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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी

कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी

कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से बाजार में उछाल, बिक्री में तेजी! रुकी पेमेंट मिलेगी, पार्टनर देगा आर्थिक खुशखबरी. लकी नंबर 9, लकी रंग रेड.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:50 AM (IST)
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Virgo Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 6वें भाव (षष्ठ भाव यानी ऋण, शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा, सेवा व व्यावसायिक कार्यप्रणाली स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 6वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए यदि आप कोई नया कर्ज या लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो उसे चुकाने की पुख्ता प्लानिंग पहले से ही कर लें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मंदी के दौर से बाहर निकलने, पुराने ग्राहकों से नए ऑर्डर पाने और रुकी हुई पेमेंट की वसूली का रहेगा.

सुस्ती होगी समाप्त, बिक्री में उछाल: व्यापार में लंबे समय से चली आ रही मंदी और सुस्ती अब पूरी तरह समाप्त होगी तथा बिक्री में जबर्दस्त उछाल देखने को मिलेगा. अपने पुराने और स्थायी ग्राहकों से दोबारा संपर्क साधने पर आपको कई बड़े और नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं.

रुकी हुई पेमेंट से सुधरेगी आर्थिक स्थिति: बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अत्यंत प्रॉफिटेबल (लाभदायक) रहेगा. आज सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के शुभ चौघड़िया के मध्य बाजार से रुकी हुई पुरानी पेमेंट मिल जाने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर और सुदृढ़ हो जाएगी.

मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से आपकी व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित और सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहेंगी, जिससे आपको अपनी कड़ी मेहनत के अनुरूप ही बेहतरीन वित्तीय परिणाम हासिल होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सहकर्मियों से सहयोग पाने, मीटिंग्स में अपनी बात मनवाने और महत्वपूर्ण कार्यभार संभालने का रहेगा.

विवादों से बचें, मिलेगा सबका सहयोग: ऑफिस संबंधी कार्यों को लेकर किसी सहकर्मी या कलीग के साथ व्यर्थ के वाद-विवाद में न पड़ें. संयम बनाए रखने पर दफ्तर में आपको सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको अपना कठिन से कठिन काम निपटाने में भी काफी आसानी होगी.

महत्वपूर्ण कार्यभार व जिम्मेदारी: ऑफिस में एंप्लॉयड पर्सन पर कोई अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्यभार (Crucial Responsibility) आ सकता है, जिसे जिम्मेदारी से पूरा करना आपके लिए अपरिहार्य होगा.

मीटिंग व प्रेजेंटेशन में प्राथमिकता: कार्यक्षेत्र में होने वाली आधिकारिक प्रेजेंटेशन और बैठकों में आपके द्वारा दिए गए सुझावों और राय को सबसे ज्यादा तवज्जो व प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 6वें चंद्रमा का गोचर जीवनसाथी के सहयोग से खुशियां और आर्थिक संबल लाने वाला रहेगा.

निजी जीवन में खुशियां व शुभ समाचार: आपका व्यक्तिगत जीवन आज खुशियों और सुकून से भरा रहेगा. आपका जीवनसाथी आपको कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी सुना सकता है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगी. घर में आपसी समझ और आत्मीयता बनी रहेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट और युवा वर्ग (Education & Students)

पिकनिक पर तनाव दूर करेंगे छात्र: लगातार अध्ययन और परीक्षाओं के दबाव के कारण हो रहे मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र (Competitive Students) आज अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ किसी पसंदीदा पिकनिक स्पॉट पर मौज-मस्ती और सुकून भरे पल बिताने जाएंगे, जिससे उनका मूड फ्रेश होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

छठे भाव में चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने से मानसिक तनाव या उदर संबंधी हल्की परेशानी हो सकती है. दिनचर्या को अनुशासित रखें और काम के बीच-बीच में विश्राम लें. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें. मन की शांति के लिए कुछ समय शांत बैठकर ध्यान अवश्य लगाएं.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 6वें भाव के चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. ग्रहण दोष और ऋण मुक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. पक्षियों को दाना डालें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या भोजन का दान करें; इससे नया कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी, रुकी हुई पेमेंट शीघ्र मिलेगी और करियर में रुतबा बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:50 AM (IST)
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