Kanya Weekly Horoscope 22-28 March 2026: कन्या साप्ताहिक राशिफल, अचानक बड़े खर्च बिगाड़ सकते हैं बजट
Kanya Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): कन्या राशि के लिए जनवरी का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय कन्या राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. कन्या राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- कन्या राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में ही फायदे मिलेंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत हासिल होंगे.
- मन प्रसन्न रहेगा. विदेश से लाभ मिल सकता है. इस सप्ताह आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका धैर्यपूर्वक सामना करेंगे.
- बुद्धि और विवेक के दम पर अपनी समस्याओं का समाधान हासिल करेंगे. विरोधियों को मात देंगे.
- इस दौरान आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर और केंद्रित रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
- निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं माना जा रहा है, इसलिए बड़े आर्थिक फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.
- यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो सप्ताह के अंत तक स्थिति संतुलित हो सकती है.
- जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय नई रणनीति बनाने का रहेगा.
- किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि छोटी सी गलती आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है
- इस सप्ताह धन लाभ होगा. खान-पान का ध्यान रखने की जरूरत है. छात्र वर्ग के लिए सप्ताह ठीक रहेगा.
- जीवनसाथी की मदद से आप घरेलू कार्यों को आसानी से निपटा पाएंगे. यात्रा पर जा सकते हैं.
- अचानक आने वाले खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर घर या स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में.
- प्रेम और वैवाहिक जीवन में यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील रह सकता है.
- रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा.
- पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
- सिंगल लोगों के लिए यह समय थोड़ा शांत रह सकता है, लेकिन किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत सप्ताह के अंत में मिल सकते हैं.
- परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.
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