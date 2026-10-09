धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 9 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से रचनात्मकता में वृद्धि, दोपहर तक बिजनेस में रुकावटें

आज का कन्या राशिफल 9 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से रचनात्मकता में वृद्धि, दोपहर तक बिजनेस में रुकावटें

आज का कन्या राशिफल 9 अक्टूबर 2026: राशि में चंद्रमा से रचनात्मकता, बिजनेस में दोपहर तक रुकावटों से न घबराएं, मेंटर से मिलेगी गाइडेंस! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal: अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद आपकी ही राशि कन्या में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी रचनात्मकता, सृजनात्मक सोच, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, आत्मबल व दांपत्य सुख स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन कलात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने में गहराई से रमेगा; आपकी बौद्धिक और कल्पनाशक्ति में गजब का निखार देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रेम आकर्षण में वृद्धि, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा लाभ
आज का वृषभ राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रेम आकर्षण में वृद्धि, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा लाभ
राशिफल
आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना
आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने, दोपहर की रुकावटों से न घबराने और पेंडिंग काम की गुप्त प्लानिंग का रहेगा.

योजनाएं किसी बाहरी के सामने न करें जाहिर: अपने व्यापार के विस्तार, वित्तीय लेन-देन या आगामी रणनीतियों को किसी भी बाहरी इंसान या अनजान व्यक्ति के सामने बिल्कुल जाहिर न करें; कोई प्रतिस्पर्धी आपकी योजनाओं का गलत फायदा उठा सकता है.

दोपहर तक रुकावटों से न हों चिंतित: बिजनेस में दोपहर तक जरूरी कार्यों में कुछ अनपेक्षित विघ्न या रुकावटें आ सकती हैं; किंतु इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित या निराश होने की जरूरत नहीं है, दोपहर बाद स्थितियां पुनः अनुकूल होने लगेंगी.

लंबित कार्यों का ढिंढोरा न पीटें: बिजनेसमैन अपने काफी समय से रुके और लंबित (Pending) पड़े कार्यों को पूरा करने की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं; लेकिन अपनी इस योजना का पहले से ढिंढोरा न पीटें, शांत रहकर काम को अंजाम दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम वर्क से कार्य पूरा करने, दैनिक समस्याओं में पैनिक न होने और मार्केटिंग में फेस्टिव वर्कलोड का रहेगा.

टीम की मदद लें और परस्पर सहयोग करें: ऑफिस के किसी भी बड़े या जटिल कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आपको अपनी पूरी टीम की मदद लेनी चाहिए; साथ ही जब भी टीम मेंबर्स को आपकी जरूरत पड़े, तो आगे बढ़कर उनका सहयोग करें.

दैनिक समस्याओं से पैनिक न हों: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन रोजमर्रा की छोटी-मोटी कामकाजी समस्याओं और अड़चनों को लेकर पैनिक (Panic) या अत्यधिक तनावग्रस्त न हों; समस्याएं जीवन और करियर का सामान्य हिस्सा हैं, जो आती-जाती रहती हैं.

मार्केटिंग वालों पर बढ़ेगा काम का लोड: आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव (Workload) और क्लाइंट मीटिंग्स की संख्या अचानक बढ़ सकती है; इसके लिए अपनी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा दांपत्य जीवन में गहरा स्नेह और आपसी जुड़ाव लेकर आया है.

विवाहित जोड़ों में बढ़ेगा प्यार और स्नेह: वैवाहिक जीवन बिता रहे जोड़ों के बीच आपसी प्यार, सम्मान और स्नेह में जोरदार वृद्धि होगी; दोनों के बीच का सामंजस्य घर के वातावरण को खुशहाल बनाएगा.

दांपत्य जीवन रहेगा बेहतरीन: जीवनसाथी का आत्मीय और मानसिक सहयोग आपको प्रत्येक निर्णय में संबल प्रदान करेगा; आपका दांपत्य जीवन आज के दिन बेहतरीन और सुकून भरा रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और स्कूल-कॉलेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & Academic Students) के लिए आज का दिन मेंटरशिप और राहत भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल-कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी में जुटे छात्रों को आज किसी बड़े विषय विशेषज्ञ, अनुभवी शिक्षक या मेंटर से सटीक और प्रॉपर गाइडेंस (Guidance) मिलेगी; इस मार्गदर्शन से पढ़ाई का सारा मानसिक दबाव और कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और ब्रह्म योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और ताजगी से भरा रहेगा. हालांकि, दोपहर तक के तनाव और मार्केटिंग के वर्कलोड से शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और श्वेत चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी, ब्रह्म योग से बिजनेस की दोपहर की रुकावटें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में टीम का पूरा सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
आज का कर्क राशिफल 9 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से मनपसंद काम में रुचि, अटका हुआ धन मिलने की उम्मीद, एडवर्टाइजमेंट से दोगुनी रीच
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 9 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से घर में रहने का मन, बिजनेस में क्वालिटी पर ध्यान, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रेम आकर्षण में वृद्धि, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा लाभ
आज का वृषभ राशिफल 9 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से प्रेम आकर्षण में वृद्धि, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा लाभ
राशिफल
आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना
आज का मेष राशिफल 9 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से परिश्रम की परीक्षा, री-ब्रांडिंग से जुड़ेगी युवाओं की टीम, वर्कप्लेस पर प्रतिभा की सराहना
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
अभिजीत दीपके का किस महिला ने चूम लिया माथा? इमोशनल होकर बोले- 'मेरा नया परिवार...'
महाराष्ट्र
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
Elon Musk के समर्थन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, 'इस देरी का असर...'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर किसकी जीत, किसकी हार? रिजल्ट का लाइव अपडेट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
वैभव सूर्यवंशी के 'सुपरस्टार' बनने पर कपिल देव का बड़ा बयान, कांबली से की तुलना
विश्व
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
भारतीय पायलट माछर को सर्वोच्च वीरता सम्मान देगा इजरायल, नेतन्याहू का बड़ा फैसला
इंडिया
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
CEC के खिलाफ आज भी विपक्ष का मोर्चा, पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन का प्लान?
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगी तेज हवाएं, जानें IMD का अपडेट
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget