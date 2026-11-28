Aaj Ka Kanya Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, रुका हुआ धन, इच्छापूर्ति, मित्र मंडली व व्यापार विस्तार स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही शुक्ल योग और शनि पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से आज आपके स्वभाव में थोड़ी चंचलता और उत्साह बना रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र (शनि पुष्य संयोग) रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, रुकी पेमेंट और नए क्षेत्रों में विस्तार (Business Pending Payment & Expansion)

परफेक्शन की आदत से सुलझेंगी अड़चनें, रुकी पेमेंट मिलने से सुधरेगी आर्थिक व्यवस्था: बिजनेसमैन के लिए शुरुआत में सिचुएशन थोड़ी कठिन होगी, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है—लेकिन आपकी परफेक्शन (पूर्णता) की आदत इन अड़चनों को चुटकियों में सुलझा लेगी और वीकेंड पर बेहद शानदार व संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेंगे. शुक्ल योग का साथ मिलने से कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी.

नए क्षेत्रों में मिलेंगे विस्तार के अवसर: आज बिजनेस में सुधार होने से बड़ी राहत मिलेगी और नए क्षेत्रों में व्यापार विस्तार (Business Expansion) के लाभकारी अवसर सामने आएंगे.

2. करियर, कार्यप्रणाली में बदलाव और वर्कोहोलिक अंदाज (Career Workstyle Shift & Dedication)

कार्यप्रणाली में परिवर्तन से मिलेंगे बेहतर नतीजे, थोड़ा वर्कोहोलिक बनें एम्प्लॉई: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को अपनी कार्यप्रणाली में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम हासिल होंगे. आज एंप्लॉयड पर्सन को थोड़ा वर्कोहोलिक (काम के प्रति अधिक समर्पित) होने की आवश्यकता है—साथ ही आप अपने फील्ड में कुछ नए चेंजेस (बदलाव) भी करना चाहेंगे.

3. पारिवारिक व वैवाहिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Married Sweetness, Get-Together & Student Health)

मैरिड लाइफ में बनी रहेगी मधुरता, दोस्तों संग गेट-टुगेदर का आनंद: पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी—आपकी मैरिड लाइफ (Married Life) में मधुरता बनी रहेगी, तथा मित्रों और संबंधियों के साथ गेट-टुगेदर व मनोरंजन आदि में सुखद समय व्यतीत होगा. लव लाइफ में भी सौहार्द बना रहेगा.

लापरवाही से दोबारा उभर सकती है छात्रों की पुरानी बीमारी: स्टूडेंट्स (Students) की लापरवाही की वजह से आज कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दोबारा उभर सकती है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी, फिर भी पुराने रोगों और मौसम के प्रति सजग रहें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, शनि पुष्य नक्षत्र, शुक्ल योग और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, हरी मूंग, चावल या सरसों के तेल का दान करें. इससे रुका हुआ धन शीघ्र प्राप्त होगा, व्यापारिक विस्तार में सफलता मिलेगी और परिवार व संतान का स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

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