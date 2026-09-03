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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 3 September 2026: 9वें चंद्रमा से दूसरों की मदद चमकाएगी भाग्य, सरकारी कार्यों व बिजनेस एग्रीमेंट में बड़ी सफलता

Kanya Rashifal 3 September 2026: 9वें चंद्रमा से दूसरों की मदद चमकाएगी भाग्य, सरकारी कार्यों व बिजनेस एग्रीमेंट में बड़ी सफलता

Kanya Rashifal 3 September 2026: 9वें चंद्रमा से कन्या राशि वालों को सरकारी कार्यों में सफलता, लोन का शुभ समाचार! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 07:31 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 1 Sepember 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, परोपकार, व्यावसायिक समझौते व उच्च शिक्षा स्थान) में संचार करेंगे.

9वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करने से आपका सोया हुआ भाग्य स्वतः ही चमक उठेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नए लाभदायक समझौतों और वित्तीय राहत का रहेगा. बिजनेस में किया गया कोई नया एग्रीमेंट (Business Agreement) भविष्य के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा. सरकारी कामों या टेंडर्स से जुड़े कारोबार में आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप कारोबार के विस्तार के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से बिजनेस लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज इस संबंध में कोई बड़ी खुशखबरी या लोन स्वीकृति का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी पूंजी संबंधी अड़चनें दूर होंगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन सरकारी क्षेत्र में सफलता और कार्यस्थल पर अनुशासन स्थापित करने का रहेगा. व्याघात योग बनने से जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी (Govt Job) की तैयारी या कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा शुभ समाचार या चयन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रिय उपस्थिति और गहरी एकाग्रता पूरे माहौल को अनुशासित रखेगी, साथ ही साथी कर्मचारियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, जो नए-नए नौकरी में आए हैं (New Employed Persons), उन पर अचानक वर्कलोड अधिक आ सकता है, जिसके चलते वे थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं; ऐसे में धैर्य बनाए रखें और वरिष्ठों से तालमेल रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा और सुकून से भरा रहेगा. प्रेम जीवन (Love Life) में आपका प्रिय साथी कोई ऐसी बात कहेगा जिससे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा. घरेलू कामकाज और जिम्मेदारियों को पूरा करने के सिलसिले में भी आज का दिन काफी मजबूत रहेगा; घर के सभी सदस्य एक-दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन सोशल मीडिया के भटकाव से बचने का है. छात्र और खिलाड़ी आज सोशल साइट्स (Social Media) पर अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं; अपने कीमती समय की कद्र करें और इस आभासी दुनिया से बाहर निकलकर अपने वास्तविक अध्ययन और खेल के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के दबाव और सोशल मीडिया पर ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण नए कर्मचारियों में चिड़चिड़ापन और आंखों में थकान हो सकती है. स्क्रीन टाइम को सीमित करें, भरपूर नींद लें, नियमित रूप से ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से मदद करें तथा चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 9वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और सरकारी नौकरी व बिजनेस एग्रीमेंट में बड़ी सफलता हासिल होगी.

FAQS

Q1. 3 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को लोन और एग्रीमेंट के संबंध में क्या राहत मिलेगी?
Ans. बिजनेस लोन के प्रयास सफल होंगे, शुभ समाचार मिलेगा और नए व्यावसायिक एग्रीमेंट से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

Q2. आज कन्या राशि के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्या खास योग हैं?
Ans. व्याघात योग के प्रभाव से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को कोई बड़ी खुशखबरी या चयन की सूचना मिल सकती है.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. सोशल साइट्स पर अनावश्यक समय गंवाने से बचें और अपनी ऊर्जा को पढ़ाई व खेल के अभ्यास में लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:28 AM (IST)
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