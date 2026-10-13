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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 13 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, पुश्तैनी बिजनेस पर चर्चा, राजनीतिज्ञों को जनता का समर्थन

आज का कन्या राशिफल 13 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, पुश्तैनी बिजनेस पर चर्चा, राजनीतिज्ञों को जनता का समर्थन

आज का कन्या राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 2nd चंद्रमा से समाज में प्रतिष्ठा, पुश्तैनी बिजनेस में बड़ा विमर्श, क्रिएटिव फील्ड में प्रमोशन, राजनीति में जनसमर्थन! पढ़ें मां चंद्रघंटा का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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Kanya Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, वाणी, कुटुंब, सामाजिक प्रतिष्ठा, पुश्तैनी व्यापार, राजनीतिक लोकप्रियता व प्रेम स्थान) में संचरण करेंगे और इसके बाद वृश्चिक राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज अपने उत्तम, परोपकारी और निस्वार्थ कार्यों के कारण समाज में आपकी साख और प्रतिष्ठा में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी; लोग आपकी कार्यशैली का सम्मान करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए पुश्तैनी व्यापार पर विमर्श, त्योहारी सीजन में मजबूत आर्थिक स्थिति और युवा उद्यमियों के संघर्ष का रहेगा.

पुश्तैनी व्यापार पर परिजनों से खुलकर चर्चा: खानदानी या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में लगे जातक आज परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं और विस्तार की रणनीतियों पर पूरी तरह खुलकर और सकारात्मक चर्चा करेंगे.

फेस्टिव सीजन से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) को देखते हुए आज का दिन बिजनेस में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिहाज से बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा; बाजार से धन का नियमित प्रवाह बना रहेगा.

चुनौतियों का डटकर करें मुकाबला: नए और युवा उद्यमियों (Young Entrepreneurs) को अपने व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में शुरुआती स्तर पर कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां महसूस होंगी; इनसे घबराने के बजाय डटकर मुकाबला कीजिए, अंततः सफलता आपके कदम चूमेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन क्रिएटिव फील्ड में प्रमोशन, अधिकारियों की नाराजगी से बचने और सकारात्मक लोगों की संगति अपनाने का रहेगा.

क्रिएटिव फील्ड वालों को मिलेगा प्रमोशन: रचनात्मक और सृजनात्मक क्षेत्रों (Creative Fields) जैसे मीडिया, आर्ट्स, डिजाइनिंग या राइटिंग में कार्यरत लोगों को आज उनकी मौलिक सोच और ओरिजिनैलिटी (Originality) के लिए उच्च पद पर प्रमोट किया जा सकता है.

लापरवाही से नाराज हो सकते हैं अधिकारी: सामान्य नौकरीपेशा व्यक्तियों को अपने आधिकारिक कार्यों में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी; किसी भी छोटी सी असावधानी या लापरवाही की वजह से आपको उच्च अधिकारी वर्ग (Boss & Seniors) की तीखी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है.

सकारात्मक लोगों के साथ बिताएं समय: एंप्लॉयड पर्सन वर्कप्लेस पर नकारात्मक और व्यर्थ की बातें करने वालों से दूरी बनाकर रखें; सकारात्मक प्रवृत्ति और ऊर्जावान सोच वाले सहकर्मियों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, इससे आपकी कार्यक्षमता निखरेगी.

राजनीति, लव और फैमिली राशिफल (Politics, Love & Family)

राजनीति, पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा जनसमर्थन और लव लाइफ में नई नजदीकियों का सुंदर योग बना रहा है.

राजनीति से जुड़े लोगों की बढ़ेगी लोकप्रियता: राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों को आज आम जनता का भरपूर समर्थन और स्नेह प्राप्त होगा; जनहित के मुद्दों पर आपकी सक्रियता के चलते आपकी सार्वजनिक लोकप्रियता और रुतबा तेजी से बढ़ेगा.

पति-पत्नी में नोक-झोंक, पर सुलझेगा मामला: घर-परिवार की किसी आंतरिक समस्या या घरेलू व्यवस्था को लेकर पति-पत्नी के बीच हल्की नोक-झोंक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं; बातचीत में मधुरता रखकर मामले को तूल न पकड़ने दें.

प्रेम संबंधों में नजदीकियां व डेटिंग के अवसर: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा; प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ रोमांटिक डेटिंग (Dating) पर जाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता को बनाए रखने और नई चीजें सीखने का है. युवा वर्ग अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, आगामी परीक्षाओं में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरे भाव के चंद्रमा और विष्कुम्भ/प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहेगा. हालांकि, अधिकारियों की नाराजगी या घर की नोक-झोंक के चलते गले में खराश या हल्का मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खानपान में संतुलन बनाए रखें और अधिक तीखे-मसालेदार भोजन से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजा सात्विक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को पीले पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता.

प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें. इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापारिक चुनौतियां दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के अवसर बनेंगे और दांपत्य व प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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