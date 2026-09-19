Aaj Ka Kanya Rashifal 19 Sepember 2026: 19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, परिवार की महिलाएं, वाहन, मानसिक शांति व अचल संपत्ति स्थान) में संचार करेंगे. 4थे चंद्रमा के प्रभाव से आज परिवार में किसी वृद्ध या वरिष्ठ महिला की सेहत अचानक नरम या खराब हो सकती है, इसलिए उनकी देखरेख पर विशेष ध्यान दें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए वित्तीय सतर्कता बरतने, कानूनी दस्तावेजीकरण दुरुस्त रखने और नए निवेश को टालने का रहेगा. बिजनेस में नकदी प्रवाह की कमी के चलते आप कुछ वित्तीय बाधाओं को महसूस कर सकते हैं; ऐसे में किसी भी नए निवेश (New Investment) को फिलहाल टाल देना ही समझदारी होगी. बिजनेसमैन सरकारी नियमों, टैक्स, जीएसटी और रिटर्न आदि से संबंधित मामलों को समय रहते गंभीरता से निपटाने का प्रयत्न करें, अन्यथा किसी विभागीय नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. आज ग्रह गोचर आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं है, इसलिए नए वित्तीय निवेश या किसी बड़े ऑर्डर को फाइनल करने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करना भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है; धैर्य से काम लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन रणनीति में बदलाव, ऑनलाइन सक्रियता और विपरीत परिस्थितियों से निपटने का रहेगा. जो युवा नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें केवल हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए; विभिन्न ऑनलाइन प्लेसमेंट पोर्टल्स और जॉब साइट्स पर सक्रियता से नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए. वर्कस्पेस पर एंप्लॉयड पर्सन को अचानक सामने आई विपरीत परिस्थितियों (Opposite Situations) से निपटने के लिए अपनी पारंपरिक सोच को बदलना होगा और एक नई व व्यवहारिक रणनीति बनाकर काम करना होगा. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन पूरी तरह शांत रहें; कार्यक्षेत्र की समस्याओं का त्वरित हल तुरंत नहीं मिलेगा, और यदि आप ज्यादा बेचैन होंगे तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है जिससे आप अकारण तनाव में आ सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 4थे चंद्रमा का संचरण बुजुर्गों की सलाह का लाभ उठाने और लव लाइफ में बाहरी दखलंदाजी से बचने का स्पष्ट संदेश दे रहा है. घरेलू या निजी मामलों में जीवनसाथी अथवा परिवार के किसी वरिष्ठ बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए बेहद मददगार और मार्गदर्शक साबित होगी. प्रेम जीवन (Love Life) में कुछ नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं; सावधान रहें क्योंकि कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति आप दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करके झगड़े की वजह बन सकता है. अपने साथी पर भरोसा बनाए रखें और किसी तीसरे की बातों में न आएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और कलाकारों (Students & Artists) के लिए आज का दिन धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला रहेगा. छात्रों और आर्टिस्ट्स को अपने अध्ययन व रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में कुछ अप्रत्याशित बाधाओं और अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है; घबराएं नहीं, अपनी मूल प्रतिभा पर विश्वास रखें और निरंतर अभ्यास जारी रखें.

चतुर्थ भाव में चंद्रमा के संचरण से घरेलू चिंताओं और कार्यक्षेत्र की रुकावटों के कारण मानसिक तनाव व घबराहट की स्थिति बन सकती है. मार्केटिंग कर्मियों को तनाव से सिरदर्द या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव की शिकायत हो सकती है. परिवार की महिला सदस्य की सेहत को लेकर भी सजग रहें. शनिवार के दिन हल्का, सात्विक और सुपाच्य भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को शांत रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 4थे चंद्रमा के दोष निवारण और भद्र योग के शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला या असहाय व्यक्ति को फल, दवा या भोजन का दान करें; इससे परिवार की महिला का स्वास्थ्य सुधरेगा, टैक्स से जुड़ी अड़चनें टलेंगी, लव लाइफ से तीसरा व्यक्ति दूर होगा और कार्यक्षेत्र में नई रणनीति से सफलता मिलेगी.

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