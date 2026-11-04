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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: 12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें

Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: 12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें

Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 12वें चंद्रमा व ग्रहण दोष का प्रभाव, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में सतर्कता, ऑफिस में छवि की चिंता व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, मानसिक चिंता, कागजी अड़चनें, विदेशी संपर्क व एकांत स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. 

12वें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी के चलते जल्दबाजी या काम में अपरिपक्वता बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. इसके साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में अपने गुस्से पर संयम रखें और कानूनी या व्यावसायिक दस्तावेजों को लेकर पूरी सावधानी बरतें.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)
दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Documentation)

दस्तावेजों में लापरवाही पड़ेगी भारी, अधूरा न छोड़ें काम: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. बिजनेसमैन को कानूनी, टैक्स या एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेजी काम (Documentation) किसी भी हाल में अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए; एक छोटी सी चूक भारी वित्तीय नुकसान या पेनल्टी का कारण बन सकती है.

मेहनत अधिक, परिणाम कम: ग्रह गोचर अनुकूल न रहने के कारण मार्केट में पार्टियों और डीलर्स के साथ तालमेल बैठाने के लिए सामान्य से दोगुना पसीना बहाना पड़ेगा. बिजनेस में पूरा समय और ऊर्जा लगाने के बावजूद मनचाही सफलता तुरंत नहीं मिल सकेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

अनचाही गलतियों से छवि पर खतरा, धन की तंगी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहद सजग रहकर काम करना होगा. असावधानी के चलते हुई अनचाही गलतियां उच्चाधिकारियों के सामने आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके अलावा, अप्रत्याशित खर्चों के कारण अचानक आर्थिक तंगी या बजट बिगड़ने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

क्रोध व जल्दबाजी से बचें, दान से होगी बरकत: 12वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण दफ्तर में मानसिक दबाव और झुंझलाहट बढ़ सकती है. किसी भी सूरत में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और सहकर्मियों के साथ तीखी बहस से बचें. सैलरी मिलने पर या बिजनेस में मुनाफा होने पर अपनी कमाई का कुछ अंश जरूरतमंदों को दान अवश्य करें, इससे आय में स्थिरता और बरकत बनी रहेगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Students)

दांपत्य में उतार-चढ़ाव, धैर्य से संभालें रिश्ता: वैवाहिक जीवन के शांत समंदर में आज विचारों के मतभेद का ज्वार-भाटा उठ सकता है. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए शांत रहकर जीवनसाथी की बात को समझें और धैर्य का परिचय दें.

आलस्य त्यागकर पढ़ाई में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) व सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्र सुस्ती और आलस्य छोड़कर अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए जी-जान से जुटेंगे. मानसिक थकान और आंखों में भारीपन की समस्या हो सकती है; स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें और रात को पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: रेड (लाल)
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और द्वादश भाव के ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें. 

किसी जरूरतमंद, अनाथालय या बटुक को हरी मूंग की दाल, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे 12वें भाव की हानियां रुकेंगी, कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Nov 2026 03:25 AM (IST)
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