Kanya Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुक्ल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, नुकसान, अपयश, दूरगामी चुनौतियां, कानूनी पचड़े व आंतरिक संवेदनशीलता स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी द्वादश भाव पर रहेगा. 12वें भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज किसी भी प्रकार के अनैतिक, संदिग्ध या अनुचित कार्यों से दूर रहना अनिवार्य होगा, अन्यथा समाज या कार्यक्षेत्र में भारी अपमान और अपयश का सामना करना पड़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन बिजनेस में घाटे से बचने, मंदी में धैर्य बनाए रखने और निवेश टालने का रहेगा.

ऑनलाइन बिजनेस में भारी नुकसान की आशंका: मार्केट के भारी उतार-चढ़ाव (Ups-Downs) और क्लाइंट की मांग को समझने में जरा सी चूक होने के कारण ई-कॉमर्स व ऑनलाइन बिजनेस का पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट होकर वापस लौट सकता है; इससे बड़ा आर्थिक घाटा होने की आशंका है, अतः क्वालिटी और पैकिंग पर कड़ी नजर रखें.

मंदी की स्थिति व निवेश न करने की सलाह: बिजनेस में ग्राहकों की आवाजाही कम रहने से मंदी की स्थिति बन सकती है; सावधानी और निरंतर मेहनत से ही रोजमर्रा के जरूरी काम पूरे हो पाएंगे. आज किसी भी नए प्रोजेक्ट, शेयर बाजार या विस्तार में पूंजी निवेश करने के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अतः धैर्य और संयम रखें.

राजनीति की तरफ भटकेगा ध्यान: बिजनेसमैन का मुख्य ध्यान अपने कारोबार से हटकर देश व समाज में चल रही राजनीति (Politics) की बहसों की तरफ जा सकता है; अपने समय और ऊर्जा को केवल व्यापारिक सुधारों पर ही केंद्रित रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त ड्यूटी, क्रोध पर नियंत्रण और मार्केटिंग में टारगेट के अत्यधिक तनाव का रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त ड्यूटी: सरकारी सेवा (Government Sector) में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर अचानक अतिरिक्त कार्यभार या किसी आपातकालीन ड्यूटी की जिम्मेदारी आ सकती है.

क्रोध पर रखें नियंत्रण, काम न टालें: वर्कस्पेस पर अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ने से खुद का ही बड़ा नुकसान होगा; अपने जरूरी व महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर स्थगित (Postpone) न करें, वरना आप अपने लिए जटिल स्थिति खड़ी कर लेंगे.

मार्केटिंग वालों पर भारी दबाव: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों के ऊपर टारगेट पूरा न होने का इतना कड़ा मानसिक दबाव रहेगा कि वे तनाव के चलते बीच रास्ते से ही घर लौटने को मजबूर हो सकते हैं; ऐसे में धैर्य बनाए रखें और योजना बनाकर आगे बढ़ें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वादश चंद्रमा और ग्रहण दोष घरेलू कलह और तार्किक सोच में भटकाव का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक कलह में फंसने की आशंका: घर में सदस्यों के बीच चल रहे पुराने विवाद या कलह में आप अनचाहे तरीके से फंस सकते हैं; मानसिक तनाव के कारण आप किसी भी मुद्दे पर सुसंगत और तार्किक (Logical) रूप से सोचने में सक्षम नहीं हो पाएंगे.

धर्म-कर्म में बढ़ेगी रुचि: घरेलू अशांति से राहत पाने के लिए आपका मन पूजा-पाठ, अध्यात्म और धार्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा; घर में धार्मिक कार्यों में रुचि लेने से मन का बोझ हल्का होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Sports Persons & Competitive Students) के लिए आज का दिन शारीरिक सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचने का है. स्पोर्ट्स पर्सन और प्रतियोगी छात्र सड़क पर वाहन अत्यंत सावधानी और नियंत्रित गति से चलाएं; ग्रहण दोष के प्रभाव से चोट-चपेट लगने या दुर्घटना का अंदेशा बन रहा है, जिससे शारीरिक कष्ट हो सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और मानसिक उलझनों के कारण सिरदर्द, अनिद्रा, आंखों में जलन या घबराहट की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय हेलमेट या सीटबेल्ट अवश्य लगाएं, गरिष्ठ व बासी भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मन की शांति के लिए ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें.

चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु 'महामृत्युंजय मंत्र' का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 12वें भाव के चंद्रमा व ग्रहण दोष का अशुभ प्रभाव शांत होगा, ऑनलाइन बिजनेस के नुकसान से सुरक्षा मिलेगी, कार्यक्षेत्र में क्रोध व तनाव पर नियंत्रण रहेगा और वाहन दुर्घटना से रक्षा होगी.

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