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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 10 September 2026: 12वें चंद्रमा से फालतू खर्चों की अधिकता, ग्रहण दोष के बीच शॉर्टकट से बचें कन्या राशि वाले

Kanya Rashifal 10 September 2026: 12वें चंद्रमा से फालतू खर्चों की अधिकता, ग्रहण दोष के बीच शॉर्टकट से बचें कन्या राशि वाले

Kanya Rashifal 10 September 2026: 12वें चंद्रमा से बढ़ेंगे फालतू खर्चे, ग्रहण दोष के बीच कन्या राशि वाले न अपनाएं शॉर्टकट, माता से मिलेगा सहारा! पढ़ें 10 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Sep 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 10 Sepember 2026: 10 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन सुबह 10:34 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद भाद्रपद अमावस्या (सर्वपितृ अमावस्या) तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज दोपहर 02:05 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, सिद्ध योग और आपकी राशि कन्या होने के कारण बुध के उच्च राशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावशील रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी अनपेक्षित खर्च, हानि, मानसिक उथल-पुथल, सुदूर यात्रा व एकांत स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज फालतू और अनियंत्रित खर्चों में भारी अधिकता रहेगी, जिससे आपका मासिक बजट डगमगा सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को अत्यधिक संयम बरतने, नकारात्मकता से बचने और शांत दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है. बिजनेस में बाजार से कोई अचानक अशुभ या निराशाजनक समाचार मिलने से आपका मन व्याकुल हो सकता है; ऐसी स्थिति में खुद पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हावी न होने दें और व्यर्थ की निरर्थक कोशिशों से दूर रहें. ग्रह गोचर विपरीत रहने के कारण कारोबारियों को बाजार में कुछ जटिल राजनीतिक व प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही, चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावशील होने से दिनभर मानसिक तनाव और उहापोह की स्थिति बनी रह सकती है; इस बात की गंभीरता को समझते हुए बिजनेसमैन को हर हाल में कूल (शांत) रहना चाहिए और आवेश में आकर कोई भी व्यावसायिक फैसला नहीं लेना चाहिए.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सख्त चेतावनी और नियमों पर टिके रहने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम निपटाने के लिए किसी भी तरह का गैरकानूनी शॉर्टकट या चालाकी अपनाना भारी रिस्की साबित हो सकता है; ऐसा करने पर आपकी पोल या चोरी पकड़े जाने का गंभीर भय बना रहेगा. वर्कस्पेस पर आपकी अपनी ही किसी पुरानी या अनजाने में हुई गलती के कारण किसी प्रकार की आधिकारिक जांच (Departmental Inquiry) या स्पष्टीकरण से निपटना पड़ सकता है. काम की अत्यधिक अधिकता के चलते दिनभर मानसिक तनाव बना रहेगा, जिसकी वजह से सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या भी गंभीर रूप से बढ़ सकती है; अतः काम के बीच विश्राम का ध्यान रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक सहारा पाने और अध्यात्म से जुड़ने का है. कठिन परिस्थितियों में आज आपका झुकाव पूजा-पाठ, ईश्वर की शरण और आध्यात्मिकता के प्रति काफी अधिक रहेगा, जिससे मन को आत्मिक संबल मिलेगा. यदि आप किसी गंभीर व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या में उलझे हुए हैं, तो आपकी माता जी का स्नेहिल मार्गदर्शन और अनुभवी सुझाव आपको उस जटिल समस्या से बाहर निकालने में पूरी तरह सक्षम साबित होगा; माता के साथ समय बिताएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में गिरावट का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर और ग्रहण दोष के प्रभाव से छात्र और स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को शारीरिक रूप से कमजोर, थका हुआ और अस्वस्थ महसूस करेंगे. अध्ययन या खेल के मैदान पर जबरदस्ती करने के बजाय अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति के कारण मानसिक अशांति, अनिद्रा, सिरदर्द और माइग्रेन (Migraine) की तकलीफ उभर सकती है. काम का भारी बोझ आपकी सेहत को प्रभावित करेगा. गुरुवार के दिन पूर्ण रूप से हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और मन को व्यर्थ के तनाव से मुक्त रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार व चतुर्दशी-अमावस्या के पावन अवसर पर तांबे या पीतल के लोटे में जल, हल्दी, पीले पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्रीहरि विष्णु व केले के वृक्ष को अर्घ्य दें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष और 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें और किसी जरूरतमंद को फल, हरी मूंग या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के फालतू खर्चे रुकेंगे, भद्र योग से बौद्धिक सुरक्षा मिलेगी, कार्यक्षेत्र की जांच व विवाद टलेंगे और माइग्रेन के दर्द से राहत मिलेगी.

FAQs

Q1. 10 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को ग्रहण दोष के चलते क्या सावधानी रखनी है?
Ans. अशुभ समाचार मिलने पर नकारात्मक न हों, शांत (कूल) रहकर काम लें और बाजार में आ रही राजनीतिक अड़चनों से धैर्यपूर्वक निपटें.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में शॉर्टकट अपनाने से क्यों बचना चाहिए?
 Ans. शॉर्टकट अपनाना बेहद रिस्की रहेगा क्योंकि गलती पकड़े जाने का डर है, और अपनी ही भूल के कारण किसी जांच का सामना करना पड़ सकता है.

Q3. आज कन्या राशि वालों को व्यक्तिगत समस्याओं से बाहर निकलने में किसका सहयोग मिलेगा?
Ans. अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और माता जी का मार्गदर्शन व सहयोग आपको हर जटिल समस्या से बाहर निकालने में पूरी तरह मददगार साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Sep 2026 03:40 AM (IST)
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