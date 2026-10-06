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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर

आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर

आज का कन्या राशिफल 6 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से काम में मिलेगी प्रसिद्धि, राजनेता से भेंट से रुके काम होंगे पूरे, पार्टनर से अनबन होगी दूर! पढ़ें उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 06 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:18 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत मघा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग और साध्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:18 तक कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, प्रसिद्धि, साख, आय, सामाजिक विस्तार, नेटवर्क व मनोकामना पूर्ति स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे सिंह राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपनी कार्यकुशलता और समर्पण के दम पर अपने क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज का श्रेष्ठ समय नोट कीजिए, दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बाजार में साख बनाने, रुके कार्यों के पूर्ण होने और कारोबार विस्तार का रहेगा.

न्यू बिजनेसमैन का आत्मविश्वास व पहचान: अनुकूल ग्रह-गोचर का पूरा साथ मिलने से नए कारोबारियों (New Businessmen) का आत्मविश्वास बढ़ेगा; बाजार में आपकी अलग पहचान और साख स्थापित होगी.

मार्केट से निरंतर सहयोग: बिजनेसमैन के व्यापार से जुड़े सभी जरूरी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे; बाजार के डीलरों और ग्राहकों से आपको निरंतर सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा.

राजनेता से भेंट व रुके काम पूरे: कारोबार का विस्तार होगा; किसी प्रभावशाली राजनेता या उच्च पदस्थ व्यक्ति से होने वाली मुलाकात से आपके किसी लंबे समय से रुके हुए व्यावसायिक काम के पूरा होने की पूरी उम्मीद बनेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तनावमुक्त माहौल, काम पर एकाग्रता और सभी सहयोगियों के सम्मान का रहेगा.

तनावमुक्त होकर करेंगे कार्य: वेतनभोगी (Salaried Persons) लोग बिना किसी मानसिक तनाव या प्रतिस्पर्धियों के डर के स्वतंत्र होकर बेहतरीन ढंग से काम करेंगे.

सोचने के बजाय काम पर ध्यान: वर्कस्पेस पर व्यर्थ की चिंता करने या ज्यादा सोचने के बजाय सीधे अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें; जैसे-जैसे आप काम निपटाएंगे, परिस्थितियां धीरे-धीरे पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी.

सहकर्मियों का रखें सम्मान: एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस में अपने सीनियर्स, जूनियर्स और को-वर्कर्स के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें और सभी का सम्मान बनाए रखें; इससे कार्यस्थल पर आपका सौहार्द और मान बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन गलतफहमियों को सुलझाने और मधुर संवाद स्थापित करने का रहेगा.

पार्टनर से अनबन होगी दूर: यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ अनबन या मनमुटाव चल रहा था, तो आज आपसी बातचीत और खुले संवाद से वह पूरी तरह दूर हो जाएगी.

दांपत्य जीवन में मधुरता: रिश्तों में पारदर्शिता लाने से एक-दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम की भावना मजबूत होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन मानसिक उलझनों को शांत करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आज कुछ आंतरिक दुविधाओं या मानसिक उलझनों का सामना कर सकते हैं; ऐसे में अपने लक्ष्य पर टिके रहें और मन को शांत रखने के लिए कुछ देर ध्यान लगाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव के चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी. हालांकि, ज्यादा सोचने से सिर में हल्का भारीपन या अनिद्रा हो सकती है. पौष्टिक और हल्का आहार लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और रात में समय पर विश्राम करें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी (इंदिरा एकादशी / एकादशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए उन्हें तुलसी दल और पीले पुष्प/फल अर्पित करें. इसके साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाकर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. एकादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 11वें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, सर्वार्थसिद्धि व साध्य योग से कारोबार का विस्तार होगा, रुके सरकारी काम पूरे होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Oct 2026 06:41 AM (IST)
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