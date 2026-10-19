Kanya Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग और अत्यंत कल्याणकारी सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव बुद्धि, संतान, सांसारिक सुख-सुविधाएं, पुश्तैनी व्यापार, पुराने निवेश से लाभ व धार्मिक यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जीवन के सभी सांसारिक सुख-साधनों और भौतिक सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे; मन प्रसन्न और आत्मसंतुष्ट रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए समय प्रबंधन, पुश्तैनी कारोबार की नई बागडोर संभालने और धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से पुराने निवेश का बंपर मुनाफा पाने का रहेगा.

समय प्रबंधन व सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली: बिजनेस को बेहद सुव्यवस्थित ढंग से चलाने और समय का सही इस्तेमाल करने की कला में आज आप माहिर रहेंगे; आपकी यह अनुशासित कार्यशैली व्यापार में बड़ी स्थिरता लाएगी.

पुश्तैनी बिजनेस आगे बढ़ाने की मिलेगी जिम्मेदारी: परिवार द्वारा आपको अपने पुश्तैनी कारोबार (Ancestral Business) को आगे ले जाने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है; इसके लिए आप अभी से कमर कस कर पूरी तरह तैयार हो जाएं.

धृति व सर्वार्थ सिद्धि योग से पुराने निवेश में लाभ: ग्रहों के अत्यंत शुभ प्रभाव से पिछले समय में किए गए किसी पुराने निवेश (Old Investments) से आज अचानक बड़ा वित्तीय लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं; आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन टारगेट पूरा करने की खुशी, चुनौतियों पर अंतिम विजय और नई कंपनी से जॉब ऑफर मिलने का रहेगा.

टारगेट पूरा होने से मिलेगा असीम संतोष: वर्कस्पेस पर अपने निर्धारित और पेचीदा टारगेट्स को समय पर कंप्लीट करने पर जो मानसिक खुशी और गर्व महसूस होगा, उसे आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे.

चुनौतियों के बाद मिलेगी निश्चित विजय: ऑफिस में आज एंप्लॉयड पर्सन के सामने कुछ अनपेक्षित कार्यक्षेत्रीय चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अपनी सूझबूझ के बल पर अंत में विजय आपको ही हासिल होगी; इसलिए तनिक भी परेशान न हों.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को नई कंपनी से जॉब ऑफर: मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों का बाजार में किसी दूसरी कंपनी के पुराने मित्र या प्रोफेशनल परिचित से मिलना-जुलना हो सकता है; इस मुलाकात के दौरान आपको किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से आकर्षक जॉब का ऑफर (Job Offer) मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से पंचम चंद्रमा खास व्यक्ति से सरप्राइज मिलने, राजनीतिक संपर्कों से काम बनने और धार्मिक यात्रा का योग बना रहा है.

फैमिली में खास पर्सन से सरप्राइज: घर-परिवार में किसी बेहद खास और प्रिय सदस्य की तरफ से आपको अचानक कोई सुखद और मनचाहा सरप्राइज (Surprise) मिल सकता है, जिससे पूरे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा.

पॉलीटिकल लिंक से पूरे होंगे अटके काम: सामाजिक स्तर पर आपके मजबूत राजनीतिक संपर्कों (Political Links) के चलते आपका कोई लंबे समय से अटका या पेचीदा सरकारी कार्य आज आसानी से कंप्लीट हो सकता है.

धार्मिक कार्यक्रम को लेकर यात्रा: महानवमी के पावन पर्व पर किसी प्रतिष्ठित मंदिर, सिद्धपीठ या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार के साथ यात्रा (Religious Traveling) हो सकती है.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी सोच का दायरा बढ़ाने का है. छात्र-छात्राओं, कलाकारों और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने संबंधित क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने के लिए अपने दृष्टिकोण और माइंड को ब्रॉड (Broad Mindset) करना होगा; संकीर्ण दायरे से बाहर निकलकर किया गया प्रयास ही आपको नई पहचान दिलाएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 5वें भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, ऊर्जावान और प्रसन्न रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं का आनंद लेते समय गरिष्ठ खान-पान से बचें ताकि पाचन तंत्र दुरुस्त रहे. सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को गुलाबी/लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे पंचम भाव के चंद्रमा से सांसारिक सुख-साधन बढ़ेंगे, पुश्तैनी बिजनेस में सफलता मिलेगी, सर्वार्थ सिद्धि योग से पुराने निवेश से लाभ होगा और जॉब ऑफर के रास्ते साफ होंगे.

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