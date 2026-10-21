Kanya Rashifal: 21 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02:12 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात पापांकुशा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 07:48 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज सुबह 07:00 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सुबह 07:00 बजे के बाद कुंभ राशि में चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव यानी षष्ठ भाव रोग, ऋण, शत्रु, पाचन तंत्र, बिज़नेस कैपिटल वृद्धि, लोन मुक्ति व प्रतिस्पर्धा स्थान) में संचरण करेंगे. छठे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने पाचन तंत्र (Digestive System) और सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए खान-पान में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव सीजन में बैंक लोन चुकाने के नए मार्ग प्रशस्त करने, बिज़नेस कैपिटल बढ़ाने और मामूली गड़बड़ियों से सतर्क रहने का रहेगा.

बैंक लोन समय से पहले चुकाने के खुलेंगे रास्ते: फेस्टिव सीजन (त्योहारी मौसम) के चलते आज आपके पास लोन की ईएमआई (किस्त) का भार कम करने और बैंक लोन को समय से पहले ही चुकता करने के नए और व्यावहारिक रास्ते खुलेंगे; इससे आपकी वित्तीय देनदारियां काफी कम होंगी.

बिज़नेस कैपिटल में होगा इजाफा, मिलेगी तेज ग्रोथ: आपकी कार्यकुशलता और कुशल वित्तीय नियोजन के चलते आपके बिज़नेस कैपिटल (कार्यशील पूंजी) में उल्लेखनीय इजाफा होगा; यह अतिरिक्त पूंजी आपके कारोबार के विस्तार और भावी ग्रोथ में अत्यधिक सहायक सिद्ध होगी.

सितारों की चाल पक्ष में, पर छोटी गड़बड़ियों से रहें सतर्क: व्यापार में सितारों की चाल आम तौर पर आपके पक्ष में बनी रहेगी, जिससे सौदों में प्रगति होगी; परंतु इसके साथ ही न के बराबर कुछ मामूली तकनीकी या प्रबंधकीय गड़बड़ियां भी हो सकती हैं, इसलिए स्टाफ की निगरानी खुद रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स पाने, कठिन मेहनत से काम बनाने और फेस्टिव बजट को संतुलित रखने का रहेगा.

एक्स्ट्रा इनकम के नए सोर्स, पर बजट संभालना जरूरी: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए अपनी नियमित सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम (अतिरिक्त आय) के नए और वैध सोर्स बनेंगे; हालांकि, फेस्टिव सीजन के कारण घरेलू खर्च बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, इसलिए अपने मासिक बजट को सूझबूझ से संभालना होगा.

कड़ी मेहनत से बनेंगे नौकरी में अटके काम: नौकरीपेशा जातकों के लिए काम के सिलसिले में आज का दिन बेहद शानदार और फलदायी रहेगा; आप अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काफी कड़ी मेहनत करेंगे और आपकी इस निष्ठा से नौकरी में अटके हुए सभी काम बनने के प्रबल योग निर्मित होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से षष्ठ चंद्रमा गण्ड योग के प्रभाव से घरेलू तनाव को दूर करने और दोपहर बाद मानसिक राहत पाने का संकेत दे रहा है.

गण्ड योग से परिवार में चला आ रहा तनाव होगा कम: गण्ड योग के प्रभाव और बड़ों की समझदारी से परिवार में पिछले काफी दिनों से चला आ रहा आपसी तनाव, गलतफहमियां और खिंचाव अब धीरे-धीरे कम होगा; घर में सौहार्द और शांति का वातावरण बनेगा.

दोपहर बाद लौटेगी ऊर्जा, कम होंगी चिंताएं: सुबह के समय आप किसी अनजानी चिंता में मग्न रह सकते हैं, जिसके चलते जीवन में थोड़ी निराशा और सुस्ती हावी रहेगी; लेकिन दोपहर के बाद आपकी खोई हुई ऊर्जा पूरी तरह वापस लौट आएगी, आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा और मानसिक चिंताएं तेजी से कम होने लगेंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स, आर्ट्स और स्पोर्ट्स (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरी तरह सकारात्मक और उत्साहवर्धक रहेगा. छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे और कठिन विषयों में प्रगति करेंगे; वहीं कलाकार और खेल जगत से जुड़े जातक अपनी रचनात्मकता और खेल कौशल के दम पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, छठे भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज पेट दर्द, अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. अत्यधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन लेने से बचें, सात्विक आहार लें, भरपूर जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: बुधवार के पावन दिन तथा चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी और देवाधिदेव महादेव की विधिवत पूजा-अर्चना करें. सुबह या शाम के शुभ चौघड़िए में भगवान गणेश जी को दूर्वा की 21 गांठें और बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' व राहु के बीज मंत्र 'ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः' का जप करें. आज के दिन गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं और किसी सफाईकर्मी को कुछ सिक्के या भोजन दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से होने वाली पाचन समस्याएं दूर होंगी, ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव शांत होगा, बैंक लोन से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, बिज़नेस कैपिटल बढ़ेगी और परिवार में सुख-शांति का वास रहेगा.

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