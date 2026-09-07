Aaj Ka Kanya Rashifal 7 Sepember 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरीयान योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण दोपहर 01:32 के बाद बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, वरिष्ठों का सानिध्य, इच्छापूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा व नेटवर्किंग स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बंपर मुनाफे, डूबी पूंजी की वापसी और नेटवर्किंग को मजबूत करने का रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के अद्भुत संयोग से बिजनेस में प्रचुर आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बन रही है. व्यावसायिक सम्मेलनों, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स में कुछ समय उद्योग जगत के अनुभवी और प्रबुद्ध व्यक्तियों के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें; उनके अनुभव आपकी कार्यशैली को नई दिशा देंगे. मार्केट में दूसरे सफल बिजनेसमैन की वर्किंग स्टाइल को देखकर आप में नई प्रेरणा और दृढ़ विश्वास जगेगा. कारोबारियों को लंबे समय से फंसी पुरानी उधारी वापस मिल सकती है, जिससे लिक्विड कैश बढ़ेगा. साथ ही मूल कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा दिया गया बड़ा सेल्स टारगेट भी आज आसानी से पूरा होता नजर आ रहा है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और राजनेताओं के लिए आज का दिन आत्मसंतुष्टि और शुभ समाचारों से भरा रहेगा. कामकाज के मामले में शुरुआत में कुछ तकनीकी या प्रक्रियागत समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है, किंतु आप धैर्य से उन्हें सुलझा लेंगे. वर्कप्लेस पर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में किसी जरूरतमंद को-वर्कर (सहकर्मी) की निस्वार्थ मदद करके आपको जो आत्मिक सुकून और खुशी मिलेगी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. वहीं राजनीति (Politics) और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज कोई बहुत बड़ा और उत्साहवर्धक शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे संगठन में आपका कद बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण सुखद सामंजस्य प्रदान करेगा. पति-पत्नी के बीच एक-दूसरे के प्रति सहयोगात्मक और सम्मानजनक व्यवहार बना रहेगा, जिससे दांपत्य में मधुरता घुलेगी. युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे व्यर्थ के दिखावे वाले प्रेम-प्रसंगों में अपना बहुमूल्य समय बिल्कुल नष्ट न करें. घरेलू बजट पर कड़ी निगाह रखें; बाजार में खरीदारी करते समय सामने आ रहे कई आकर्षक ऑप्शंस आपको दिशा-भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर चमक बिखेरने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन का निखरा हुआ व्यक्तित्व और ऊर्जावान अंदाज ट्रैक पर साथी खिलाड़ियों व दर्शकों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित (Attract) करेगा. आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा. कामकाज की शुरुआती परेशानियों से बचने के लिए तनावमुक्त रहें. अजा एकादशी के पावन अवसर पर हल्का व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. अपने से बड़ों और वरिष्ठों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें तथा किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, भद्र व गजकेसरी योग से व्यापार में लाभ होगा, पुरानी उधारी वसूल होगी और घरेलू जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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