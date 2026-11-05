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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2026:  रमा एकादशी पर पार्टनर संग फिक्स होगी रोमांटिक डेट, वर्कस्पेस पर दिखेगा गजब का उत्साह

Aaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2026:  रमा एकादशी पर पार्टनर संग फिक्स होगी रोमांटिक डेट, वर्कस्पेस पर दिखेगा गजब का उत्साह

Aaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! लग्न चंद्रमा का प्रभाव, रमा एकादशी, ऑनलाइन बिजनेस, विदेशी ऑर्डर, लव पार्टनर संग डेट व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Nov 2026 08:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक आभा, बौद्धिक कौशल व सृजन स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों (Creative Activities) में आपकी गहरी रुचि रहेगी; आपके नए व मौलिक विचार हर किसी को प्रभावित करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

  • दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Foreign Trade)

ऑनलाइन बिजनेस में एकाग्रता से लाभ, धन संबंधी शुभ समाचार: एकाग्रता और कार्यकुशलता के बल पर आप अपने ई-कॉमर्स व ऑनलाइन कारोबार में शानदार प्रदर्शन करेंगे. व्यापारिक मोर्चे पर धन लाभ से जुड़ा कोई उत्साहवर्धक और शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

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विदेशी व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर: जो कारोबारी विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े हैं या ओवरसीज क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है; आपको अचानक ही कोई बहुत बड़ा और लाभकारी विदेशी ऑर्डर (Big Foreign Order) मिल सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर दिखेगा उत्साह, कार्यप्रणाली में सुधार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के भीतर कार्यस्थल पर काम करने को लेकर एक नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा.

बॉस का भरोसा जीतेंगे एम्प्लॉई: आप अपनी पुरानी कार्यशैली की कमियों को दूर करते हुए कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपकी यह सजगता और नई कार्यपद्धति उच्चाधिकारियों और मैनेजमेंट की नजरों में आपकी साख को मजबूत करेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

सजग दांपत्य जीवन, लव पार्टनर संग फिक्स होगी डेट: आप और आपके जीवनसाथी किसी भी घरेलू या निजी मुद्दे पर आंख मूंदकर बैठने के बजाय पूरी तरह सजग और सतर्क रहेंगे, जिससे पारिवारिक व वैवाहिक जीवन सामान्य और संतुलित गति से आगे बढ़ेगा. यदि आपका लव पार्टनर पिछले कुछ समय से अस्वस्थ था, तो शाम तक उनकी सेहत में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा; दोनों के बीच मुलाकात और किसी खूबसूरत रोमांटिक डेट का प्लान फिक्स हो सकता है.

छात्रों व खिलाड़ियों का शेड्यूल हो सकता है डिस्टर्ब: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी दिनचर्या और टाइम टेबल पर विशेष ध्यान दें; अनपेक्षित कार्यों या व्यस्तताओं के चलते आपका बना-बनाया स्टडी व प्रैक्टिस शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, जिसे संयम से री-शेड्यूल करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मन में ताजगी और सकारात्मकता बनी रहेगी. मौसमी बदलाव से त्वचा या कफ संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर अपनी ही राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता महालक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, दूर्वा और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में हरी मूंग की दाल, चने की दाल या पीले फल (केले) का दान करें. इससे विदेशी व्यापार के मार्ग निर्विघ्न खुलेंगे, रचनात्मक कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी और वैवाहिक व प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Nov 2026 08:15 AM (IST)
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