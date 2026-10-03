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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी

आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी

आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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Kanya Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, आजीविका, सामाजिक दायित्व, प्रतिष्ठा व पदोन्नति स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के दौरान कार्यक्षेत्र में पूरी तरह ईमानदारी और नीतिपरक आचरण बनाए रखना आवश्यक है; किसी भी प्रकार के अनुचित या अनैतिक कार्यों से दूर रहें अन्यथा कर्मक्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बेहतरीन निवेश अवसरों, मार्केटिंग टीम को मजबूत करने और नई एकाग्रता का रहेगा.

निवेश के लिए अनुकूल समय: बिजनेसमैन के लिए अपने व्यापार में पूंजी निवेश करने के लिहाज से समय काफी अनुकूल बना हुआ है; ग्रह स्थितियां बेहतरीन बनी रहने से भविष्य में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है.

मार्केटिंग टीम को बनाएं मजबूत: इस समय कारोबारियों को अपनी मार्केटिंग और सेल्स टीम को अधिक सक्रिय व सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए; बाजार में आपकी पहुंच इसी से बढ़ेगी.

न्यू बिजनेसमैन की एकाग्रता: नए कारोबारी (New Businessmen) किसी भी भटकाव से बचते हुए पूरी एकाग्रता और लगन के साथ अपने व्यापारिक विस्तार में जुटे रहेंगे, जिससे आधार मजबूत होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन परेशानियों से मुक्ति, बॉस का विश्वास जीतने और प्रोफेशनल पहचान बनाने का रहेगा.

धीरे-धीरे दूर होंगी परेशानियां: एंप्लॉयड पर्सन की नौकरी में पिछले कुछ समय से जो उलझनें या परेशानियां चल रही थीं, वे अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी और कार्यप्रणाली सुगम होगी.

स्मार्ट कम्युनिकेशन से अलग पहचान: नौकरीपेशा जातक अपने स्मार्ट कम्युनिकेशन (कुशल संवाद शैली) और परिपक्व प्रोफेशनल अप्रोच के दम पर ऑफिस में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

ट्रांसफर व प्रमोशन के संकेत: यह समय मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन प्राप्त करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है; यह तभी संभव होगा जब सीनियर्स व उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहें. उचित तालमेल बनाए रखें और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में सुख-शांति और संतान का मजबूत संबल लेकर आया है.

पारिवारिक व वैवाहिक शांति: घर-परिवार का माहौल आपको अत्यधिक खुशी और सुकून प्रदान करेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा.

संतान का पूर्ण समर्थन: परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों और जिम्मेदारियों में आपकी संतान पूरी तरह आपके पक्ष में खड़ी रहेगी और आपका सहयोग करेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Students) के लिए आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक साबित हो सकता है. किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की मेरिट लिस्ट में नाम आने अथवा फाइनल सिलेक्शन होने से आपका और परिवार का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा; आपकी कड़ी मेहनत का सार्थक परिणाम देखने को मिलेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की गति सामान्य और अनुकूल रहेगी. हालांकि, कर्मक्षेत्र की व्यस्तता के कारण शाम को कंधों या पीठ में हल्का खिंचाव हो सकता है. नियमित योग-प्राणायाम करें, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल अथवा वस्त्र दान करें; इससे 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, वरियान व सिद्धि योग से प्रमोशन के मार्ग प्रशस्त होंगे और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:34 AM (IST)
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