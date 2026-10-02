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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा

आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा

आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से मिलेगा भाग्य का साथ, लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स, ऑफिस में बॉस से मिलेगी सराहना! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च विचार, पिता का मान-सम्मान, व्यावसायिक विस्तार व मार्गदर्शन स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (10वें भाव) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको हर कार्यक्षेत्र में भाग्य का भरपूर और सकारात्मक साथ मिलेगा, जिससे जटिल काम भी सुगमता से बनने लगेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के शुभ प्रभाव, स्थिर गति से प्रगति और वित्तीय सुधार का रहेगा.

सिद्धि योग से लाभ के अवसर: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन के लिए व्यापार में निरंतर लाभ और आर्थिक लाभ की नई स्थितियां बनेंगी.

निश्चित रफ्तार से व्यापारिक प्रगति: कारोबार में किसी अनावश्यक हड़बड़ाहट के बजाय आपको अपनी एक तय और सुव्यवस्थित रफ्तार से आगे बढ़ना होगा; धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने से आर्थिक स्थिति में अब धीरे-धीरे स्पष्ट सुधार होना शुरू हो जाएगा.

पब्लिक इमेज में मजबूती: राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े जातकों की सार्वजनिक छवि (Public Image) मजबूत होगी, जिससे जनसंपर्क और विश्वसनीयता में इजाफा होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन, एकाग्रता और आधिकारिक बैठकों में प्रभाव जमाने का रहेगा.

मीटिंग लीड करने का बड़ा अवसर: एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा; कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या क्लाइंट मीटिंग को लीड करने (नेतृत्व करने) का शानदार अवसर दे सकते हैं.

मन लगाकर काम करने की जरूरत: वर्कस्पेस पर अपनी एकाग्रता को टूटने न दें; पूरी निष्ठा और मन लगाकर काम करने से आपकी कार्यकुशलता वरिष्ठों की नजरों में आएगी.

मार्केटिंग वालों के लिए सतर्कता: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन भागदौड़ के बीच अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें; अनियमित भोजन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण आनंद, मनोरंजन और भावनात्मक मजबूती लेकर आया है.

पारिवारिक मनोरंजन व आमोद-प्रमोद: परिवार के साथ आज का कुछ समय आमोद-प्रमोद, हल्की-फुल्की बातचीत और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिससे घर के सभी सदस्य तरोताजा महसूस करेंगे.

रिश्तों में मधुरता: एक साथ समय बिताने से पारिवारिक संबंधों में आपसी समझ, अपनत्व और मधुरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन आत्ममंथन और निष्ठापूर्वक मेहनत का है. छात्र कठिन परिश्रम के साथ हर प्रतिस्पर्धा का सामना करें; अपने सहपाठियों या साथियों से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या (Jealousy) की भावना बिल्कुल न रखें, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की भागदौड़ के चलते शारीरिक ऊर्जा में उतार-चढ़ाव रह सकता है. विशेषकर मार्केटिंग और बाहर रहकर काम करने वाले लोग समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. खान-पान में लापरवाही से अपच या पेट दर्द की समस्या हो सकती है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत आराधना करें और केले के वृक्ष में जल, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 9वें चंद्रमा से भाग्य का साथ मिलेगा, सिद्धि योग से बिजनेस में लाभ होगा, ऑफिस में मीटिंग लीड करने के अवसर फलदायी साबित होंगे और पारिवारिक रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:50 AM (IST)
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