Aaj Ka Kanya Rashifal 4 Sepember 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का सहयोग व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से अत्यधिक मजबूत (Socially Strong) रहेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए सितारों के अनुकूल सहयोग और मजबूत धन लाभ का रहेगा. बिजनेस में आपको अनुकूल ग्रह स्थितियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने के प्रबल योग हैं; कहीं से अप्रत्याशित रूप से रुका हुआ या नया धन प्राप्त हो सकता है. हर्षण योग बनने से धन लाभ के बेहद शानदार और शुभ अवसर बनेंगे. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो घर के अनुभवी बुजुर्गों की सलाह और बाजार की पूरी रिसर्च करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाएं; बिना सोचे-समझे किया गया विस्तार जोखिम भरा हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीमवर्क और पिता के मार्गदर्शन से सफलता पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें; ऐसा करने से कठिन से कठिन काम भी बेहद सरल और सुगम होता जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण या संवेदनशील कार्य को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, बल्कि पहले उस पर गंभीरता और शांति से विचार करें. एंप्लॉयड पर्सन के जीवन या कार्यक्षेत्र में आ रही किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का अमूल्य सहयोग और अनुभव अत्यंत उपयोगी साबित होगा. ऑफिस में साथी को-वर्कर्स (Co-workers) का पूरा सपोर्ट मिलने से आप अपने पेंडिंग टारगेट्स को समय पर आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और एक नई सुखद सहमति व संधि बनेगी. भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ा होने के कारण वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी और चारों तरफ शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस पर गंभीरता से ध्यान देने का है. खिलाड़ी अपने बढ़े हुए वजन (Weight Gain) या शरीर के भारीपन के कारण थोड़े परेशान और चिंतित रह सकते हैं. अपनी डाइट पर नियंत्रण रखें, तैलीय चीजों से दूर रहें और कार्डियो व रनिंग पर विशेष फोकस करें.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तम रहेगी. हालांकि, खिलाड़ियों और कामकाजी लोगों को मोटापे या आलस्य से बचना होगा. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान संतुलित फलाहार लें, अधिक मीठे व तले भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से प्राणायाम व ध्यान करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत व तुलसी जल से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र की माला का जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व दूर्वा अर्पित करें तथा पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, हर्षण योग से धन लाभ होगा और दांपत्य जीवन में सुखद तालमेल बना रहेगा.

FAQs

Q1. 4 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को नए काम की शुरुआत में क्या सावधानी बरतनी है?

Ans. घर के बुजुर्गों की सलाह लें और बाजार की पूरी रिसर्च के बाद ही नए काम की शुरुआत करें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसका सहयोग मिलेगा?

Ans. सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे और पिता के मार्गदर्शन से जटिल कार्यक्षेत्र की समस्याओं का समाधान मिलेगा.

Q3. आज कन्या राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) की मुख्य समस्या क्या रह सकती है?

Ans. बढ़े हुए वजन और शारीरिक भारीपन के कारण परेशानी हो सकती है; फिटनेस और डाइट पर ध्यान दें.

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