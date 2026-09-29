Kanya Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अचानक बदलाव, अनचाही यात्रा, गुप्त चुनौतियां, आध्यात्मिकता, सरकारी जांच व आत्म-मंथन स्थान) में संचरण करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको किसी आकस्मिक कार्य के चलते अचानक से यात्रा (Sudden Travel) करनी पड़ सकती है; इसलिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहें और हर कदम फूंक-फूंक कर रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए चुनौतियों से निपटने, बड़े फैसलों को टालने और कानूनी-टैक्स मामलों में सजग रहने का रहेगा.

व्यापारिक चुनौतियां व मानसिक तैयारी: बिजनेसमैन को बाजार में अप्रत्याशित और अचानक आने वाली कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा; इसके लिए अपनी मनःस्थिति को पहले से ही मजबूत और तैयार रखना बेहद जरूरी होगा.

महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित रखें: इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पूर्णतः अनुकूल नहीं है; इसलिए व्यापार विस्तार, नए निवेश या किसी बड़े बदलाव से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आज के लिए पूरी तरह स्थगित (Postpone) ही रखें.

टैक्स व सरकारी नोटिस में सतर्कता: किसी पुराने टैक्स, ऑडिट या सरकारी नोटिस को बिल्कुल भी हल्के में न लें; लापरवाही बरतने के बजाय समय रहते किसी कुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेकर उसका विधिवत जवाब जरूर दाखिल करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पिछली गलतियों से सीखने, कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूर रहने और अत्यधिक सावधानी बरतने का रहेगा.

सरकारी नौकरी में विशेष सतर्कता: यदि आप सरकारी नौकरी (Government Job) या किसी संवेदनशील आधिकारिक पद पर कार्यरत हैं, तो अपने काम को बहुत अधिक ध्यान और नियमों के दायरे में रहकर करें; आपकी जरा सी चूक या लापरवाही आपके लिए बड़ी विभागीय मुश्किल और जांच का कारण बन सकती है.

पिछली भूल का परिणाम: वर्कस्पेस पर पूर्व में अनजाने में की गई किसी गलती या गलत काम का अप्रिय परिणाम आज भुगतना पड़ सकता है; ऐसे में अपनी भूल को स्वीकार करें और स्थिति को सुधारने का प्रयास करें.

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के बीच चल रही ऑफिस पॉलिटिक्स या किसी भी गुटबाजी व विवाद का हिस्सा बिल्कुल न बनें; चुपचाप केवल अपने काम से मतलब रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण आध्यात्मिक झुकाव और राजनीतिक सतर्कता की मांग कर रहा है.

आध्यात्मिकता के प्रति रुझान: आज आपकी आध्यात्मिकता, गूढ़ ज्ञान, पूजा-पाठ और ध्यान के प्रति रुचि काफी अधिक रहेगी; शांत वातावरण में समय बिताने से मन को स्थिरता मिलेगी.

राजनीतिक करियर में कठिनाइयां: राजनीति या जनसेवा से जुड़े जातकों को आज अपने करियर में अप्रत्याशित कठिनाइयों, विरोधियों के षड्यंत्र या जनसमर्थन में कमी का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य बनाए रखें.

पारिवारिक सामंजस्य: घर के सदस्यों के साथ बात करते समय धैर्य और संयम रखें; किसी भी बात को बहस का रूप न लेने दें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपने क्रोध और आक्रामकता को नियंत्रित करने का है. अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू रखें; व्यर्थ की उत्तेजना में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उस गुस्से और आग को अपनी पढ़ाई, खेल के अभ्यास या कला के निखार में सही दिशा में लगाएं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण अचानक पेट दर्द, अपच, नसों में खिंचाव या वाहन चलाते समय चोट-चपेट की आशंका रह सकती है. यात्रा में खान-पान का विशेष ध्यान रखें, भारी व गरिष्ठ भोजन से बचें, पर्याप्त जल पिएं और वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान मंदिर जाकर संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व बेलपत्र चढ़ाकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अचानक कष्ट शांत होंगे, व्यापारिक रुकावटें टलेंगी, सरकारी नौकरी में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

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