21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, रचनात्मकता, संतान, विवेक व योजना स्थान) में संचार करेंगे. 5वें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच, व्यवस्थित कार्यशैली और बौद्धिक योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

परिवार में खुशी और उल्लास का वातावरण बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि या सफलता से घर में हर्ष का माहौल रहेगा. व्यवस्थित तरीके से दिनचर्या बनाकर काम करने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. किसी पुराने मतभेद या गलतफहमी को दूर करने का यह बहुत अच्छा अवसर है; परिवार के साथ आत्मीय और मीठी बातचीत से आपसी रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप अपनी कुशलता और समझदारी से उन्हें बहुत अच्छी तरह संभाल लेंगे. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नया प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है. व्यापारियों को अपने ग्राहकों की वास्तविक पसंद और जरूरत को समझकर नई रणनीति बनानी चाहिए; इससे व्यापार विस्तार के साथ लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. किसी भी व्यावसायिक कागजात या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ध्यान से जांच लें, ताकि छोटी सी असावधानी से होने वाले नुकसान से बचा जा सके.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

आपकी अनवरत मेहनत और सूझबूझ से लंबे समय से अटके हुए पुराने कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं. किसी जरूरी योजना को क्रियान्वित करने में सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल और उत्साहवर्धक रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को अच्छे परिणाम के संकेत मिलेंगे. आपकी व्यवस्थित कार्यशैली भविष्य में अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी; अपनी पूरी ऊर्जा केवल प्राथमिक कार्यों पर लगाएं और दूसरों की व्यर्थ आलोचना से बचें.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार व्यस्त रहने के कारण शाम तक थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है. हर चीज को जरूरत से ज्यादा परफेक्ट करने की आदत कई बार अनावश्यक तनाव बढ़ा देती है, इससे बचें. खान-पान में लापरवाही न बरतें; पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए हल्का और संतुलित भोजन लें. सुबह की सैर करना स्वास्थ्य के लिए गुणकारी रहेगा और रात में पूरी नींद लेने से आपकी कार्यक्षमता बरकरार रहेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक स्थिति संतुलित और स्थिर रहेगी. नियमित और सामान्य स्रोतों से धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहेगा. खर्चों का उचित हिसाब-किताब रखना आवश्यक होगा ताकि बजट न बिगड़े. किसी पुराने निवेश को लेकर कोई शुभ समाचार या लाभ की सूचना मिल सकती है. किसी भी बड़ी खरीदारी या खर्च का निर्णय लेने से पहले अपने बजट और भविष्य की वित्तीय प्राथमिकताओं का गहराई से आकलन अवश्य कर लें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा और समझदारी और अधिक मजबूत होगी. आपका पार्टनर आपकी कार्यक्षेत्र की व्यस्तता को अच्छी तरह समझेगा और सहयोग करेगा. जो जातक अविवाहित हैं, उन्हें परिवार या रिश्तेदारों की ओर से किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. बातचीत में हमेशा स्पष्टता और सच्चाई बनाए रखें, यह आपके संबंधों के लिए दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित होगा.

लकी अंक: 4

लकी रंग: पर्पल (Purple / बैंगनी)

आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साबुत मूंग की दाल का दान करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. इससे दिनभर के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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