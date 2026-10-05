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आज का कन्या राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट बढ़ाने में सफलता, सार्वजनिक सम्मान, विरोधी करेंगे प्रशंसा

आज का कन्या राशिफल 5 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से प्रॉफिट बढ़ाने में सफलता, सार्वजनिक सम्मान, विरोधी करेंगे प्रशंसा, ऑफिशियल टूर के योग! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, प्रॉफिट वृद्धि, सम्मान, सामाजिक प्रभाव, नेटवर्क व इच्छापूर्ति स्थान) में संचरण करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने व्यापारिक प्रॉफिट और आय को बढ़ाने के जो भी प्रयास करेंगे, उनमें शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मुनाफा बढ़ाने, सामाजिक सम्मान प्राप्त करने और अनुबंधों में कागजी सतर्कता बरतने का रहेगा.

प्रॉफिट बढ़ाने के प्रयासों में सफलता: 11वें भाव के चंद्रमा और लक्ष्मी योग के प्रभाव से कारोबारियों द्वारा व्यवसाय में मुनाफा और नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए उठाए गए सभी कदम सटीक बैठेंगे.

सामाजिक योगदान के लिए सार्वजनिक सम्मान: जो व्यवसायी समाज सेवा, परोपकार या जनकल्याणकारी संस्थाओं से जुड़े हैं, उनके विशिष्ट योगदान के लिए आज उन्हें किसी सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किया जा सकता है.

डील फाइनल करते समय कागजी सतर्कता: किसी भी नई डील या अनुबंध को फाइनल करने से पहले उसके सभी नियम व शर्तें (Points) बेहद ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी या वित्तीय विवाद न पैदा हो.

नए काम की जगह वर्तमान पर ध्यान: अभी कोई नया व्यवसाय या शाखा शुरू करने के बजाय अपनी वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने पर ध्यान देना ज्यादा उचित रहेगा; कार्यक्षेत्र में बड़े फैसले लेने में थोड़ी दुविधा आ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यों की समय पर पूर्णता, विरोधियों द्वारा भी प्रशंसा और ऑफिशियल यात्रा का रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूरे व विरोधियों द्वारा प्रशंसा: कार्यस्थल पर आपके सोचे हुए सभी कार्य समय सीमा के भीतर सुचारू रूप से पूरे होंगे; आपकी कार्यकुशलता और निष्ठा देखकर विरोधी भी न चाहते हुए आपके काम की तारीफ करेंगे, जिससे ऑफिस में आपके मान-सम्मान और रुतबे में वृद्धि होगी.

ऑफिशियल टूर पर जाने के योग: नौकरीपेशा लोगों को कंपनी या संस्थान के आधिकारिक कार्यों के सिलसिले में किसी दूरस्थ स्थान या शहर की यात्रा (Official Travel) पर जाना पड़ सकता है.

व्यक्तित्व से आकर्षित होंगे लोग: वर्कस्पेस पर आपकी सौम्य कार्यशैली और प्रभावी संवाद से अन्य सहकर्मी व कनिष्ठ आपके व्यक्तित्व की ओर सहज आकर्षित होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक संतुलन और आत्ममंथन का रहेगा.

पारिवारिक मामलों में शांति व ध्यान: घर-परिवार के किसी भी संवेदनशील मामले पर प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहें; योग और ध्यान (Meditation) का सहारा लें ताकि हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से संतुलित बनाए रख सकें.

घरेलू सामंजस्य: संयमित व्यवहार रखने से परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में शांति का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्किंग और दोस्तों से जुड़ाव का रहेगा. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी नए और पुराने मित्रों के साथ सोशल मीडिया के जरिए काफी सक्रियता से जुड़े रहेंगे और विचार साझा करेंगे; ध्यान रहे कि सोशल मीडिया में ज्यादा वक्त गंवाकर अपनी मुख्य पढ़ाई या प्रैक्टिस को प्रभावित न होने दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 11वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, ऑफिशियल टूर और दिनभर की व्यस्तता के कारण पैरों में दर्द या हल्की थकान हो सकती है. सुपाच्य भोजन लें, यात्रा के दौरान बाहर के खान-पान में सावधानी बरतें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से लाभ और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, सर्वार्थ सिद्धि व गजकेसरी योग से ऑफिशियल यात्राएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक संतुलन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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