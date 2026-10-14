Kanya Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और सर्वाअमृत योग का अत्यंत शुभ संयोग प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव पराक्रम, संवेदनशीलता, बाजार में धाक, अट्रैक्टिव ऑफर्स, करियर में शुभ परिणाम व धार्मिक दान-पुण्य स्थान) में संचरण करेंगे.

तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका स्वभाव अत्यंत सहज, भावुक और दूसरों की आंतरिक भावनाओं को आसानी से समझ लेने वाला रहेगा; आपकी यह संवेदनशीलता सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए 'गोल्डन डे', बाजार में धाक जमने और त्योहारी अट्रैक्टिव ऑफर्स से ग्राहकों की भीड़ जुटाने का रहेगा.

मार्केट में जमेगी धाक, साबित होगा 'गोल्डन डे': बिजनेसमैन के लिए आज का दिन व्यापार के इतिहास में एक 'गोल्डन डे' (Golden Day) साबित होगा; बाजार में आपकी साख और धाक पूरी मजबूती से स्थापित होगी और प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे.

कुछ नया करने की इच्छा व प्लानिंग: व्यवसाय में रूटीन से हटकर कुछ नया और इनोवेटिव करने की इच्छा मन में प्रबल होगी; इससे संबंधित नई कार्ययोजना और व्यावसायिक प्लानिंग भी आज ठोस रूप लेगी.

अट्रैक्टिव ऑफर से उमड़ेगी कस्टमर्स की भीड़: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को भुनाने के लिए यदि आप अपनी दुकान या फर्म से आकर्षक और लुभावने ऑफर्स (Attractive Offers) निकालते हैं, तो आपकी दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहेगी, जिससे दैनिक आय में भारी उछाल दर्ज होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अधिकारियों की चुनौती के बीच बेहतरीन नतीजे पाने, आत्मविश्वास मजबूत करने और सहकर्मियों की आर्थिक मदद करने का रहेगा.

अधिकारियों से परेशानी, पर सामने आएंगी सकारात्मक बातें: नौकरीपेशा लोगों को अपने उच्च अधिकारियों (Officers) के सख्त रवैये के चलते शुरुआत में थोड़ी परेशानी या दबाव महसूस हो सकता है; लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही कुछ बहुत बड़ी सकारात्मक बातें और अवसर आपके सामने आएंगे.

बेहतरीन नतीजे और मजबूत आत्मविश्वास: नौकरी के सिलसिले में आज आपको कुछ उत्कृष्ट और शानदार नतीजे हासिल होंगे; अपने काम की सफलता देखकर आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना अधिक मजबूत होगा.

सहकर्मी की आर्थिक मदद व दान-पुण्य: ऑफिस में किसी घनिष्ठ मित्र या को-वर्कर की अचानक धन संबंधी मदद करनी पड़ सकती है; इसके अलावा किसी नेक कार्य या धार्मिक दान में भी आपका धन खर्च होने के योग बनेंगे.

युवा, करियर, लव और फैमिली (Youth, Career & Family)

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग युवाओं के लिए नए द्वार खोल रहा है, वहीं धर्म-कर्म में सहयोग से मन को असीम तृप्ति मिलेगी.

आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से युवाओं को सफलता: इन दोनों अत्यंत कल्याणकारी योगों के प्रभाव से युवा वर्ग को अपने करियर, जॉब सर्च या नए स्टार्टअप से जुड़े बेहद उचित, सकारात्मक और मनचाहे परिणाम हासिल होंगे.

धार्मिक कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग: शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर यदि आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर या पूजा पंडाल की व्यवस्था में सहयोग करने का अवसर मिले तो अवश्य करें; प्रसाद वितरण और व्यवस्था सुचारु रखने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग करना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन चौतरफा सकारात्मक परिणाम (Positive Results) देने वाला साबित होगा. छात्र अपनी पढ़ाई में गहरी एकाग्रता दिखाएंगे, वहीं कलाकार और खिलाड़ी अपनी कला व अभ्यास में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा और चुस्त-दुरुस्त बना रहेगा; शरीर में स्फूर्ति और मन में सकारात्मक उमंग रहेगी. नियमित दिनचर्या का पालन करें, पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को मालपुए अथवा कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को 21 दूर्वा दल और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी कन्या को फल या हरी चूड़ियां भेंट करें और धार्मिक आयोजन में प्रसाद की व्यवस्था में दान दें; इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से व्यापार में धाक जमेगी, आयुष्मान व सर्वाअमृत योग से युवाओं का करियर संवरेगा, नौकरी में आत्मविश्वास बढ़ेगा और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलेगा.

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