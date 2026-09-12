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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान

Kanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान

Kanya Rashifal 12 September 2026: लग्न के चंद्रमा से मन विचलित, शुभ योग से बिजनेस में बदलाव का लाभ, ऑफिस में चापलूसों से बचें! पढ़ें 12 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 02:31 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 12 Sepember 2026: 12 सितंबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 07:47 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 12:55 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शुभ योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी कन्या राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, आत्मभाव, मनःस्थिति, व्यक्तित्व व स्वभाव स्थान) में संचार करेंगे. लग्न में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपका मन कुछ विचलित, अशांत और अंदर से दुखी रह सकता है; ऐसे में नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त तथा दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कार्यप्रणाली में सुधार, पिता के मार्गदर्शन और बचत पर केंद्रित रहने का रहेगा. शुभ योग के प्रभाव से व्यवसाय की कार्यप्रणाली (Work System) में आपके द्वारा हाल ही में किए गए बदलावों के बहुत ही सकारात्मक और अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे. बिजनेसमैन को अपनी टीम या दूसरों द्वारा की गई गलतियों और दोषों के लिए सुधारात्मक तरीके (Corrective Methods) खोजने होंगे; व्यापारिक पेचीदगियों को सुलझाने के लिए आपको अपने पिता से सलाह लेने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, उनका अनुभव आपके लिए अचूक साबित होगा. वित्तीय मोर्चे पर आज आप फिजूलखर्ची (Expenditure) करने के बजाय धन संचय (Wealth Accumulation) को लेकर काफी एक्टिव और गंभीर दिखेंगे; भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई छोटा-मोटा सुरक्षित निवेश (Investment) भी कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चापलूसों से दूरी बनाने, लंबे कामकाजी घंटों और सुझावों की सराहना पाने का रहेगा. वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन को चापलूस और मतलबपरस्त लोगों के प्रभाव में कतई नहीं आना चाहिए; केवल अपने काम और कर्तव्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें. अपने करियर को संभालने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आज आपके काम के घंटों की अवधि (Work Hours) बढ़ी हुई रहेगी, जिससे व्यस्तता चरम पर होगी. सुखद बात यह रहेगी कि वर्कप्लेस पर आपके द्वारा दिए गए किसी महत्वपूर्ण सुझाव या इनपुट को प्रबंधन द्वारा विशेष महत्व दिया जाएगा; इससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान काफी बढ़ेगा, जो आपके मन को गहरी प्रसन्नता और संतोष प्रदान करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्म-नियंत्रण और मर्यादा बनाए रखने की सख्त चेतावनी दे रहा है. लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से पति-पत्नी के आपसी रिश्ते में कुछ उदासीनता और नीरसता रह सकती है. ऐसे में किसी भी प्रकार के विवाहोत्तर प्रेम संबंधों (Extramarital Affairs) या बाहरी आकर्षण में रुचि बिल्कुल भी न लें; यह आपके बसे-बसाए घर को तहस-नहस कर सकता है. केवल अपने परिवार, जीवनसाथी और बच्चों पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करें और आपसी संवाद से नीरसता को दूर करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन सेहत के प्रति सचेत रहने का है. छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी मौसमी परेशानियां (जैसे सिरदर्द, थकान या पेट की गड़बड़ी) रह सकती हैं; अपनी दिनचर्या संतुलित रखें ताकि अध्ययन बाधित न हो.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

लग्न में चंद्रमा के गोचर से मानसिक बेचैनी, मन का उचटना और उदासी महसूस हो सकती है. लंबे कामकाजी घंटों के चलते शारीरिक थकान और आंखों में तनाव रह सकता है. शनिवार के दिन पूर्ण सात्विक और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और नकारात्मक सोच से बचने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: शनिवार के पावन अवसर पर शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर अर्पित करें. मानसिक शांति और लग्न के चंद्रमा के कष्टों को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग, साबुत अनाज या भोजन का दान करें और पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे मन का विचलन शांत होगा, भद्र व शुभ योग से बिजनेस में लाभ मिलेगा, वर्कप्लेस पर सम्मान बढ़ेगा और दांपत्य जीवन सुरक्षित रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:31 AM (IST)
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