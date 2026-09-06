Aaj Ka Kanya Rashifal 6 Sepember 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, लोकप्रियता, सामाजिक मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा व नई शुरुआत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी जॉब और कार्यक्षेत्र में लोकप्रियता और साख में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत सुखद, सुरक्षित और पिछले दिनों के मुकाबले कहीं अधिक लाभकारी रहने वाला है. ग्रह स्थितियां पूरी तरह आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिससे बाजार में आपका काम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा. यदि आप किसी नए बिजनेस में कदम रखने या नए वेंचर की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो कार्य शुरू करने से पहले उस क्षेत्र और बाजार से संबंधित पूरी जानकारी (Market Research) गहराई से हासिल कर लें; संपूर्ण जानकारी के साथ उठाया गया कदम आपको शत-प्रतिशत सफलता की ओर ले जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने और नई नौकरी पाने का रहेगा. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. एंप्लॉयड पर्सन की सकारात्मक महत्वाकांक्षाएं उन्हें करियर में एक नई और बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगी. यदि आप पिछले कुछ समय से नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज अपने प्रयासों को पूरी लगन के साथ जारी रखें; आपके निरंतर प्रयास जल्द ही सफल होंगे और मनचाहा जॉब ऑफर मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन शांतिपूर्ण लेकिन सतर्कता बरतने वाला रहेगा. घर का माहौल कुल मिलाकर शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी पुराने या संवेदनशील मामले (Sensitive Issues) पर व्यर्थ चर्चा या बहस छेड़ने से पूरी तरह बचें; अनावश्यक बातचीत से शांति भंग हो सकती है, इसलिए सामान्य और खुशनुमा माहौल बनाए रखें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन सेहत और आत्म-सुधार के लिहाज से पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. खिलाड़ियों की फिटनेस शीर्ष पर रहेगी, जिससे उनके व्यक्तित्व में जबर्दस्त निखार आएगा. आप अपने खेल कौशल और आकर्षक व्यक्तित्व के दम पर लोगों और चयनकर्ताओं को आसानी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक संतुलन बहुत अच्छा बना रहेगा. खेलकूद से जुड़े जातकों के स्वास्थ्य में उत्कृष्ट सुधार देखने को मिलेगा. संडे के दिन मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें, संतुलित व सुपाच्य आहार लें और किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, हरी सब्जियां या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, जॉब में मान-सम्मान बढ़ेगा और नए बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को नया बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए?

Ans. नए काम से संबंधित पूरी तकनीकी और बाजार की जानकारी हासिल कर लें ताकि प्रोजेक्ट में निश्चित सफलता मिल सके.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों और जॉब सीकर्स के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. जॉब में लोकप्रियता बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं नई सफलता दिलाएंगी और नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के प्रयास सफल होंगे.

Q3. आज कन्या राशि वालों को पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए किस बात से बचना चाहिए?

Ans. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी संवेदनशील या विवादित मुद्दे पर चर्चा करने से बचें ताकि घर में सौहार्द बना रहे.

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