धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ

कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से नई शुरुआत में लाभ; बॉस से मिलेगी तारीफ

कन्या राशिफल 25 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा से भावुक फैसलों से बचें, शूल व भद्र योग से बिजनेस में नई शुरुआत! बॉस से मिलेगी तारीफ, दांपत्य में रहेगा प्रेम. लकी नंबर 5, लकी रंग सफेद.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 25 Sep 2026 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

Virgo Horoscope Today: 25 सितंबर 2026, शुक्रवार के पावन अवसर पर अनंत चतुर्दशी का महापर्व मनाया जा रहा है. रात्रि 11:07 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी तिथि रहेगी, तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:22 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, शूल योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण, रोग, शत्रु, व्यावसायिक तालमेल, प्रतियोगिता व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 6वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, जिसके चलते भावुकता या जल्दबाजी में आकर कुछ गलत और नुकसानदेह निर्णय लेने की आशंका बन सकती है. 6वें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी, परंतु घरेलू और व्यावसायिक प्राथमिकताओं में संतुलन साधना होगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे—पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल; ऑफिस में बनेगी नई पहचान
राशिफल
मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव
मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव
राशिफल
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए कम पूंजी से नया उद्यम शुरू करने, शाखा विस्तार और आमदनी बढ़ाने का रहेगा.

शूल योग से व्यापार की नई शुरुआत: शूल योग के शुभ प्रभाव से किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त चल रहा है. सलाह दी जाती है कि शुरुआत कम पूंजी निवेश (Low Capital Investment) के साथ करें और अभी बड़ी पूंजी लगाने के जोखिम से बचें. यह व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा और आपकी नियमित आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी.

शाखा विस्तार के शुभ मुहूर्त: बिजनेस का दायरा बढ़ाने, नई शाखाएं (Branches) खोलने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए आज सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक तथा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के मध्य का समय सबसे उपयुक्त और लाभकारी सिद्ध होगा.

भावुक फैसलों से बचाव: 6वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से वित्तीय मामलों में अति-भावुक होकर कोई निर्णय न लें; हर समझौते का तार्किक विश्लेषण आवश्यक है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस की सराहना पाने, भरपूर ऊर्जा से काम निपटाने और चाय पर खास रणनीतिक चर्चाओं का रहेगा.

बॉस से तारीफ व शानदार परिणाम: काम के सिलसिले में आपके द्वारा किए गए प्रयासों के शानदार और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. उच्चाधिकारियों और बॉस से अपने काम की खुली तारीफ सुनने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा.

ऊर्जा भरपूर, खर्चों की चिंता: वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन में नई ऊर्जा और उत्साह भरपूर नजर आएगा. हालांकि, निजी या दफ्तरी भागदौड़ के चलते कुछ अनपेक्षित खर्चे भी बढ़ेंगे, जो आपकी मानसिक शांति को थोड़ा परेशान कर सकते हैं.

टी-पॉइंट पर गेट-टुगेदर व चर्चाएं: दिन के दौरान मित्रों या ऑफिस के को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ किसी टी-पॉइंट या कैफे पर अचानक एक अनौपचारिक गेट-टुगेदर हो सकती है, जहां कई महत्वपूर्ण और विशेष मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं होंगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6वें चंद्रमा का संचरण तालमेल साधने और अपनों संग समय बिताने का सुंदर अवसर देगा.

दोपहर बाद सुलझेंगे मतभेद: व्यावसायिक जीवन और घरेलू जिम्मेदारियों में उचित तालमेल न बन पाने के कारण सुबह के समय परिवार में हल्का-फुल्का वैचारिक मतभेद रह सकता है. हालांकि, दोपहर बाद स्थितियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी.

दांपत्य में प्रगाढ़ता: गृहस्थ जीवन में भरपूर प्रेम बना रहेगा. आप अपने जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा सुकून भरा समय बिताने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट, कला और खेल (Education, Artists & Sports)

नई ऊर्जा से बढ़ेंगे आगे: कन्या राशि के कलाकारों (Artists), खिलाड़ियों (Sports Persons) और विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. आप एक नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मविश्वास के साथ अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से शारीरिक ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, परंतु ग्रहण दोष के कारण भावुकता, चिंता और बढ़ते खर्चों से सिर में हल्का तनाव या अनिद्रा की स्थिति बन सकती है. खान-पान में लापरवाही न करें, सुपाच्य और सात्विक आहार लें और मन को शांत रखने के लिए शाम के समय ध्यान अवश्य करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व और शुक्रवार का दिन है. 6वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन और भद्र योग की सिद्धि के लिए भगवान श्री अनंत नारायण जी का पूजन करें और चौदह गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को खीर, मिश्री अथवा सफेद वस्त्र भेंट करें; इससे भावुकता में गलत निर्णय लेने से बचाव होगा, व्यापारिक विस्तार सफल रहेगा और परिवार में सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Sep 2026 07:21 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल
मिथुन राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 9वें चंद्रमा व भद्र योग से सामाजिक रचनात्मकता, शूल योग से बढ़ेगा मेलजोल; ऑफिस में बनेगी नई पहचान
राशिफल
मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव
मेष राशिफल 25 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बढ़ेगी सामाजिक लोकप्रियता, मालव्य योग से बिजनेस में मनचाहे बदलाव और नए शहर में तबादले का प्रस्ताव
राशिफल
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
कर्क राशिफल 25 सितंबर 2026: अनंत चतुर्दशी पर 8वें चंद्रमा से भावनात्मक उतार-चढ़ाव, ग्रहण दोष से बॉस की नाराजगी का खतरा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
25, 26 और 27 सितंबर को कहां-कहां होगी बारिश? यूपी-बिहार समेत देशभर के लिए अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
UP में बदला मौसम, 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
विश्व
'ईरान पर हमला...' UN में ऐसा क्या बोले नेतन्याहू? कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
'कोई कायर हो तो चला जाए', UN में क्यों बोले नेतन्याहू? डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
राजस्थान
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
सीकर: खाटूश्यामजी नगरपालिका में अध्यक्ष चुनाव पर संकट, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
महाराष्ट्र
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
CEC विवाद पर शरद पवार गुट का दावा, 'ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल कर...'
इंडिया
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
गोवा में 97 वोटर्स पर बवाल! CEO ने तुरंत दी सफाई, बोले- 'उनमें से कुछ...'
ट्रेंडिंग
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
बाइक चुराकर भाग रहा था शख्स, तभी मालिक ने पकड़ लिया: वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget