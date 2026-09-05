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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 5 September 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा प्रभाव, वज्र व लक्ष्मी योग से दोपहर बाद हाथ लगेगी बड़ी डील

Kanya Rashifal 5 September 2026: 10वें चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में रहेगा प्रभाव, वज्र व लक्ष्मी योग से दोपहर बाद हाथ लगेगी बड़ी डील

Kanya Rashifal 5 September 2026: 10वें चंद्रमा व लक्ष्मी योग से कन्या राशि को दोपहर बाद बड़ी डील, कानूनी अड़चनों से मुक्ति! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 5 Sepember 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन अवसर भी मनाया जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, प्रभावशाली व्यक्तित्व, पिता, सामाजिक साख व प्रतिष्ठा स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली बने रहेंगे, जिससे लोग आपकी कार्यशैली का लोहा मानेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कानूनी विवादों के खात्मे और बड़ी डील्स को फाइनल करने का रहेगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में बने रहेंगे, जिससे बिजनेसमैन की पुरानी कानूनी अड़चनें दूर होकर जोरदार आर्थिक लाभ की स्थिति निर्मित होगी. वज्र योग और लक्ष्मी योग के प्रभाव से व्यवसाय में आ रही सभी पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी; विशेष रूप से दोपहर बाद कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील आपके हाथ लग सकती है, जो भविष्य के लिए अत्यंत मुनाफेदार रहेगी. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरे परिवार का मजबूत साथ मिलेगा, जिसके चलते बिजनेस में नए और बेहद फायदेमंद सौदे हासिल हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में नई उम्मीदें जगाने और सहकर्मियों से जुड़ाव बढ़ाने का रहेगा. करियर निर्माण के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण जग रही है, जो भविष्य में आपको बेहतरीन आर्थिक लाभ और मानसिक सुख प्रदान करेगी. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की बाजार में अपने पुराने, भूले-बिसरे साथियों से सुखद मुलाकात होगी, जो आगे चलकर नेटवर्क बढ़ाने में काम आएगी. ऑफिस का माहौल पूरी तरह सकारात्मक और सामान्य बना रहेगा. यदि कार्यस्थल पर एंप्लॉयड पर्सन किसी बात को लेकर अकेलापन या उदासी महसूस कर रहे हैं, तो संकोच छोड़कर अपने सीनियर या साथी को-वर्कर्स के पास जाएं और संवाद करें; इससे मन हल्का होगा और काम में ऊर्जा लौटेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और बुजुर्गों के आशीष से परिपूर्ण रहेगा. घर के वृद्धजनों का आशीर्वाद आप पर निरंतर बना रहेगा, जिससे परिवार में सुख-शांति रहेगी. संतान के करियर, शिक्षा या विवाह से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बहुत राहत भरा रहेगा. छात्रों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे वे पूरी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ अपनी स्टडी और आगामी करियर लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. शिक्षक दिवस के अवसर पर गुरुओं के मार्गदर्शन से अध्ययन में नई प्रेरणा मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. विद्यार्थियों और युवाओं की पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. मानसिक ताजगी बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. अपने शिक्षकों, गुरुजनों और घर के वृद्धों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, फल या भोजन का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, वज्र व लक्ष्मी योग से दोपहर बाद बड़ी व्यावसायिक डील हासिल होगी और कानूनी अड़चनों से मुक्ति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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