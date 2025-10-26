हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Virgo Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) कन्या राशि नज़दीकी लोगों के साथ संयम बनाए रखें, आर्थिक और कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कन्या साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 01:49 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए सावधानी और धैर्य की आवश्यकता रहेगी. वीक की शुरुआत में नजदीकी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. विनम्रता और संयम से संवाद बनाए रखना आवश्यक है, वरना वर्षों से बने संबंधों में दरार आ सकती है.

करियर और कार्यस्थल:
एंप्लॉयड पर्सन को अपने कार्य में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करना होगा. किसी भी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी डील या निर्णय से पहले किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेसमैन को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. धन की आवक कम और खर्च अधिक रहने के कारण बजट पर नियंत्रण आवश्यक है. रिस्की प्लानिंग या निवेश से बचें और वित्तीय प्रबंधन पहले से करें.

परिवार और सामाजिक जीवन:
रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को तूल न दें. किसी भी समस्या का समाधान संवाद और समझदारी से निकालें. परिवार के साथ तालमेल और सहानुभूति बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में सावधानी बरतें और उतावलेपन से बचें. लाइफ पार्टनर के भावनाओं का सम्मान करें. तालमेल और समझ से प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर मानसिक तनाव से बचें. संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा.

साप्ताहिक उपाय:

बुधवार को हनुमान जी को चने और गुड़ अर्पित करें.
हरे रंग की वस्तु या कपड़े का प्रयोग धन और संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
A1. हां, खर्च अधिक होने और धन की आवक कम रहने के कारण वित्तीय सावधानी आवश्यक है.

Q2. क्या लव और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी?
A2. हां, संयम और समझदारी से तालमेल बनाए रखने पर संबंध मजबूत और सुखद रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 01:49 AM (IST)
Frequently Asked Questions

क्या इस सप्ताह आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

हां, खर्च अधिक होने और धन की आवक कम रहने के कारण वित्तीय सावधानी आवश्यक है। बजट पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।

क्या लव और पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी?

हां, संयम और समझदारी से तालमेल बनाए रखने पर संबंध मजबूत और सुखद रहेंगे। छोटी-मोटी बातों को तूल न दें।

करियर में सफलता के लिए क्या करना होगा?

कार्यस्थल पर सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विश्वसनीय सलाह लें।

स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना चाहिए। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा।

