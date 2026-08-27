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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 27 August 2026: 6ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले भावुकता में न लें गलत फैसले, बड़ा स्टॉक सोच-समझकर करें

Kanya Rashifal 27 August 2026: 6ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले भावुकता में न लें गलत फैसले, बड़ा स्टॉक सोच-समझकर करें

Kanya Rashifal 27 August 2026: 6ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष से कन्या राशि वाले भावुकता में न लें गलत फैसले! पढ़ें 27 अगस्त का daily राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा. चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव (षष्ठम भाव यानी स्वास्थ्य, भावुकता, शत्रु दमन, प्रतिस्पर्धा, सेवा व सामाजिक मान-प्रतिष्ठा स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

6ठे चंद्रमा के प्रभाव से आज अत्यधिक भावुकता (Emotional Surge) में आकर कोई भी गलत या जल्दबाजी भरा निर्णय लेने से बचना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को दूरदर्शिता, संयम और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देने की जरूरत है. बाजार में तेजी से होते बदलावों को देखते हुए बिजनेसमैन को बहुत सोच-समझकर ही बड़ा माल या स्टॉक (Stock) डंप करना चाहिए; बाजार की स्थिति का सटीक विश्लेषण करके ही कदम बढ़ाएं. कारोबारियों को इस समय केवल अर्थ (पैसे) के पीछे भागने के बजाय अपनी साख और यश (Goodwill & Reputation) को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा. किसी भी व्यापारिक सौदे या कार्य को जल्दबाजी में निपटाने से बचें, क्योंकि हड़बड़ाहट में किए गए निर्णय भविष्य में बड़ी परेशानियां और नुकसान खड़ी कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल से लबरेज रहने और अहंकार से बचने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आप भरपूर आत्मविश्वास और मजबूत आत्मबल से युक्त रहेंगे; हालांकि दफ्तर में को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ किसी भी प्रकार की ईगो (अहंकार) की लड़ाई में बिल्कुल न उलझें, अन्यथा कार्यस्थल के संबंध खराब हो सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन को सौंपे गए नए प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास और कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. अपनी वास्तविक क्षमता का भली-भांति आकलन करने के बाद ही किसी से काम का वादा करें; अधूरे या झूठे वादे करने से सामने वाले को गहरा दुख पहुंच सकता है और आपकी विश्वसनीयता घट सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपकी परिपक्वता और अपनत्व का बोलबाला रहेगा. परिवार में आपकी एक अलग और सम्मानीय पहचान बनेगी. पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के कारण आप घर के सभी सदस्यों के चहेते बने रहेंगे. पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर परिवार में खुशहाली, सौहार्द और परस्पर प्रेम का अद्भुत वातावरण देखने को मिलेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपने बौद्धिक दायरे को विस्तार देने और ज्ञान अर्जित करने का है. यह समय ज्ञान का भरपूर लाभ लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ है; अच्छी और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ें, आत्म-विकास पर जोर दें और हमेशा ज्ञानी व सकारात्मक लोगों की संगति में रहने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण भावनात्मक संवेदनशीलता और काम के दबाव से हल्की मानसिक थकान रह सकती है. अत्यधिक भावुक होने से बचें और मन को शांत रखें. नियमित रूप से प्राणायाम व ध्यान (Meditation) करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का व पौष्टिक भोजन लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 6ठे चंद्रमा व ग्रहण दोष के निवारण के लिए किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे भावुकता पर नियंत्रण रहेगा, व्यापार में यश-कीर्ति बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में चल रहे अवरोध समाप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:37 AM (IST)
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