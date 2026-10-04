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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, बुधादित्य योग से लोन की समस्या हल, ऑफिस विवाद से रहें सतर्क

आज का कन्या राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, बुधादित्य योग से लोन की समस्या हल, ऑफिस विवाद से रहें सतर्क

आज का कन्या राशिफल 4 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा यश, बुधादित्य योग से लोन की समस्या हल, ऑफिस विवाद से रहें सतर्क! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal Today: 4 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि (मातृ नवमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन पुनर्वसु नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से आनन्दादि योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और परिध योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज शाम 06:32 तक मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, यश, जनहित, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्यप्रणाली व आजीविका स्थान) में रहेंगे, जिसके उपरांत वे कर्क राशि (11वें भाव) में प्रवेश करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जनहित और परोपकार के कार्यों में आगे रहेंगे, जिससे आपको समाज में बहुत बड़े यश, सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति होने की संभावना है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए कार्यप्रणाली के मूल्यांकन, निवेश की योजना और वित्तीय समस्याओं के समाधान का रहेगा.

कार्यप्रणाली का उचित मूल्यांकन: इस समय अपने व्यापार की आंतरिक कार्यप्रणाली और परिचालन का निष्पक्ष मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है; आपके निरंतर सकारात्मक प्रयासों से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके अनुकूल बनती चली जाएंगी.

पूंजी निवेश की बनाएं ठोस प्लानिंग: बिजनेस का विस्तार करने के लिए नई पूंजी की आवश्यकता महसूस होगी; इसलिए कारोबारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सुनियोजित ढंग से नए निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए.

बुधादित्य योग से लोन समस्या का हल: बुधादित्य, वाशि और सुनफा योग के शुभ प्रभाव से कारोबारियों के बैंक लोन या फाइनेंस से जुड़ी जो भी दिक्कतें आ रही थीं, उनका समाधान किसी उच्च बैंक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से सफलतापूर्वक हो जाएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियों को निभाने, ऑफिस विवाद से बचने और कार्य में स्थिरता बनाए रखने का रहेगा.

नई जिम्मेदारियां व दक्षता: नौकरीपेशा लोगों पर कार्यक्षेत्र में कुछ नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आ सकती हैं; अपनी दक्षता और सूझबूझ के दम पर आप इन्हें समय पर पूरा करने में पूरी तरह सक्षम भी रहेंगे.

ऑफिस में विवाद से रहें सतर्क: एंप्लॉयड पर्सन के लिए कार्यस्थल का माहौल थोड़ा संवेदनशील रह सकता है; काम या प्रोजेक्ट के तौर-तरीकों को लेकर ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद होने की आशंका है, इसलिए शांत रहें और कूटनीति से काम लें.

करियर की चुनौतियों से काम में ठहराव: करियर में अचानक कुछ नई चुनौतियां सामने आने से आपके काम की गति में थोड़ी स्थिरता या ठहराव (Slowdown) देखने को मिल सकता है; धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया न दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन दांपत्य में सहयोग और प्रेम जीवन में मिठास लेकर आया है.

प्रेम जीवन में मधुरता: लव लाइफ बिता रहे जातकों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में नई मधुरता व अपनापन देखने को मिलेगा.

जीवनसाथी के सहयोग से रुका काम पूरा: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर भावनात्मक और व्यावहारिक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे घर-परिवार का लंबे समय से रुका हुआ कोई आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यधिक एकाग्रता और लगन का है. स्पोर्ट्स पर्सन मैदान और ट्रैक पर बिना किसी भटकाव के अपनी नियमित प्रैक्टिस और तकनीक पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, जिसका लाभ आगामी प्रतियोगिताओं में मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी और यश प्राप्ति से मानसिक उत्साह बना रहेगा. हालांकि, ऑफिस में विवाद और काम की धीमी गति के कारण शाम के समय थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, खान-पान में सात्विकता रखें और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: रविवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी (मातृ नवमी) के पावन अवसर पर भगवान श्री सूर्यनारायण को तांबे के पात्र से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र के साथ अर्घ्य दें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में परिवार की दिवंगत माताओं व पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध महिला या भिक्षुक को भोजन अथवा लाल वस्त्र का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा से सामाजिक यश और सम्मान में वृद्धि होगी, बुधादित्य योग से बैंक लोन की अड़चनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में आ रही चुनौतियां शांत होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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