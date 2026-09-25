Virgo Horoscope Today: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण, रोग, शत्रु, व्यावसायिक तालमेल, प्रतियोगिता व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 6वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिसके चलते भावुकता या जल्दबाजी में आकर कुछ गलत और नुकसानदेह निर्णय लेने की आशंका बन सकती है. 6वें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी, परंतु घरेलू और व्यावसायिक प्राथमिकताओं में संतुलन साधना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए कम पूंजी से नया उद्यम शुरू करने, शाखा विस्तार और आमदनी बढ़ाने का रहेगा.

शूल योग से व्यापार की नई शुरुआत: शूल योग के शुभ प्रभाव से किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त चल रहा है. सलाह दी जाती है कि शुरुआत कम पूंजी निवेश (Low Capital Investment) के साथ करें और अभी बड़ी पूंजी लगाने के जोखिम से बचें. यह व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा और आपकी नियमित आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

शाखा विस्तार के शुभ मुहूर्त: बिजनेस का दायरा बढ़ाने, नई शाखाएं (Branches) खोलने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय सबसे उपयुक्त और लाभकारी सिद्ध होगा.

भावुक फैसलों से बचाव: 6वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से वित्तीय मामलों में अति-भावुक होकर कोई निर्णय न लें; हर समझौते का तार्किक विश्लेषण आवश्यक है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस की सराहना पाने, भरपूर ऊर्जा से काम निपटाने और चाय पर खास रणनीतिक चर्चाओं का रहेगा.

बॉस से तारीफ व शानदार परिणाम: काम के सिलसिले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों के शानदार और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. उच्चाधिकारियों और बॉस से अपने काम की खुली तारीफ सुनने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा.

ऊर्जा भरपूर, खर्चों की चिंता: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन में नई ऊर्जा और उत्साह भरपूर नजर आएगा. हालांकि, निजी या दफ्तरी भागदौड़ के चलते कुछ अनपेक्षित खर्चे भी बढ़ेंगे, जो आपकी मानसिक शांति को थोड़ा परेशान कर सकते हैं.

टी-पॉइंट पर गेट-टुगेदर व चर्चाएं: दिन के दौरान मित्रों या ऑफिस के को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ किसी टी-पॉइंट या कैफे पर अचानक एक अनौपचारिक गेट-टुगेदर हो सकती है, जहां कई महत्वपूर्ण और विशेष मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं होंगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6वें चंद्रमा का संचरण तालमेल साधने और अपनों संग समय बिताने का सुंदर अवसर देगा.

दोपहर बाद सुलझेंगे मतभेद: व्यावसायिक जीवन और घरेलू जिम्मेदारियों में उचित तालमेल न बन पाने के कारण सुबह के समय परिवार में हल्का-फुल्का वैचारिक मतभेद रह सकता है. हालांकि, दोपहर बाद स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी.

दांपत्य में प्रगाढ़ता: गृहस्थ जीवन में भरपूर प्रेम बना रहेगा. आप अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा सुकून भरा समय बिताने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

नई ऊर्जा से बढ़ेंगे आगे: कन्या राशि के कलाकारों (Artists), खिलाड़ियों (Sports Persons) और विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. आप एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे.

षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, परंतु ग्रहण दोष के कारण भावुकता, चिंता और बढ़ते खर्चों से सिर में हल्का तनाव या अनिद्रा की स्थिति बन सकती है. खान-पान में लापरवाही न करें, सुपाच्य और सात्विक आहार लें और मन को शांत रखने के लिए शाम के समय ध्यान अवश्य करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 6वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को खीर, मिश्री अथवा सफेद वस्त्र भेंट करें; इससे भावुकता में गलत निर्णय लेने से बचाव होगा, व्यापारिक विस्तार सफल रहेगा और परिवार में सौहार्द बना रहेगा.

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