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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 1 September 2026: 8वें चंद्रमा से कन्या राशि वाले न करें आंख मूंदकर भरोसा, कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत

Kanya Rashifal 1 September 2026: 8वें चंद्रमा से कन्या राशि वाले न करें आंख मूंदकर भरोसा, कार्यप्रणाली में बदलाव की जरूरत

Kanya Rashifal 1 September 2026: 8वें चंद्रमा से कन्या राशि वाले आंख मूंदकर न करें भरोसा, वाणी पर रखें नियंत्रण! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Sep 2026 05:53 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 1 Sepember 2026: 1 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन सुबह 07:42 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सर्वाअमृत योग और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज मेष राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अप्रत्याशित चुनौतियां, ननिहाल पक्ष, गोपनीय बातें, आंतरिक बदलाव व सतर्कता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ननिहाल पक्ष से कोई अशुभ या चिंताजनक समाचार मिलने की आशंका बन सकती है. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज कन्या राशि के जातकों को आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की आवश्यकता है. व्यापार में आंतरिक व्यवस्था व अनुशासन को सुचारू बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा; यदि आप कारोबार में कोई नया प्रयोग या नवाचार कर रहे हैं, तो बिना रुके अपने प्रयास जारी रखें. बिजनेसमैन को केवल प्रोडक्शन (उत्पादन) पर ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर भी बराबर ध्यान देना होगा; इसके लिए अपनी पुरानी कार्यप्रणाली में जरूरी परिवर्तन लाएं. कारोबार में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी या बाहरी पार्टनर पर आंख मूंदकर भरोसा करने की गलती बिल्कुल न करें; अन्यथा धोखे और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन धैर्य रखने और देर तक काम निपटाने का रहेगा. काफी प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान नौकरी में स्थिति यथावत ही बनी रहेगी; इसलिए बदलाव के लिए थोड़ा और इंतजार करें. दफ्तर में वर्कलोड (कार्यभार) अचानक बढ़ जाने के कारण एंप्लॉयड पर्सन को काम पूरा करने के लिए देर तक ऑफिस में बैठना पड़ सकता है. विशेष रूप से मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन अपनी वाणी और संवाद पर कड़ा नियंत्रण रखें; आज आपकी वाणी आक्रामक या आहत करने वाली हो सकती है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां या क्लाइंट्स आपसे नाराज होकर हाथ से निकल सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्म-निरीक्षण करने और अहंकार त्यागने का है. जीवनसाथी (Life Partner) के साथ रिश्तों में कुछ गंभीर समस्याएं या कड़वाहट आ सकती है, जिसका मुख्य कारण आपका अहंकारी व्यवहार (Egoistic Attitude) हो सकता है. अपने ईगो को दूर रखकर साथी की भावनाओं का सम्मान करें और मधुरता से बातचीत करें. ननिहाल पक्ष से जुड़ी किसी बात को लेकर परिवार में थोड़ी चिंता रह सकती है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अतिरिक्त मेहनत और अभ्यास का है. अपने-अपने संबंधित फील्ड में मनचाही सफलता हासिल करने और खुद को साबित करने के लिए आपको सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास (Extra Efforts) करने होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

अष्टम भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण अनिद्रा, सिर में भारीपन और देर तक काम करने से शारीरिक थकान हो सकती है. अत्यधिक तनाव व क्रोध से बचें क्योंकि इसका सीधा असर आपके रक्तचाप और पाचन पर पड़ सकता है. पर्याप्त नींद लें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में ध्यान (Meditation) व प्राणायाम को अवश्य शामिल करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही संकटमोचन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक या संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को भोजन या फल का दान करें; इससे 8वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, धोखे से रक्षा होगी और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 1 सितंबर 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को क्या जरूरी रणनीतिक बदलाव करने चाहिए?
Ans. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर ध्यान दें, कार्यप्रणाली में बदलाव लाएं और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

Q2. आज कन्या राशि के मार्केटिंग कर्मचारियों को वाणी पर नियंत्रण क्यों रखना होगा?
Ans. आक्रामक और तीखी वाणी से जरूरी क्लाइंट्स व पार्टियां नाराज हो सकती हैं; इसलिए विनम्रता से पेश आएं.

Q3. आज कन्या राशि वालों को दांपत्य जीवन में विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपने अहंकारी स्वभाव का त्याग करें, जीवनसाथी की बात को समझें और आपसी संवाद में कोमलता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Sep 2026 05:53 AM (IST)
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