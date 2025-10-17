हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kanya Saptahik Rashifal: इस हफ्ते खर्चों पर रखें नियंत्रण, वरना नुकसान होना तय! पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

Kanya Saptahik Rashifal: इस हफ्ते खर्चों पर रखें नियंत्रण, वरना नुकसान होना तय! पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

Virgo Weekly Horoscope 2025: कन्या राशि के लिए आने वाला हफ्ता उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. विवाद से बचें. व्यापार, धन, परिवार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़े कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को अपने खर्चों और निर्णयों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. ग्रह स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं, इसलिए कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय या नया निवेश टालना ही उचित रहेगा.

व्यवसाय और धन लाभ

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता भरा रहेगा. किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी में पैसा लगाने से पहले घर के वरिष्ठ सदस्यों या विशेषज्ञों की राय ज़रूर लें. उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

फेस्टिव सीजन के कारण काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें और किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में न उलझें.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में घर-परिवार में तनाव या असहमति की स्थिति बन सकती है. संतान से जुड़ी कोई बात मन को दुखी कर सकती है. पारिवारिक माहौल में सामंजस्य बनाए रखने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होगी.

युवा और करियर राशिफल

युवाओं को करियर को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन घबराने की बजाय सकारात्मक बने रहें. किसी मित्र से धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए विश्वास करने से पहले सोचें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों भरा रहेगा. ध्यान भटकने या भूलने की समस्या आ सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह खान-पान में लापरवाही से एसिडिटी, पेट दर्द या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन करें और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करें.

  • शुभ अंक 2
  • शुभ रंग पर्पल
  • अशुभ अंक 3

उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को बजरंग बली को गुड़ व चना अर्पित करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह सतर्कता भरा रहेगा, खर्च और निर्णय में सोच-समझकर कदम उठाएँ.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर निवेश या नया सौदा टालें, वरिष्ठों की सलाह लें.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर संतान से जुड़ी चिंता रह सकती है, धैर्य और संवाद बनाए रखें.

प्र4. युवाओं और छात्रों के लिए कैसा समय रहेगा?
उत्तर युवाओं को सावधानी बरतनी होगी, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर एसिडिटी और पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान पर नियंत्रण रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 06:00 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

