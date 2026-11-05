Aaj Ka Kanya Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक आभा, बौद्धिक कौशल व सृजन स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों (Creative Activities) में आपकी गहरी रुचि रहेगी; आपके नए व मौलिक विचार हर किसी को प्रभावित करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद आपकी अपनी ही राशि (कन्या राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Foreign Trade)

ऑनलाइन बिजनेस में एकाग्रता से लाभ, धन संबंधी शुभ समाचार: एकाग्रता और कार्यकुशलता के बल पर आप अपने ई-कॉमर्स व ऑनलाइन कारोबार में शानदार प्रदर्शन करेंगे. व्यापारिक मोर्चे पर धन लाभ से जुड़ा कोई उत्साहवर्धक और शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

विदेशी व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर: जो कारोबारी विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, आयात-निर्यात (Import-Export) से जुड़े हैं या ओवरसीज क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है; आपको अचानक ही कोई बहुत बड़ा और लाभकारी विदेशी ऑर्डर (Big Foreign Order) मिल सकता है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर दिखेगा उत्साह, कार्यप्रणाली में सुधार: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के भीतर कार्यस्थल पर काम करने को लेकर एक नया जोश और उत्साह देखने को मिलेगा.

बॉस का भरोसा जीतेंगे एम्प्लॉई: आप अपनी पुरानी कार्यशैली की कमियों को दूर करते हुए कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपकी यह सजगता और नई कार्यपद्धति उच्चाधिकारियों और मैनेजमेंट की नजरों में आपकी साख को मजबूत करेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

सजग दांपत्य जीवन, लव पार्टनर संग फिक्स होगी डेट: आप और आपके जीवनसाथी किसी भी घरेलू या निजी मुद्दे पर आंख मूंदकर बैठने के बजाय पूरी तरह सजग और सतर्क रहेंगे, जिससे पारिवारिक व वैवाहिक जीवन सामान्य और संतुलित गति से आगे बढ़ेगा. यदि आपका लव पार्टनर पिछले कुछ समय से अस्वस्थ था, तो शाम तक उनकी सेहत में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा; दोनों के बीच मुलाकात और किसी खूबसूरत रोमांटिक डेट का प्लान फिक्स हो सकता है.

छात्रों व खिलाड़ियों का शेड्यूल हो सकता है डिस्टर्ब: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी दिनचर्या और टाइम टेबल पर विशेष ध्यान दें; अनपेक्षित कार्यों या व्यस्तताओं के चलते आपका बना-बनाया स्टडी व प्रैक्टिस शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, जिसे संयम से री-शेड्यूल करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मन में ताजगी और सकारात्मकता बनी रहेगी. मौसमी बदलाव से त्वचा या कफ संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के पावन संयोग पर अपनी ही राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता महालक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी पत्र और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, दूर्वा और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या मंदिर में हरी मूंग की दाल, चने की दाल या पीले फल (केले) का दान करें. इससे विदेशी व्यापार के मार्ग निर्विघ्न खुलेंगे, रचनात्मक कार्यों में प्रसिद्धि मिलेगी और वैवाहिक व प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

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