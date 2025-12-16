हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: सेहत और कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी

कन्या साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: सेहत और कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर मध्यम फलदायी रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. योजनाएं होने के बावजूद अपेक्षित सहयोग न मिल पाने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. स्वजनों या करीबी लोगों से मनचाही मदद न मिलने के कारण मानसिक असंतोष की स्थिति बन सकती है.

आप भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन उनके अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा का भाव उभर सकता है. ऐसे समय में स्वयं को संयमित रखना और धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक रहेगा. मिड वीक तक परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में हालात धीरे-धीरे संभलते हुए नजर आएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सतर्कता बरतने वाला रहेगा. मिड वीक में मौसमी रोग, सर्दी-जुकाम या किसी पुरानी बीमारी के उभरने की आशंका बनी रहेगी, जिससे शारीरिक कष्ट हो सकता है. कमजोरी, थकान या पीठ-दर्द जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं.

ड्राइव करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने या वाहन से संबंधित समस्या की संभावना बनी हुई है. लापरवाही भारी पड़ सकती है. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपकी सेहत को संभालने में सहायक होगा. योग और प्राणायाम मानसिक तनाव को भी कम करेंगे.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए. निवेश, साझेदारी या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. नियमों और प्रक्रियाओं के उल्लंघन से दूर रहें, अन्यथा बेवजह की कानूनी या आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें. मिड वीक के बाद स्थितियां कुछ हद तक सामान्य हो सकती हैं, लेकिन सतर्कता बनाए रखना पूरे सप्ताह आवश्यक रहेगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ऑफिस में परिस्थितियां थोड़ी आपके प्रतिकूल रह सकती हैं. कार्य और जिम्मेदारियों में अचानक बड़े बदलाव आने से आपको असहजता महसूस हो सकती है. काम का दबाव बढ़ सकता है और अपेक्षाएं भी अधिक रहेंगी.

सीनियर अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि उनका सहयोग आपकी परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकता है. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक स्थितियां धीरे-धीरे संतुलित होने लगेंगी.

करियर राशिफल

करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा लेने वाला रहेगा. करियर में आगे बढ़ने की इच्छा तो रहेगी, लेकिन परिस्थितियां तुरंत अनुकूल नहीं होंगी. ऐसे में जल्दबाजी करने की बजाय अपने कौशल को निखारने और अनुभव बढ़ाने पर ध्यान दें.

जो लोग करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल रुककर सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए. आने वाले समय में आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव भी बढ़ सकता है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा.

हालांकि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आपका लव पार्टनर या जीवनसाथी आपके लिए संबल बनकर खड़ा रहेगा. प्रेम संबंधों में सहयोग और भावनात्मक समर्थन मिलेगा, जिससे मानसिक मजबूती बनी रहेगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. पढ़ाई या करियर को लेकर मन में असमंजस बना रह सकता है. ध्यान भटकने की संभावना रहेगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखने से धीरे-धीरे सफलता के रास्ते खुलेंगे. किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: हरा और आसमानी

उपाय

  • बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
  • “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • नियमों और अनुशासन का पालन करें.
  • जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह निवेश करना ठीक रहेगा?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह किसी भी प्रकार के जोखिम या निवेश से बचना चाहिए.

प्रश्न 2: स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: वाहन चलाते समय सावधानी रखें और पुरानी बीमारियों में लापरवाही न करें.

प्रश्न 3: नौकरी में तनाव कैसे कम करें?
उत्तर: सीनियर से तालमेल बनाए रखें और विवाद से दूर रहें.

प्रश्न 4: प्रेम जीवन में क्या राहत मिलेगी?
उत्तर: हां, जीवनसाथी और लव पार्टनर का सहयोग मानसिक संबल देगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
और पढ़ें
