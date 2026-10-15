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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पसंद के कार्यों में सफलता, बिजनेस में बड़े ऑर्डर, पदोन्नति के योग व शुभ चौघड़िया मुहूर्त

आज का कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पसंद के कार्यों में सफलता, बिजनेस में बड़े ऑर्डर, पदोन्नति के योग व शुभ चौघड़िया मुहूर्त

आज का कन्या राशिफल 15 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से पसंद के काम करें, बिजनेस में बड़े ऑर्डर व तुरंत लाभ, नौकरी में पदोन्नति के योग, दांपत्य में मधुरता! पढ़ें मां स्कंदमाता का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि (शारदीय नवरात्र का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सौभाग्य योग का विशेष शुभ संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, रुचि के कार्य, व्यापारिक ऑर्डर, पदोन्नति, अनुशासन व दांपत्य तालमेल स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका मन अपनी व्यक्तिगत पसंद और रुचि के रचनात्मक कार्यों को करने में लगेगा; अपनी हॉबी और पसंद के काम करने से आपको असीम आत्मसंतुष्टि और नई ऊर्जा मिलेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से बड़े ऑर्डर्स मिलने, तुरंत लाभ कमाने और शुभ मुहूर्त में नया काम शुरू करने का रहेगा.

ग्रहों के फेवर से मिलेंगे बेहतरीन ऑर्डर: ग्रहों की वर्तमान स्थिति पूरी तरह आपके फेवर में बनी हुई है; इसके प्रभाव से बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और आपके बिजनेस को बड़े और आकर्षक ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं.

सुबह 7 से 8 व शाम 5 से 6 बजे करें नया कार्य शुरू: यदि आप व्यवसाय से जुड़े किसी नए प्रोजेक्ट, नई शाखा या नए कार्य को शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे (शुभ का चौघड़िया) के मध्य शुरुआत करें; यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी परिणाम लेकर आएगा.

मेहनत का तुरंत मिलेगा फलदायी परिणाम: व्यापार में अप्रत्याशित रूप से लाभदायक स्थितियां निर्मित होंगी; पिछले दिनों की गई कठोर मेहनत के उचित और ठोस परिणाम आपको आज तुरंत ही प्राप्त होते नजर आएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार परफॉर्मेंस, फेस्टिव सीजन में पदोन्नति के योग और व्यक्तित्व में अनुशासन बढ़ने का रहेगा.

फेस्टिवल सीजन में बन सकते हैं पदोन्नति के योग: वर्कस्पेस पर आप काम के लिहाज से बेहद उम्दा और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दे सकेंगे; आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान आपके उत्कृष्ट काम और लगन को देखते हुए संस्थान में पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन सकते हैं.

व्यक्तित्व में अनुशासन और प्रभाव: नौकरी में आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व में गजब का अनुशासन झलकेगा; आपकी वाकपटुता और संगठित सोच से आप आसानी से अपने उच्च अधिकारियों और सहकर्मियों को प्रभावित कर लेंगे.

न्यू एंप्लॉयड पर्सन मीडिया और दिखावे से रहें दूर: हाल ही में नौकरी जॉइन करने वाले न्यू एंप्लॉयड पर्सन (New Employees) को सलाह है कि वे अभी केवल अपने काम और करियर सीखने पर ध्यान दें; मीडिया, पब्लिसिटी और व्यर्थ की दिखावे वाली गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से तृतीय चंद्रमा दांपत्य में मधुर सामंजस्य और धर्म-कर्म में गहरी रुचि जगा रहा है.

दांपत्य जीवन में बना रहेगा शानदार तालमेल: वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी के बीच आपसी समझ, सम्मान और प्रेम का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलेगा; दोनों एक-दूसरे की प्राथमिकताओं का आदर करेंगे.

धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में बढ़ेगी रुचि: नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर आपका और परिजनों का मन घर में पूजा-पाठ, जप-तप और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से लगेगा; घर का वातावरण सात्विक और शांतिपूर्ण रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन लक्ष्य प्राप्ति हेतु पूरी शक्ति झोंकने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी बिना किसी भटकाव के अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे; आज की गई एकाग्र साधना आने वाले दिनों में सुनहरे परिणाम देगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 3rd हाउस के चंद्रमा और सौभाग्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहद संतुलित, चुस्त और स्फूर्तिवान रहेगा. पसंदीदा काम करने से मानसिक तनाव दूर होगा. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां स्कंदमाता के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा / रूपहला)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प और केले अथवा दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कन्दमात्रै नमः' अथवा 'सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया. शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर माथे पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और प्रभाव बढ़ेगा, व्यापार में बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होंगे, नौकरी में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Oct 2026 06:45 AM (IST)
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