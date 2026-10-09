Kanya Rashifal: अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद आपकी ही राशि कन्या में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी रचनात्मकता, सृजनात्मक सोच, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, आत्मबल व दांपत्य सुख स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन कलात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने में गहराई से रमेगा; आपकी बौद्धिक और कल्पनाशक्ति में गजब का निखार देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखने, दोपहर की रुकावटों से न घबराने और पेंडिंग काम की गुप्त प्लानिंग का रहेगा.

योजनाएं किसी बाहरी के सामने न करें जाहिर: अपने व्यापार के विस्तार, वित्तीय लेन-देन या आगामी रणनीतियों को किसी भी बाहरी इंसान या अनजान व्यक्ति के सामने बिल्कुल जाहिर न करें; कोई प्रतिस्पर्धी आपकी योजनाओं का गलत फायदा उठा सकता है.

दोपहर तक रुकावटों से न हों चिंतित: बिजनेस में दोपहर तक जरूरी कार्यों में कुछ अनपेक्षित विघ्न या रुकावटें आ सकती हैं; किंतु इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित या निराश होने की जरूरत नहीं है, दोपहर बाद स्थितियां पुनः अनुकूल होने लगेंगी.

लंबित कार्यों का ढिंढोरा न पीटें: बिजनेसमैन अपने काफी समय से रुके और लंबित (Pending) पड़े कार्यों को पूरा करने की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं; लेकिन अपनी इस योजना का पहले से ढिंढोरा न पीटें, शांत रहकर काम को अंजाम दें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम वर्क से कार्य पूरा करने, दैनिक समस्याओं में पैनिक न होने और मार्केटिंग में फेस्टिव वर्कलोड का रहेगा.

टीम की मदद लें और परस्पर सहयोग करें: ऑफिस के किसी भी बड़े या जटिल कार्य को समय पर पूरा करने के लिए आपको अपनी पूरी टीम की मदद लेनी चाहिए; साथ ही जब भी टीम मेंबर्स को आपकी जरूरत पड़े, तो आगे बढ़कर उनका सहयोग करें.

दैनिक समस्याओं से पैनिक न हों: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन रोजमर्रा की छोटी-मोटी कामकाजी समस्याओं और अड़चनों को लेकर पैनिक (Panic) या अत्यधिक तनावग्रस्त न हों; समस्याएं जीवन और करियर का सामान्य हिस्सा हैं, जो आती-जाती रहती हैं.

मार्केटिंग वालों पर बढ़ेगा काम का लोड: आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव (Workload) और क्लाइंट मीटिंग्स की संख्या अचानक बढ़ सकती है; इसके लिए अपनी कार्ययोजना पहले से तैयार रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा दांपत्य जीवन में गहरा स्नेह और आपसी जुड़ाव लेकर आया है.

विवाहित जोड़ों में बढ़ेगा प्यार और स्नेह: वैवाहिक जीवन बिता रहे जोड़ों के बीच आपसी प्यार, सम्मान और स्नेह में जोरदार वृद्धि होगी; दोनों के बीच का सामंजस्य घर के वातावरण को खुशहाल बनाएगा.

दांपत्य जीवन रहेगा बेहतरीन: जीवनसाथी का आत्मीय और मानसिक सहयोग आपको प्रत्येक निर्णय में संबल प्रदान करेगा; आपका दांपत्य जीवन आज के दिन बेहतरीन और सुकून भरा रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी और स्कूल-कॉलेज परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & Academic Students) के लिए आज का दिन मेंटरशिप और राहत भरा रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल-कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी में जुटे छात्रों को आज किसी बड़े विषय विशेषज्ञ, अनुभवी शिक्षक या मेंटर से सटीक और प्रॉपर गाइडेंस (Guidance) मिलेगी; इस मार्गदर्शन से पढ़ाई का सारा मानसिक दबाव और कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और ब्रह्म योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और ताजगी से भरा रहेगा. हालांकि, दोपहर तक के तनाव और मार्केटिंग के वर्कलोड से शाम को हल्की थकान महसूस हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और श्वेत चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे आपकी राशि में स्थित चंद्रमा से रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी, ब्रह्म योग से बिजनेस की दोपहर की रुकावटें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में टीम का पूरा सहयोग मिलेगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

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