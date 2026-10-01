धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का कन्या राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि, सिद्धि योग से बिजनेस में लाभ, मीटिंग लीड करने का मौका

आज का कन्या राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से आध्यात्मिक कार्यों में रुचि, सिद्धि योग से बिजनेस में लाभ, मीटिंग लीड करने का मौका

आज का कन्या राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से बढ़ेगी धर्म में रुचि, सिद्धि योग से बिजनेस में लाभ, ऑफिस में मीटिंग लीड करने का मौका! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 01 Oct 2026 03:40 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal Today: 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन दोपहर 12:36 तक आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च विचार, आध्यात्मिक कर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा व मार्गदर्शन स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से आपके भीतर धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ
आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के शुभ प्रभाव, स्थिर गति से प्रगति और वित्तीय सुधार का रहेगा.

सिद्धि योग से लाभ के अवसर: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से बिजनेसमैन के लिए व्यापार में निरंतर लाभ और आर्थिक लाभ की नई स्थितियां बनेंगी.

निश्चित रफ्तार से व्यापारिक प्रगति: कारोबार में किसी अनावश्यक हड़बड़ाहट के बजाय आपको अपनी एक तय और सुव्यवस्थित रफ्तार से आगे बढ़ना होगा; धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने से आर्थिक स्थिति में अब धीरे-धीरे स्पष्ट सुधार होना शुरू हो जाएगा.

पब्लिक इमेज में मजबूती: राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े जातकों की सार्वजनिक छवि (Public Image) मजबूत होगी, जिससे जनसंपर्क और विश्वसनीयता में इजाफा होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नेतृत्व क्षमता के प्रदर्शन, एकाग्रता और आधिकारिक बैठकों में प्रभाव जमाने का रहेगा.

मीटिंग लीड करने का बड़ा अवसर: एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहेगा; कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या क्लाइंट मीटिंग को लीड करने (नेतृत्व करने) का शानदार अवसर दे सकते हैं.

मन लगाकर काम करने की जरूरत: वर्कस्पेस पर अपनी एकाग्रता को टूटने न दें; पूरी निष्ठा और मन लगाकर काम करने से आपकी कार्यकुशलता वरिष्ठों की नजरों में आएगी.

मार्केटिंग वालों के लिए सतर्कता: फील्ड वर्क और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन भागदौड़ के बीच अपनी सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें; अनियमित भोजन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण आनंद, मनोरंजन और भावनात्मक मजबूती लेकर आया है.

पारिवारिक मनोरंजन व आमोद-प्रमोद: परिवार के साथ आज का कुछ समय आमोद-प्रमोद, हल्की-फुल्की बातचीत और मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिससे घर के सभी सदस्य तरोताजा महसूस करेंगे.

रिश्तों में मधुरता: एक साथ समय बिताने से पारिवारिक संबंधों में आपसी समझ, अपनत्व और मधुरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन आत्ममंथन और निष्ठापूर्वक मेहनत का है. छात्र कठिन परिश्रम के साथ हर प्रतिस्पर्धा का सामना करें; अपने सहपाठियों या साथियों से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या (Jealousy) की भावना बिल्कुल न रखें, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत बनाने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की भागदौड़ के चलते शारीरिक ऊर्जा में उतार-चढ़ाव रह सकता है. विशेषकर मार्केटिंग और बाहर रहकर काम करने वाले लोग समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. खान-पान में लापरवाही से अपच या पेट दर्द की समस्या हो सकती है.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत आराधना करें और केले के वृक्ष में जल, हल्दी व चने की दाल अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 9वें चंद्रमा से भाग्य का साथ मिलेगा, सिद्धि योग से बिजनेस में लाभ होगा, ऑफिस में मीटिंग लीड करने के अवसर फलदायी साबित होंगे और पारिवारिक रिश्ते मधुर बने रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ
आज का सिंह राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जॉब में सतर्कता, सिद्धि योग से रुके फाइनेंस कार्य पूरे, मीडिया व सॉफ्टवेयर में बड़ा लाभ
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
आज का वृषभ राशिफल 1 अक्टूबर 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा उत्साह, सिद्धि योग से कैंपस प्लेसमेंट में चयन, छोटे व्यापारियों को मुनाफा
राशिफल
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
आज का मेष राशिफल 1 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से बढ़ेगा व्यक्तित्व का प्रभाव, सिद्धि योग से मनचाही सफलता, निवेश में बरतें संयम
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
आज का कर्क राशिफल 1 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा व मालव्य योग से बड़ों से खुशखबरी, दोपहर बाद बिजनेस में तेजी, कागजी काम में बरतें सावधानी
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
'चाहे कोई देश हो या आतंकी संगठन...', प्लेन हाइजैक के दुस्साहस पर भड़का इजरायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
UP चुनाव: कांग्रेस पर सपा सांसद का बड़ा बयान, '50 सीटें भी मिल जाएं तो...'
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
इंडिया
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget