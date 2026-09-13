Virgo Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में सुधार, व्यापारिक लाभ और करियर में पदोन्नति के शानदार अवसर लेकर आ रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपकी दिनचर्या और फिटनेस को नई गति देगी, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आगामी त्योहारों की अग्रिम तैयारी से कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा, वहीं नौकरीपेशा जातकों के लिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे. पारिवारिक मोर्चे पर मांगलिक आयोजनों और अविवाहितों के रिश्ते पक्के होने से घर में खुशहाली का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) में अपनी फिटनेस, व्यायाम और डेली रूटीन पर विशेष ध्यान देने से आप दिनभर बेहद चुस्त-दुरुस्त और एक्टिव महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति आपके हर काम में झलकेगी. हालांकि, बदलते मौसम के मिजाज और अनियमित खान-पान को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है; बाहर के खुले व तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि मौसमी सर्दी, जुकाम या पेट की गड़बड़ी जैसी समस्याओं से पूरी तरह बचाव हो सके.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह दूरदर्शिता, अग्रिम कार्ययोजना और कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन की भारी मांग को देखते हुए बिजनेसमैन यदि पहले से एडवांस प्लानिंग (अग्रिम तैयारी) और स्टॉक की व्यवस्था करके चलेंगे, तो बाजार से बंपर प्रॉफिट और बेहतरीन मुनाफा कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. वित्तीय मामलों में किसी भी प्रकार का सरकारी नोटिस, टैक्स असेसमेंट या कानूनी कागजी कार्रवाई लंबित हो, तो उसे समय रहते और तत्परता से पूरा करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा; कागजी औपचारिकताओं में कतई लापरवाही न बरतें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत का मीठा फल, पदोन्नति और वित्तीय लाभ दिलाने वाला साबित होगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अपने द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और समर्पण का बहुत ही शानदार व अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन (पदोन्नति) या सैलरी हाइक (वेतन वृद्धि) की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपकी यह संभावना बेहद मजबूत हो जाएगी. बस कार्यक्षेत्र में दूसरों की गपशप और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहकर केवल अपने दायित्वों पर ध्यान केंद्रित रखना ही आपके हित में रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह सप्ताह उत्सव, उल्लास और मंगलकारी समाचारों से भरपूर रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश या धार्मिक उत्सव के आयोजन को लेकर परिजनों के साथ गंभीर व आनंददायक चर्चा हो सकती है. विवाहित दंपतियों (Married People) को संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशी या सफलता का समाचार मिलेगा जिससे घर में उत्सव का माहौल बनेगा. वहीं, अनमैरिड (अविवाहित) जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने या सगाई (Engagement) की बात पक्की होने की प्रबल संभावना बन रही है.

कला, खेल, समाज सेवा और यात्रा (Art, Politics & Travel)

कलाकारों, खिलाड़ियों और संगीतकारों (Artists, Players & Musicians) के लिए यह सप्ताह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा; किसी बड़े प्रतिष्ठित सांस्कृतिक व खेल इवेंट में हिस्सा लेने के बेहतरीन योग बन रहे हैं. राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के जनसंपर्क में सुधार होगा और सार्वजनिक मंचों पर आपके मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. यात्रा (Travel) के लिहाज से यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा; यात्राओं के माध्यम से आपको नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे और सभी परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

शुभ रंग: हरा (Green) और पन्ना जैसा चमकीला रंग

शुभ अंक: 5 और 6

दिशा शूल: सप्ताहांत में उत्तर दिशा की यात्रा में थोड़ी सतर्कता बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा दल और मोदक या लड्डू अर्पित करें, साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. गाय को हरा चारा, हरी घास या पालक खिलाएं. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को साबुत हरी मूंग की दाल, मौसमी फल या भोजन का दान करें; इससे बुध देव की शुभ कृपा प्राप्त होगी, बिजनेस में फेस्टिवल प्लानिंग सफल होगी, सरकारी नोटिस की समस्याएं सुलझेंगी और प्रमोशन व इंक्रीमेंट का रास्ता साफ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.