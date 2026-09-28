Kanya Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी भावनात्मक गहराई, गुप्त चिंतन, लेन-देन में सतर्कता, आकस्मिक बाधाएं व पारिवारिक जिम्मेदारी स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके भीतर भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता काफी बढ़ेगी, जिससे आप हर रिश्ते और परिस्थिति को बहुत गहराई से महसूस करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बहीखातों के मिलान, पूर्व-अनुसंधान (रिसर्च) और वाणी पर नियंत्रण रखने का रहेगा. बिजनेसमैन अपने प्रत्येक खर्च और वित्तीय लेन-देन को बाकायदा दर्ज कराते रहें और लिखे हुए आंकड़ों को बार-बार क्रॉस-टेली (Re-checking) करते रहें; क्योंकि किसी बड़ी मानवीय भूल, चूक या हिसाब-किताब में गड़बड़ी होने की गंभीर आशंका बन रही है. बिजनेस में किसी भी नए प्रोजेक्ट या कार्य को स्टार्ट करने से पहले उससे जुड़ी संपूर्ण मार्केट रिसर्च पूरी कर लें; हालांकि पिछले कुछ समय से चल रही व्यापारिक परेशानियों से अब राहत मिलेगी और आप निश्चिंत होकर अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे. बिजनेसमैन को विशेष सलाह है कि वे अपने बोलने के तरीके और ग्राहकों से संवाद पर कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ रहा है और आपकी कटु वाणी ग्राहकों को दूर कर सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की बाधाओं से निपटने, उधारी से बचने और घर-ऑफिस के संतुलन साधने का रहेगा. वर्कस्पेस पर किसी अप्रत्याशित रुकावट या तकनीकी बाधा के आ जाने से एंप्लॉयड पर्सन का मन थोड़ा उदास और खिन्न रह सकता है; धैर्य बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों के ऊपर आज आधिकारिक कार्यभार (वर्कलोड) की भारी अधिकता रहेगी. इस समय किसी भी सहकर्मी या परिचित को पैसे उधार न दें, अन्यथा वह धन लंबे समय के लिए अटक सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज घर के पारिवारिक दायित्वों और ऑफिस के कड़े काम दोनों को एक साथ मेंटेन करने में कुछ व्यावहारिक परेशानियों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण घरेलू सतर्कता और बच्चों की देखभाल की मांग कर रहा है. गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याओं और जिम्मेदारियों में अचानक कुछ वृद्धि हो सकती है. विशेष रूप से घर के छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें; क्योंकि खेल-खेल में या अत्यधिक उछल-कूद करने के दौरान वे खुद को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए आज उनके साथ ही रहें और नजर न हटने दें, जरा सी असावधानी से पूरा दिन खराब हो सकता है. परिजनों के साथ बातचीत में संयम और मधुरता बनाए रखें.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन धैर्य रखने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का है. आज प्रतियोगी छात्रों को अपनी कठिन मेहनत के अनुपात में तत्काल वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे; इससे निराश होकर पढ़ाई छोड़ने के बजाय अपनी तैयारी की रणनीतियों का पुनः मूल्यांकन करें और निरंतर अभ्यास जारी रखें. स्वास्थ्य के लिहाज से, अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण मानसिक अशांति, सिरदर्द, पाचन में गड़बड़ी या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. घर और ऑफिस के दोहरे दबाव को अपनी सेहत पर हावी न होने दें. ताजा, सुपाच्य और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को भावनात्मक रूप से स्थिर रखें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और भावनात्मक तनाव शांत होंगे, वित्तीय चूक से बचाव होगा, कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और बच्चों की सुरक्षा बनी रहेगी.

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