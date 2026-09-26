Virgo Horoscope Today: 26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, गण्ड योग और दोपहर 12:38 तक आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के लग्न में होने से बनने वाले भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा. चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी जीवनसाथी, लव लाइफ, दैनिक रोजगार, साझेदारी व व्यावसायिक तालमेल स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा.

बुध दोपहर 12:38 के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) तुला राशि में गोचर करेंगे. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज लव लाइफ में एक नया रोमांच, ताज़गी और नयापन देखने को मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नए व्यावसायिक प्रयोगों, इन्वेंटरी प्रबंधन और धन लाभ के शुभ समाचारों का रहेगा. यदि बिजनेसमैन अपने कारोबार में कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नई रणनीति अपना रहे हैं, तो निरंतर प्रयास जारी रखें; निकट भविष्य में इसके बेहद शानदार और उत्साहवर्धक नतीजे मिलेंगे. आगामी फेस्टिवल डिमांड (त्योहारी मांग) को देखते हुए नया स्टॉक खरीदना और इन्वेंटरी मैनेजमेंट पर पैनी पकड़ बनाए रखना आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत फायदेमंद साबित होगा. दोपहर 12:38 के बाद बुध के दूसरे भाव तुला राशि में प्रवेश करने से कारोबारियों को धन संचय और पेमेंट रिकवरी से जुड़े कई बड़े व शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समझदारी से काम निपटाने, पेपर वर्क में सावधानी बरतने और टीम में सौहार्द बनाए रखने का रहेगा. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन अपना दिन अत्यधिक संयम और समझदारी से बिताएं; जल्दबाजी में कोई भी पेशेवर निर्णय न लें. जो लोग टीम लीडर या मैनेजर के पद पर हैं, वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर बहुत कठोर या दंडात्मक नियम लागू करने से बचें; आपको अपनी पूरी टीम के बीच प्रेम, सम्मान और अपनापन बनाकर रखना होगा, अन्यथा नाराज होकर संस्थान के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और कुशल लोग आपकी टीम छोड़ सकते हैं. इसके अलावा, आधिकारिक पेपर वर्क और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सावधानी बरतें; एक छोटी सी लिपिकीय गलती संस्थान और आपके लिए बड़े वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण प्रेम में नया रंग और पारिवारिक सामंजस्य लेकर आया है. प्रेम जीवन (Love Life) में पुरानी नीरसता दूर होकर नयापन और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी, जिससे दोनों का रिश्ता खिल उठेगा. घर-परिवार में आप अपने भाई-बहनों के साथ बेहद सुखद और सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे. श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ पर आपका रुझान धार्मिक व पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों में विशेष रूप से रहेगा, जिसमें आप खुले दिल से कुछ धनराशि भी खर्च करेंगे; इससे मन को असीम संतुष्टि और शांति मिलेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के अत्यंत शुभ प्रभाव से प्रतियोगी और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन पूरी तरह अनुकूल और उत्साहवर्धक रहने वाला है. मूलाधार विषयों में आपकी पकड़ मजबूत होगी, पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपका आत्मविश्वास काफी ऊंचा रहेगा.

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण और चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से करियर से जुड़े कुछ अनसुलझे मुद्दों के कारण मानसिक परेशानी और तनाव की संभावना बन सकती है, जो आपकी शारीरिक सेहत को प्रभावित कर सकती है. इसलिए करियर की चिंताओं को स्वास्थ्य पर हावी न होने दें. शनिवार के दिन सात्विक, ताजा और सुपाच्य आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को भावनात्मक रूप से शांत रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और लक्ष्मीनारायण योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, मिठाई या भोजन का दान करें; इससे 7वें चंद्रमा से लव लाइफ में खुशहाली आएगी, बुध के प्रभाव से धन संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे, पेपर वर्क की गलतियों से बचाव होगा और टीम का तालमेल मजबूत रहेगा.

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