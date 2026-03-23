हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, अचानक बड़े खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट

Kanya Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, अचानक बड़े खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट

Kanya Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): कन्या राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • कन्या राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में ही फायदे मिलेंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत हासिल होंगे.
  • मन प्रसन्न रहेगा. विदेश से लाभ मिल सकता है. इस सप्ताह आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका धैर्यपूर्वक सामना करेंगे.
  • बुद्धि और विवेक के दम पर अपनी समस्याओं का समाधान हासिल करेंगे. विरोधियों को मात देंगे.
  • इस दौरान आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर और केंद्रित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
  • निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं माना जा रहा है, इसलिए बड़े आर्थिक फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.
  • यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो सप्ताह के अंत तक स्थिति संतुलित हो सकती है.
  • जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने का रहेगा.
  • किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि छोटी सी गलती आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है
  • इस सप्ताह धन लाभ होगा. खान-पान का ध्यान रखने की जरूरत है. छात्र वर्ग के लिए सप्ताह ठीक रहेगा.
  • जीवनसाथी की मदद से आप घरेलू कार्यों को आसानी से निपटा पाएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं.
  • अचानक आने वाले खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर घर या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में.
  • प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है.
  • रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.
  • पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
  • सिंगल लोगों के लिए यह समय थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत सप्ताह के अंत में मिल सकते हैं.
  • परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि की अष्टमी-नवमी कब ? जानें डेट, पूजा मुहूर्त, कन्या पूजन किस दिन होगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kanya Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, अचानक बड़े खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट
कन्या साप्ताहिक राशिफल, अचानक बड़े खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट
राशिफल
Singh Weekly Horoscope 22-28 March 2026: सिंह वालों को पार्टनरशिप के काम में रहना होगा सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सिंह वालों को पार्टनरशिप के काम में रहना होगा सतर्क, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Kark Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कर्क वालों को नई नौकरी के लिए करना होगा इंतजार या मिलेगा ऑफर, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
कर्क वालों को नई नौकरी के लिए करना होगा इंतजार या मिलेगा ऑफर, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
राशिफल
Mithun Weekly Rashifal 22-28 March 2026: मिथुन पर बढ़ेगा काम का प्रेशर या मिलेगी राहत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन पर बढ़ेगा काम का प्रेशर या मिलेगी राहत, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: आज नोएडा से लखनऊ और वाराणसी तक ऐसा रहेगा मौसम, जानें IMD का अलर्ट
आज नोएडा से लखनऊ और वाराणसी तक ऐसा रहेगा मौसम, जानें IMD का अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: बिहार, राजस्थान समेत 6 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, दिल्ली-UP में कैसा रहेगा मौसम, जानें
बिहार, राजस्थान समेत 6 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी, दिल्ली-UP में कैसा रहेगा मौसम, जानें
क्रिकेट
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
Israel-US Iran War Live: हॉर्मुज पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप, इजरायल से प्लान को लेकर क्या हुई बात? पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
Live: हॉर्मुज पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप, इजरायल से प्लान को लेकर क्या हुई बात?
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget