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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 26 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से लव लाइफ में नयापन, लक्ष्मीनारायण योग से धन संबंधी शुभ समाचार

आज का कन्या राशिफल 26 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से लव लाइफ में नयापन, लक्ष्मीनारायण योग से धन संबंधी शुभ समाचार

आज का कन्या राशिफल 26 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से लव लाइफ में नयापन, लक्ष्मीनारायण योग से धन के शुभ समाचार, टीम लीडर रखें अपनापन! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Sep 2026 08:16 AM (IST)
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Virgo Horoscope Today: 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और दोपहर 12:38 तक आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के लग्न में होने से बनने वाले भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, लव लाइफ, दैनिक रोजगार, साझेदारी व व्यावसायिक तालमेल स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा.

बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) तुला राशि में गोचर करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज लव लाइफ में एक नया रोमांच, ताज़गी और नयापन देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नए व्यावसायिक प्रयोगों, इन्वेंटरी प्रबंधन और धन लाभ के शुभ समाचारों का रहेगा. यदि बिजनेसमैन अपने कारोबार में कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नई रणनीति अपना रहे हैं, तो निरंतर प्रयास जारी रखें; निकट भविष्य में इसके बेहद शानदार और उत्साहवर्धक नतीजे मिलेंगे. आगामी फेस्टिवल डिमांड (त्योहारी मांग) को देखते हुए नया स्टॉक खरीदना और इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर पैनी पकड़ बनाए रखना आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत फायदेमंद साबित होगा. दोपहर 12:38 के बाद बुध के दूसरे भाव तुला राशि में प्रवेश करने से कारोबारियों को धन संचय और पेमेंट रिकवरी से जुड़े कई बड़े व शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समझदारी से काम निपटाने, पेपर वर्क में सावधानी बरतने और टीम में सौहार्द बनाए रखने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन अपना दिन अत्यधिक संयम और समझदारी से बिताएं; जल्दबाजी में कोई भी पेशेवर निर्णय न लें. जो लोग टीम लीडर या मैनेजर के पद पर हैं, वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर बहुत कठोर या दंडात्मक नियम लागू करने से बचें; आपको अपनी पूरी टीम के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन बनाकर रखना होगा, अन्यथा नाराज होकर संस्थान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और कुशल लोग आपकी टीम छोड़ सकते हैं. इसके अलावा, आधिकारिक पेपर वर्क और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सावधानी बरतें; एक छोटी सी लिपिकीय गलती संस्थान और आपके लिए बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण प्रेम में नया रंग और पारिवारिक सामंजस्य लेकर आया है. प्रेम जीवन (Love Life) में पुरानी नीरसता दूर होकर नयापन और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी, जिससे दोनों का रिश्ता खिल उठेगा. घर-परिवार में आप अपने भाई-बहनों के साथ बेहद सुखद और सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे. श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर आपका रुझान धार्मिक व पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों में विशेष रूप से रहेगा, जिसमें आप खुले दिल से कुछ धनराशि भी खर्च करेंगे; इससे मन को असीम संतुष्टि और शांति मिलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन पूरी तरह अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है. मूलाधार विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी, पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से करियर से जुड़े कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण मानसिक परेशानी और तनाव की संभावना बन सकती है, जो आपकी शारीरिक सेहत को प्रभावित कर सकती है. इसलिए करियर की चिंताओं को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें. शनिवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और लक्ष्मीनारायण योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, मिठाई या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा से लव लाइफ में खुशहाली आएगी, बुध के प्रभाव से धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे, पेपर वर्क की गलतियों से बचाव होगा और टीम का तालमेल मजबूत रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 08:16 AM (IST)
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