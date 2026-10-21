धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 21 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से स्वास्थ्य सतर्कता, बैंक लोन चुकाने के नए रास्ते, बिज़नेस कैपिटल में इजाफा

आज का कन्या राशिफल 21 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से स्वास्थ्य सतर्कता, बैंक लोन चुकाने के नए रास्ते, बिज़नेस कैपिटल में इजाफा

आज का कन्या राशिफल 21 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से पाचन पर ध्यान दें, बैंक लोन चुकाने के नए रास्ते, बिज़नेस कैपिटल में वृद्धि, दोपहर बाद लौटेगी ऊर्जा! पढ़ें आज का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, पाचन तंत्र, बिज़नेस कैपिटल वृद्धि, लोन मुक्ति व प्रतिस्पर्धा स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने पाचन तंत्र (Digestive System) और सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव सीजन में बैंक लोन चुकाने के नए मार्ग प्रशस्त करने, बिज़नेस कैपिटल बढ़ाने और मामूली गड़बड़ियों से सतर्क रहने का रहेगा.

बैंक लोन समय से पहले चुकाने के खुलेंगे रास्ते: फेस्टिव सीजन (त्योहारी मौसम) के चलते आज आपके पास लोन की ईएमआई (किस्त) का भार कम करने और बैंक लोन को समय से पहले ही चुकता करने के नए और व्यावहारिक रास्ते खुलेंगे; इससे आपकी वित्तीय देनदारियां काफी कम होंगी.

बिज़नेस कैपिटल में होगा इजाफा, मिलेगी तेज ग्रोथ: आपकी कार्यकुशलता और कुशल वित्तीय नियोजन के चलते आपके बिज़नेस कैपिटल (कार्यशील पूंजी) में उल्लेखनीय इजाफा होगा; यह अतिरिक्त पूंजी आपके कारोबार के विस्तार और भावी ग्रोथ में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी.

सितारों की चाल पक्ष में, पर छोटी गड़बड़ियों से रहें सतर्क: व्यापार में सितारों की चाल आम तौर पर आपके पक्ष में बनी रहेगी, जिससे सौदों में प्रगति होगी; परंतु इसके साथ ही न के बराबर कुछ मामूली तकनीकी या प्रबंधकीय गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, इसलिए स्टाफ की निगरानी खुद रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स पाने, कठिन मेहनत से काम बनाने और फेस्टिव बजट को संतुलित रखने का रहेगा.

एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स, पर बजट संभालना जरूरी: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए अपनी नियमित सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम (अतिरिक्त आय) के नए और वैध सोर्स बनेंगे; हालांकि, फेस्टिव सीजन के कारण घरेलू खर्च बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, इसलिए अपने मासिक बजट को सूझबूझ से संभालना होगा.

कड़ी मेहनत से बनेंगे नौकरी में अटके काम: नौकरीपेशा जातकों के लिए काम के सिलसिले में आज का दिन बेहद शानदार और फलदायी रहेगा; आप अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काफी कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी इस निष्ठा से नौकरी में अटके हुए सभी काम बनने के प्रबल योग निर्मित होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा गण्ड योग के प्रभाव से घरेलू तनाव को दूर करने और दोपहर बाद मानसिक राहत पाने का संकेत दे रहा है.

गण्ड योग से परिवार में चला आ रहा तनाव होगा कम: गण्ड योग के प्रभाव और बड़ों की समझदारी से परिवार में पिछले काफी दिनों से चला आ रहा आपसी तनाव, गलतफहमियां और खिंचाव अब धीरे-धीरे कम होगा; घर में सौहार्द और शांति का वातावरण बनेगा.

दोपहर बाद लौटेगी ऊर्जा, कम होंगी चिंताएं: सुबह के समय आप किसी अनजानी चिंता में मग्न रह सकते हैं, जिसके चलते जीवन में थोड़ी निराशा और सुस्ती हावी रहेगी; लेकिन दोपहर के बाद आपकी खोई हुई ऊर्जा पूरी तरह वापस लौट आएगी, आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और मानसिक चिंताएं तेजी से कम होने लगेंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी तरह सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहेगा. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और कठिन विषयों में प्रगति करेंगे; वहीं कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक अपनी रचनात्मकता और खेल कौशल के दम पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, छठे भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज पेट दर्द, अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. अत्यधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन लेने से बचें, सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. आज के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से होने वाली पाचन समस्याएं दूर होंगी, ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव शांत होगा, बैंक लोन से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, बिज़नेस कैपिटल बढ़ेगी और परिवार में सुख-शांति का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का सिंह राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, बैंक लोन अप्रूवल से राहत
आज का सिंह राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से संबंधों में भावनात्मक संतुष्टि, बैंक लोन अप्रूवल से राहत
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक उथल-पुथल, बिजनेस निर्णयों में सतर्कता, ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप से दूरी व वाणी पर संयम
आज का कर्क राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 8वें चंद्रमा से मानसिक उथल-पुथल, बिजनेस निर्णयों में सतर्कता, ग्रहण दोष से ऑफिस गॉसिप से दूरी व वाणी पर संयम
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से धर्म-दर्शन में रुचि, मार्केटिंग से बड़े ऑर्डर, टारगेट तय समय से पूर्व पूरे व दांपत्य में शांति
आज का मिथुन राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से धर्म-दर्शन में रुचि, मार्केटिंग से बड़े ऑर्डर, टारगेट तय समय से पूर्व पूरे व दांपत्य में शांति
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रशासनिक कौशल, बुधादित्य योग से गुडलक, बिज़नेस एसेट्स में वृद्धि व वर्कप्लेस पर नए संपर्क
आज का वृषभ राशिफल 21 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रशासनिक कौशल, बुधादित्य योग से गुडलक, बिज़नेस एसेट्स में वृद्धि व वर्कप्लेस पर नए संपर्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
Photos: कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
दिल्ली NCR
दिल्ली में इस हफ्ते मौसम बना रहेगा शुष्क, खराब होगी हवा की गुणवत्ता
दिल्ली में इस हफ्ते मौसम बना रहेगा शुष्क, खराब होगी हवा की गुणवत्ता
विश्व
‘गुस्से में और निराश थे ट्रंप’, यूक्रेन वॉर पर US की पॉलिसी में बदलाव से रुबियो का इनकार
‘गुस्से में और निराश थे ट्रंप’, यूक्रेन वॉर पर US की पॉलिसी में बदलाव से रुबियो का इनकार
क्रिकेट
जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज
जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ, भारत ने 92 रनों से जीता तीसरा टी20; 3-0 से सीरीज
बॉलीवुड
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
विश्व
Explained: इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इस्लाम में किन-किन मामलों में मौत की सजा है, बांग्लादेशी कपल 'ताजीर' में क्यों फंसा?
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget