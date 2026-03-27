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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 27 March 2026: कन्या राशि आय में बढ़ोतरी, करियर में लीडरशिप के योग और बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सफलता

Aaj Ka Kanya Rashifal 27 March 2026: कन्या राशि आय में बढ़ोतरी, करियर में लीडरशिप के योग और बिजनेस में अंतरराष्ट्रीय सफलता

Virgo Horoscope 27 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Mar 2026 02:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 27 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव में स्थित हैं, जो आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए आर्थिक प्रगति, नेटवर्किंग और नए अवसर लेकर आएगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. आपका फ्रेंडली नेचर ऑफिस के तनावपूर्ण माहौल को हल्का कर देगा, जिससे टीम की उत्पादकता बढ़ेगी. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आज कमाल दिखाएंगी. आपका विजुअल और कंटेंट इतना प्रभावशाली होगा कि क्लाइंट्स बिना किसी सवाल के डील साइन कर सकते हैं. आपको नई टीम या नई ब्रांच का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके करियर में बड़ा उछाल आएगा. आपकी निष्पक्ष और प्रोफेशनल छवि आपको ऑफिस की राजनीति से ऊपर रखेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक है. मार्केट के उतार-चढ़ाव के बीच आप अपने बिजनेस को संतुलित रखने में सफल रहेंगे. आपकी पब्लिक रिलेशन स्किल्स आपको ऐसे क्लाइंट्स दिलाएंगी, जो लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको नई फ्रेंचाइजी या बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल सकता है. बैंकिंग और टैक्स से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा. आपकी त्वचा और आंखों में चमक बनी रहेगी और आप खुद को मानसिक रूप से संतुष्ट महसूस करेंगे. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. घर के वायव्य कोण को साफ रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और मिठास बढ़ेगी, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ यादगार समय बिताएंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आपकी टीम स्पिरिट आपको बड़ी जीत दिला सकती है. पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 7
लकी रंग: पिंक
अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे धन और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों की आय बढ़ेगी?
हाँ, नए अवसर और अटका हुआ पैसा मिलने से आय में वृद्धि होगी.

Q2. क्या करियर में प्रमोशन या लीडरशिप का मौका मिलेगा?
जी हाँ, आपको नई टीम या प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है.

Q3. क्या प्रेम जीवन अच्छा रहेगा?
हाँ, आज लव लाइफ में रोमांस और खुशी बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
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