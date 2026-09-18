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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 18 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व भद्र योग से दोस्तों से मदद, पारिजात-प्रीति योग से जटिलताओं पर विजय

आज का कन्या राशिफल 18 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा व भद्र योग से दोस्तों से मदद, पारिजात-प्रीति योग से जटिलताओं पर विजय

आज का कन्या राशिफल 18 सितंबर 2026: 3रे चंद्रमा से दोस्तों से मदद, भद्र योग से नौकरी में मनचाहा बदलाव, सुलझेंगी बिजनेस की जटिलताएं! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Sep 2026 02:40 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 18 Sepember 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन दोपहर 01:02 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:45 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, फिर मूला नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, प्रीति योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज रात्रि 10:45 तक वृश्चिक राशि में, यानी आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, मित्र, सहयोग, छोटी यात्राएं, नेटवर्किंग व कार्यकुशलता स्थान) में संचार करेंगे, उसके बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. दोपहर 04:35 के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज कठिन समय में आपको अपने सच्चे मित्रों और दोस्तों से भरपूर मदद व संबल प्राप्त होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए जटिलताओं को सुलझाने, दूसरों को सहयोग देने और मानसिक संतुलन साधने का रहेगा. पारिजात और प्रीति योग के शुभ प्रभाव से व्यावसायिक मोर्चे पर पुरानी व पेचीदा जटिलताओं से जूझते हुए भी आप अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और व्यापारिक सौदों को अंतिम अंजाम तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे. बिजनेस में समय आपके काफी अनुकूल चल रहा है; ऐसे सकारात्मक समय में यदि किसी साझेदार, व्यापारी या जरूरतमंद को आपकी मदद की आवश्यकता हो, तो उनका उचित सहयोग जरूर करें. व्यापार की लगातार आपाधापी और व्यस्तता के मध्य बिजनेसमैन कुछ समय निकालकर मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम जैसी गतिविधियों में अवश्य लगाएं; इससे आप मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे तथा आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन टारगेट पूरा करने, सीनियर्स की सहायता लेने और करियर में मनचाहे बदलाव का रहेगा. वर्कप्लेस पर आधिकारिक टारगेट को अचीव करने का हल्का दबाव (Pressure) बना रह सकता है, किंतु किसी अनुभवी सीनियर या उच्चाधिकारी की समय पर मिली मदद से आपका जटिल कार्य आसानी से हल हो जाएगा. जो लोग नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी में इच्छानुकूल परिवर्तन (Desired Change) होने के सुंदर योग बन रहे हैं; कुल मिलाकर समय मिले-जुले लेकिन सकारात्मक प्रभाव वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन पूरी एकाग्रता के साथ अपने तय टारगेट पर फोकस करें और समय की वास्तविक कीमत को समझें तथा उसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद करने से बचें. आप दिनभर चुस्त-दुरुस्त और एक्टिव बने रहेंगे, जिससे आपके किसी भी महत्वपूर्ण काम में अनावश्यक देरी होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण घर में सौहार्द और रिश्तों में मिठास लेकर आया है. घर-परिवार का समग्र वातावरण सुख, शांति और आपसी प्रेम से परिपूर्ण रहेगा, जिससे मन को असीम संतुष्टि मिलेगी. वहीं प्रेम संबंधों (Love Life) में एक-दूसरे के दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और भावनाओं का दिल से सम्मान करना बेहद जरूरी रहेगा; पार्टनर की छोटी-छोटी बातों को तवज्जो देने से रिश्ते का बंधन और गहरा व अटूट बनेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन दोस्तों के साथ नई ऊर्जा साझा करने का रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन और छात्र आज अपने करीबी मित्रों (Friends) के साथ मिलकर किसी रचनात्मक, खेलकूद या बौद्धिक एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं; यह सामूहिक गतिविधि आपकी मानसिक ताजगी को बढ़ाएगी और नई सीख प्रदान करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से दिनभर शारीरिक चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, कार्यक्षेत्र के टारगेट और मानसिक दबाव के कारण हल्का सिरदर्द हो सकता है. योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं. शुक्रवार के दिन सात्विक, ताजा और पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करें और स्वयं को मानसिक रूप से तनावमुक्त रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत पूजा करें. मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प या कमल का फूल अर्पित कर 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 3रे चंद्रमा के पूर्ण शुभ प्रभाव और भद्र योग की शक्ति के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को फल, सफेद मिष्ठान या हरी मूंग की दाल का दान करें; इससे भद्र, पारिजात व प्रीति योग से बिजनेस की जटिलताएं दूर होंगी, सीनियर्स के सहयोग से टारगेट पूरे होंगे, नौकरी में मनचाहा बदलाव सफल होगा और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Sep 2026 02:40 AM (IST)
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