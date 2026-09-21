धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल

आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल

न्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से पूरे होंगे अटके काम, ऑफिस में मिलेगा नया प्रोजेक्ट. परिवार में खुशी, पुराना निवेश देगा लाभ. लकी नंबर 4, लकी रंग पर्पल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, विवेक व योजना स्थान) में संचार करेंगे. 5वें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच, व्यवस्थित कार्यशैली और बौद्धिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

परिवार में खुशी और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि या सफलता से घर में हर्ष का माहौल रहेगा. व्यवस्थित तरीके से दिनचर्या बनाकर काम करने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. किसी पुराने मतभेद या गलतफहमी को दूर करने का यह बहुत अच्छा अवसर है; परिवार के साथ आत्मीय और मीठी बातचीत से आपसी रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
राशिफल
Tarot Card Rashifal: धनु राशि को बातचीत की कला से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, तुला के सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026, सिंह राशि को निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा, मकर के खाते में लौटेगा अटका हुआ धन!

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी कुशलता और समझदारी से उन्हें बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगे. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नया प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापारियों को अपने ग्राहकों की वास्तविक पसंद और जरूरत को समझकर नई रणनीति बनानी चाहिए; इससे व्यापार विस्तार के साथ लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. किसी भी व्यावसायिक कागजात या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ध्यान से जांच लें, ताकि छोटी सी असावधानी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

आपकी अनवरत मेहनत और सूझबूझ से लंबे समय से अटके हुए पुराने कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं. किसी जरूरी योजना को क्रियान्वित करने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल और उत्साहवर्धक रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को अच्छे परिणाम के संकेत मिलेंगे. आपकी व्यवस्थित कार्यशैली भविष्य में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी; अपनी पूरी ऊर्जा केवल प्राथमिक कार्यों पर लगाएं और दूसरों की व्यर्थ आलोचना से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार व्यस्त रहने के कारण शाम तक थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. हर चीज को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट करने की आदत कई बार अनावश्यक तनाव बढ़ा देती है, इससे बचें. खान-पान में लापरवाही न बरतें; पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए हल्का और संतुलित भोजन लें. सुबह की सैर करना स्वास्थ्य के लिए गुणकारी रहेगा और रात में पूरी नींद लेने से आपकी कार्यक्षमता बरकरार रहेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति संतुलित और स्थिर रहेगी. नियमित और सामान्य स्रोतों से धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा. खर्चों का उचित हिसाब-किताब रखना आवश्यक होगा ताकि बजट न बिगड़े. किसी पुराने निवेश को लेकर कोई शुभ समाचार या लाभ की सूचना मिल सकती है. किसी भी बड़ी खरीदारी या खर्च का निर्णय लेने से पहले अपने बजट और भविष्य की वित्तीय प्राथमिकताओं का गहराई से आकलन अवश्य कर लें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और समझदारी और अधिक मजबूत होगी. आपका पार्टनर आपकी कार्यक्षेत्र की व्यस्तता को अच्छी तरह समझेगा और सहयोग करेगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें परिवार या रिश्तेदारों की ओर से किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. बातचीत में हमेशा स्पष्टता और सच्चाई बनाए रखें, यह आपके संबंधों के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित होगा.

लकी अंक: 4

लकी रंग: पर्पल (Purple / बैंगनी)

आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत मूंग की दाल का दान करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. इससे दिनभर के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
आज का कर्क राशिफल 21 सितंबर 2026: सोचे-समझे जोखिम से व्यापार में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप के योग, जीवनसाथी से मिलेगी शुभ सूचना
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
राशिफल
Tarot Card Rashifal: धनु राशि को बातचीत की कला से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, तुला के सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026, सिंह राशि को निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा, मकर के खाते में लौटेगा अटका हुआ धन!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
अभिजीत दीपके ने अब किसका इस्तीफा मांगा? CJP ने बढ़ाई टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
मुजफ्फरनगरः 'हिम्मत है तो बताएं कि...', सपा पर बरसे जयंत चौधरी
बॉलीवुड
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
कुणाल खेमू की 'वाइब' निकली आगे, करीना की 'दायरा' का ऐसा हाल, जानें वीकेंड का कलेक्शन
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के जबड़े से छीनी जीत, एक गेंद पहले 1 विकेट से मारी बाजी
इंडिया
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर शशि थरूर बोले, 'इस तरह का...'
इंडिया
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
RSS महासचिव होसबोले का PM मोदी पर बड़ा बयान - 'उनके नेतृत्व में भारत...'
ऑटो
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
क्यों गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं बीमा कंपनियां? यहां जानें बड़ी बातें
हेल्थ
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
क्या घर वाली छिपकली में जहर होता है? काट ले तो क्या करें
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget