Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, मानसिक चिंता, कागजी अड़चनें, विदेशी संपर्क व एकांत स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं.

12वें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी के चलते जल्दबाजी या काम में अपरिपक्वता बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. इसके साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण ऑफिस में अपने गुस्से पर संयम रखें और कानूनी या व्यावसायिक दस्तावेजों को लेकर पूरी सावधानी बरतें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Documentation)

दस्तावेजों में लापरवाही पड़ेगी भारी, अधूरा न छोड़ें काम: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अतिरिक्त सावधानी बरतने का है. बिजनेसमैन को कानूनी, टैक्स या एग्रीमेंट से जुड़े दस्तावेजी काम (Documentation) किसी भी हाल में अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए; एक छोटी सी चूक भारी वित्तीय नुकसान या पेनल्टी का कारण बन सकती है.

मेहनत अधिक, परिणाम कम: ग्रह गोचर अनुकूल न रहने के कारण मार्केट में पार्टियों और डीलर्स के साथ तालमेल बैठाने के लिए सामान्य से दोगुना पसीना बहाना पड़ेगा. बिजनेस में पूरा समय और ऊर्जा लगाने के बावजूद मनचाही सफलता तुरंत नहीं मिल सकेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें.

करियर और नौकरी (Career & Workplace)

अनचाही गलतियों से छवि पर खतरा, धन की तंगी: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में बेहद सजग रहकर काम करना होगा. असावधानी के चलते हुई अनचाही गलतियां उच्चाधिकारियों के सामने आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके अलावा, अप्रत्याशित खर्चों के कारण अचानक आर्थिक तंगी या बजट बिगड़ने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है.

क्रोध व जल्दबाजी से बचें, दान से होगी बरकत: 12वें भाव में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण दफ्तर में मानसिक दबाव और झुंझलाहट बढ़ सकती है. किसी भी सूरत में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और सहकर्मियों के साथ तीखी बहस से बचें. सैलरी मिलने पर या बिजनेस में मुनाफा होने पर अपनी कमाई का कुछ अंश जरूरतमंदों को दान अवश्य करें, इससे आय में स्थिरता और बरकत बनी रहेगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Marriage & Students)

दांपत्य में उतार-चढ़ाव, धैर्य से संभालें रिश्ता: वैवाहिक जीवन के शांत समंदर में आज विचारों के मतभेद का ज्वार-भाटा उठ सकता है. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए शांत रहकर जीवनसाथी की बात को समझें और धैर्य का परिचय दें.

आलस्य त्यागकर पढ़ाई में जुटेंगे छात्र: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive) व सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्र सुस्ती और आलस्य छोड़कर अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए जी-जान से जुटेंगे. मानसिक थकान और आंखों में भारीपन की समस्या हो सकती है; स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें और रात को पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और द्वादश भाव के ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और मोदक या हरी इलायची अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चे दूध व गंगाजल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें.

किसी जरूरतमंद, अनाथालय या बटुक को हरी मूंग की दाल, साबुत अनाज या हरे फल का दान करें. इससे 12वें भाव की हानियां रुकेंगी, कार्यक्षेत्र की अड़चनें दूर होंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

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