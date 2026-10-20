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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 20 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश में वृद्धि, अतिरिक्त आय के साधन, पिता-भाई के साथ से मुनाफा व नया आउटलेट खोलने की योजना

आज का कन्या राशिफल 20 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश में वृद्धि, अतिरिक्त आय के साधन, पिता-भाई के साथ से मुनाफा व नया आउटलेट खोलने की योजना

आज का कन्या राशिफल 20 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से यश में वृद्धि, अतिरिक्त साधनों से धन लाभ, पिता-भाई के साथ से मुनाफा, टीम लीडरशिप का अवसर! पढ़ें विजयादशमी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Oct 2026 03:45 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / असत्य पर सत्य की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव ज्ञान, संतान, यश-कीर्ति, अतिरिक्त आय, नया आउटलेट, टीम लीडरशिप व उत्सव स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वभाव से अत्यधिक यश-प्रिय रहेंगे; समाज, व्यापार और कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा, नेकनामी और सम्मान को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए शूल योग के बीच अतिरिक्त स्रोतों से धन लाभ, पिता व बड़े भाई के सहयोग से बंपर मुनाफा और नए आउटलेट के विस्तार का रहेगा.

शूल योग से आय के अतिरिक्त साधनों से धन लाभ: शूल योग के प्रभाव के बावजूद आज व्यापार में आपको किसी वैकल्पिक या अतिरिक्त आय के साधन (Additional Income Source) से अप्रत्याशित धन लाभ होने की प्रबल संभावना है; इससे आपके कैश फ्लो में उल्लेखनीय सुधार आएगा.

पिता या बड़े भाई को व्यापार से जोड़ना रहेगा लाभकारी: कारोबार को नई गति देने के लिए अपने पूज्य पिता जी अथवा बड़े भाई को व्यापारिक निर्णयों या पार्टनरशिप से जोड़ने का गंभीर प्रयास करें; उनका अनुभवी मार्गदर्शन और सक्रिय साथ आपको व्यापार में बहुत बड़ा वित्तीय मुनाफा दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा.

इन्वेंटरी कंट्रोल से फाइनेंशियल ग्रोथ व नए आउटलेट की योजना: नए स्टॉक (New Stock) की खरीद और इन्वेंटरी पर सख्त व सटीक कंट्रोल रखने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तेज होगी; व्यापार विस्तार के तहत आज किसी नए आउटलेट (New Outlet) को ओपन करने अथवा नई ब्रांच शुरू करने की कार्ययोजना तेजी से आगे बढ़ सकती है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टीम में एकजुटता बनाए रखने से लीडरशिप का अवसर पाने, अनुशासन सिद्ध करने और प्रोजेक्ट्स की सहज पूर्णता का रहेगा.

टीम में एकजुटता से मिलेगा टीम लीड करने का जिम्मा: वर्कस्पेस पर सहकर्मियों को साथ लेकर चलने और टीम के भीतर बेहतरीन तालमेल व एकजुटता बनाए रखने की आपकी अद्भुत खूबी को देखते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा आपको पूरी टीम को लीड (Team Leadership) करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

टीम की मदद से आसानी से पूरा होगा प्रोजेक्ट: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को किसी जटिल या अटके हुए ऑफिशियल प्रोजेक्ट में अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलेगा; सहायता मिलते ही वह काम बेहद सहज और आसानी (Easily) से कंप्लीट हो जाएगा.

कार्यशैली और अनुशासन सिद्ध करने का स्वर्णिम अवसर: आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्यशैली, प्रोफेशनलिज्म और कार्यस्थल पर कड़े अनुशासन को सिद्ध करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा; सीनियर्स आपके समर्पण से खासे प्रभावित रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा पारिवारिक उत्सवों में भागीदारी और परिजनों के साथ खुशियां बांटने का संकेत दे रहा है.

फैमिली संग बर्थडे पार्टी में शामिल होने का अवसर: घर-परिवार के सदस्यों या बच्चों के साथ आज आप किसी रिश्तेदार या मित्र की जन्मदिन पार्टी (Birthday Party) अथवा मांगलिक उत्सव में शामिल हो सकते हैं; इससे रोजमर्रा के तनाव से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.

विजयादशमी पर घर में उल्लास: दशहरे के पावन महापर्व पर भगवान श्री राम और मां अपराजिता का विधि-विधान से पूजन करें; इससे घर-परिवार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा और आत्मीयता का वास रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन समय पर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने का है. छात्र-छात्राएं समय की कीमत को समझें और अपनी दैनिक स्टडी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित (Focus) करें; तभी वे अपने भविष्य को उज्ज्वल और सुरक्षित बना पाएंगे. पढ़ाई के दौरान विषयों को समझने में आ रही मुश्किलों, परीक्षाओं के डर या तनाव से बिल्कुल न घबराएं, बल्कि धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका डटकर सामना करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, सक्रिय और प्रसन्न बना रहेगा. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, गरिष्ठ व तले-भुने भोजन से बचें ताकि पेट का हाजमा ठीक रहे. भरपूर जल पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें तथा सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें. साथ ही आज के दिन अपने पिता या बड़े भाई के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें कोई उपहार भेंट करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से समाज में यश-कीर्ति का विस्तार होगा, अतिरिक्त आय के स्रोतों से व्यापार समृद्ध होगा, नए आउटलेट की योजनाएं सफल होंगी, कार्यक्षेत्र में टीम लीडरशिप मिलेगी और पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Oct 2026 03:45 AM (IST)
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