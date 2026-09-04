धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 9वें चंद्रमा व हर्षण योग से कन्या राशि को धन लाभ, दांपत्य में सुखद संधि

Kanya Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 9वें चंद्रमा व हर्षण योग से कन्या राशि को धन लाभ, दांपत्य में सुखद संधि

Kanya Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 9वें चंद्रमा व हर्षण योग से कन्या राशि को होगा धन लाभ, पिता का सहयोग! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Sep 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 4 Sepember 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज वृषभ राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा, पिता का सहयोग व व्यावसायिक विस्तार स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप सामाजिक रूप से अत्यधिक मजबूत (Socially Strong) रहेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए सितारों के अनुकूल सहयोग और मजबूत धन लाभ का रहेगा. बिजनेस में आपको अनुकूल ग्रह स्थितियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने के प्रबल योग हैं; कहीं से अप्रत्याशित रूप से रुका हुआ या नया धन प्राप्त हो सकता है. हर्षण योग बनने से धन लाभ के बेहद शानदार और शुभ अवसर बनेंगे. यदि आप बिजनेस विस्तार के लिए किसी नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो घर के अनुभवी बुजुर्गों की सलाह और बाजार की पूरी रिसर्च करने के बाद ही कदम आगे बढ़ाएं; बिना सोचे-समझे किया गया विस्तार जोखिम भरा हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीमवर्क और पिता के मार्गदर्शन से सफलता पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर काम करें; ऐसा करने से कठिन से कठिन काम भी बेहद सरल और सुगम होता जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण या संवेदनशील कार्य को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं, बल्कि पहले उस पर गंभीरता और शांति से विचार करें. एंप्लॉयड पर्सन के जीवन या कार्यक्षेत्र में आ रही किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का अमूल्य सहयोग और अनुभव अत्यंत उपयोगी साबित होगा. ऑफिस में साथी को-वर्कर्स (Co-workers) का पूरा सपोर्ट मिलने से आप अपने पेंडिंग टारगेट्स को समय पर आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा. आपके और आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और एक नई सुखद सहमति व संधि बनेगी. भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ा होने के कारण वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी और चारों तरफ शांति का वातावरण रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक फिटनेस पर गंभीरता से ध्यान देने का है. खिलाड़ी अपने बढ़े हुए वजन (Weight Gain) या शरीर के भारीपन के कारण थोड़े परेशान और चिंतित रह सकते हैं. अपनी डाइट पर नियंत्रण रखें, तैलीय चीजों से दूर रहें और कार्डियो व रनिंग पर विशेष फोकस करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा उत्तम रहेगी. हालांकि, खिलाड़ियों और कामकाजी लोगों को मोटापे या आलस्य से बचना होगा. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान संतुलित फलाहार लें, अधिक मीठे व तले भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित रूप से प्राणायाम व ध्यान करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत व तुलसी जल से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ क्लीं कृष्णाय नमः' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र की माला का जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व दूर्वा अर्पित करें तथा पिता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, हर्षण योग से धन लाभ होगा और दांपत्य जीवन में सुखद तालमेल बना रहेगा.

FAQs

Q1. 4 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को नए काम की शुरुआत में क्या सावधानी बरतनी है?
Ans. घर के बुजुर्गों की सलाह लें और बाजार की पूरी रिसर्च के बाद ही नए काम की शुरुआत करें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसका सहयोग मिलेगा?
Ans. सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे और पिता के मार्गदर्शन से जटिल कार्यक्षेत्र की समस्याओं का समाधान मिलेगा.

Q3. आज कन्या राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) की मुख्य समस्या क्या रह सकती है?
Ans. बढ़े हुए वजन और शारीरिक भारीपन के कारण परेशानी हो सकती है; फिटनेस और डाइट पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 10वें चंद्रमा व हर्षण योग से सिंह राशि को मिलेगा अचानक बड़ा सौदा, बुजुर्गों के आदर्श दिखाएंगे राह
Singh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 10वें चंद्रमा व हर्षण योग से सिंह राशि को मिलेगा अचानक बड़ा सौदा, बुजुर्गों के आदर्श दिखाएंगे राह
राशिफल
Kark Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 11वें उच्च चंद्रमा व हर्षण योग से कर्क राशि को मिलेगी व्यावसायिक सफलता, बड़ों से मजबूत होंगे रिश्ते
Kark Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 11वें उच्च चंद्रमा व हर्षण योग से कर्क राशि को मिलेगी व्यावसायिक सफलता, बड़ों से मजबूत होंगे रिश्ते
राशिफल
Mithun Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 12वें चंद्रमा से खर्चों पर लगाएं लगाम, सडन फाइनेंशियल लॉस से रहें अलर्ट
Mithun Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर 12वें चंद्रमा से खर्चों पर लगाएं लगाम, सडन फाइनेंशियल लॉस से रहें अलर्ट
राशिफल
Vrishabh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर लग्न के चंद्रमा व हर्षण योग से वृषभ राशि का होगा बौद्धिक विकास, पुराना नेटवर्क दिलाएगा लाभ
Vrishabh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर लग्न के चंद्रमा व हर्षण योग से वृषभ राशि का होगा बौद्धिक विकास, पुराना नेटवर्क दिलाएगा लाभ
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
'ग्रोथ मजबूत तो जॉब्स क्यों नहीं बढ़ रही', GDP पर रघुराम राजन ने किए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
क्रिकेट
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
गौतम गंभीर की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए लक्ष्मण क्यों बने टीम इंडिया के कोच?
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
इंडिया
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
TMC के 20 बागियों को स्पीकर ने दी बड़ी राहत, महुआ मोइत्रा बोलीं- 'सरप्राइज...'
इंडिया
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
स्वतंत्रत भारद्वाज ने निशु के पिता पर किया दावा तो भड़के राहुल, पुलिस क्या बोली?
इंडिया
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
आस्था के नाम पर…, जीतेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाने पर क्या बोले ओवैसी
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget