17 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि (शारदीय नवरात्र का सातवां दिन, मां कालरात्रि पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 09:47 बजे तक मूल (मूला) नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, अतिगंड योग और शाम 07:51 बजे के बाद बनने वाले बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा.

सूर्य देव आज शाम 07:51 बजे के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में (आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव सुख, माता, मानसिक शांति, भावनात्मक तनाव, अप्रत्याशित खर्चे, प्रतिद्वंद्वी व पारिवारिक संबंध स्थान) में संचरण करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको कुछ आंतरिक व भावनात्मक तनाव (Emotional Stress) से जूझना पड़ सकता है; मन में बेचैनी रह सकती है, इसलिए विवेक और शांति बनाए रखें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बाजार के प्रतिद्वंद्वियों से सतर्क रहने, अप्रत्याशित खर्चों से बजट संभालने और मार्केटिंग में स्टाफ संग मीटिंग्स करने का रहेगा.

व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों से बचें, पहुंचा सकते हैं नुकसान: बाजार में आप अपने गुप्त व प्रत्यक्ष व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों (Business Competitors) को अच्छी तरह पहचानें और उनसे पूरी तरह बचकर रहें; वे आपकी रणनीतियों में सेंध लगाकर आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की ताक में हैं.

अनपेक्षित खर्चों से गड़बड़ा सकता है तय बजट: आर्थिक मोर्चे पर आज अचानक कुछ बड़े और अप्रत्याशित खर्चे (Unexpected Expenditures) सामने आ सकते हैं; इसके कारण आपका पहले से तय बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है.

मार्केटिंग में पिछड़ेपन को दूर करें स्टाफ मीटिंग्स से: मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस में आप थोड़े पिछड़े हुए रह सकते हैं; स्थिति को सुधारने के लिए अपने स्टाफ के साथ निरंतर मीटिंग्स लेते रहें और उनकी जमीनी परेशानियों का त्वरित समाधान निकालें.

दृष्टिकोण बदलें और खोजें सुरक्षित आर्थिक विकल्प: अपने जीवन और व्यापार को बदलने के लिए सबसे पहले अपना नजरिया बदलें; किसी भी जोखिम भरे सौदे के बजाय पूरी तरह सुरक्षित और जिम्मेदार आर्थिक विकल्प खोजें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कूल माइंड रहकर काम करने, बॉस संग तकरार से बचने और दूसरों के भरोसे काम न छोड़ने का रहेगा.

कूल माइंड होकर करें काम, बॉस से तकरार की आशंका: ऑफिस में बिल्कुल शांत और कूल माइंड (Cool Mind) होकर अपने ऑफिशियल कार्यों को निपटाएं; हो सकता है कि किसी विषय या फाइल को लेकर सीनियर्स और बॉस के साथ आपकी तीखी तकरार हो जाए, इसलिए आवेश में आने के बजाय धैर्य धारण करें.

दूसरों के भरोसे न छोड़ें अपना काम: एंप्लॉयड पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे भूलकर भी अपना कोई महत्वपूर्ण काम किसी दूसरे को-वर्कर के भरोसे न छोड़ें; अन्यथा आपके बनते हुए काम भी अचानक बिगड़ सकते हैं और जिम्मेदारी आप पर आ सकती है.

वर्कस्पेस पर समस्या से तनाव: कार्यक्षेत्र में किसी अचानक उपजी समस्या या तकनीकी अड़चन के कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है; प्राथमिकता के आधार पर एक-एक काम को निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा पारिवारिक संबंधों को मजबूती देने और अपनों की कद्र करने का संदेश दे रहा है.

पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में जुटें: आज आप अपने घर-परिवार में आपसी संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ व मजबूत करने में लगे रहेंगे, जो कि इस समय सबसे सही और जरूरी कदम है; याद रखें कि जीवन में आपका सच्चा साथ देने वाले परिजन ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं.

घरेलू तालमेल से मिलेगा संबल: बाहर के तनाव के बीच परिवार का भावनात्मक साथ आपको अंदरूनी संबल देगा; परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से मन का बोझ हल्का होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अभ्यास के दौरान फालतू गपशप से बचकर एकाग्र रहने का है. स्पोर्ट्स पर्सन अभ्यास (Practice) के दौरान पूरी तरह शांत रहते हुए केवल अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करें; फालतू की गपशप, राजनीति और व्यर्थ की बहसबाजी से पूरी दूरी बनाए रखें. विद्यार्थियों के लिए दिन मन को भटकने से रोककर पढ़ाई करने का है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से सीने में भारीपन, एसिडिटी और भावनात्मक तनाव हावी रह सकता है. नकारात्मक विचारों को मन में जगह न दें. हल्का व सात्विक आहार लें, भरपूर पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कालरात्रि के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शनिवार और शारदीय नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध तिल के तेल अथवा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल अथवा नीले पुष्प अर्पित करें और गुड़ अथवा गुड़ से बने नैवेद्य का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः' अथवा 'क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही शनिवार होने के कारण शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'शनि चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या कन्या को गुड़ और फल भेंट करें; इससे चौथे भाव के चंद्रमा से होने वाला भावनात्मक तनाव शांत होगा, प्रतिद्वंद्वियों के षड्यंत्र विफल होंगे, अप्रत्याशित खर्चों पर रोक लगेगी और कार्यक्षेत्र में धैर्य बना रहेगा.

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