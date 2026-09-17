Aaj Ka Kanya Rashifal 17 Sepember 2026: 17 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:48 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:54 बजे तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, करेज, छोटे भाई-बहन, ऊर्जा व संवाद स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपके साहस, पराक्रम और आत्मबल (Courage) में जबर्दस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. आज शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों, अग्रिम कार्ययोजना और सेहत को प्राथमिकता देने का रहेगा. आगामी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए अचानक (Suddenly) कारोबारियों को कोई बड़ी और उत्साहवर्धक गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे व्यापार में भारी लाभ के रास्ते खुलेंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन भविष्य की नई रणनीतियां और प्लानिंग बनाने के लिए बेहद उपयुक्त है; वर्तमान लाभ के साथ-साथ आपको भविष्य के विस्तारवादी कामों का ठोस प्लान तैयार करना चाहिए. हालांकि, बाजार में चल रही निरंतर उथल-पुथल और तनाव के बीच कारोबारियों को बिजनेस के अलावा कुछ समय अपनी व्यक्तिगत सेहत के लिए भी जरूर निकालना चाहिए; इसके लिए ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें और पौष्टिक आहार लें ताकि ऊर्जा बनी रहे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से तालमेल बिठाने, कार्यशैली की छाप छोड़ने और नई पहचान पाने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आपको अपने बॉस और उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल व सकारात्मक संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके बॉस ही आपके द्वारा किए गए कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन (Appraisal & Evaluation) करते हैं. सीनियर्स आपकी सलीकेदार कार्यशैली और समर्पण से काफी प्रभावित होंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही, पूर्व में पूरे किए गए किसी पुराने प्रोजेक्ट की शानदार सफलता आज आपके करियर को एक नई दिशा और विशेष पहचान दिला सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 3रे चंद्रमा का संचरण सौहार्द, आत्मीयता और सुकून से भरा रहेगा. दिनभर की भागदौड़ और कामकाजी व्यस्तता के बाद आप शाम का समय अपने परिवार के सदस्यों, जीवनसाथी और बच्चों के साथ बहुत ही बढ़िया और खुशनुमा अंदाज में बिताएंगे. परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से घर का माहौल हल्का और प्रेमपूर्ण रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. छात्रों को आगामी परीक्षा (Exam) या आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई अत्यंत महत्वपूर्ण और काम की आधिकारिक सूचना (Information) प्राप्त हो सकती है, जो उनकी अध्ययन रणनीति और परीक्षा की तैयारियों में काफी मददगार साबित होगी.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक स्तर पर अदम्य साहस और ऊर्जा रहेगी. हालांकि, बाजार की उथल-पुथल और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है. गुरुवार के दिन पौष्टिक, सात्विक और हल्का भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के साथ-साथ स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की विधिवत पूजा करें और केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल व थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 3रे चंद्रमा के पराक्रम और भद्र योग के पूर्ण शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे भद्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से फेस्टिवल सीजन में व्यापार बढ़ेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा, पुराने प्रोजेक्ट की सफलता से करियर चमकेगा और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.