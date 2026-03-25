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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार, जानें आज का भाग्य?

Aaj Ka Kanya Rashifal 25 March 2026: करियर में बड़ा धमाका! धन लाभ और स्वास्थ्य में सुधार, जानें आज का भाग्य?

Virgo Horoscope 25 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Mar 2026 03:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal 25 March 2026 in Hindi: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और प्रतिष्ठा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित है, जो कर्म, पद और समाज में पहचान का प्रतिनिधित्व करता है.

साफ शब्दों में समझ लो आज जो करोगे, उसका सीधा असर आपकी इमेज और भविष्य पर पड़ेगा. अगर सही दिशा में मेहनत की, तो परिणाम शानदार मिलेंगे. पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

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करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बड़ा मौका लेकर आया है. आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जांच का इंचार्ज बनाया जा सकता है. यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है यह एक टेस्ट है कि आप बड़े रोल के लायक हैं या नहीं.

आपकी अब तक की मेहनत ने कंपनी में आपकी जगह मजबूत कर दी है. आज आपको बोनस, इंसेंटिव या किसी प्रकार का रिवॉर्ड मिल सकता है. टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा कोडिंग, बग फिक्सिंग या सिस्टम सुधार में बड़ी सफलता मिल सकती है.

लेकिन एक बात ध्यान रखो ओवरकॉन्फिडेंस में आकर छोटी-छोटी गलतियां मत करना, वरना पूरा इम्प्रेशन खराब हो सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन सरप्राइज लेकर आएगा. आपको ऐसे स्रोत से धन लाभ हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी यह किसी पुराने निवेश या गुप्त डील से जुड़ा हो सकता है.

आप अपने कॉम्पिटिटर की चाल को पहले ही समझ लेंगे और अपनी रणनीति बदलकर मार्केट में बढ़त बना सकते हैं. यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है एनालिसिस और टाइमिंग.

अगर आप इस मौके को सही से कैश करते हैं, तो आप सिर्फ टिकेंगे नहीं, बल्कि मार्केट पर कब्जा भी कर सकते हैं. लेकिन याद रखो हर चाल सोच-समझकर चलनी होगी, वरना रिस्क भी उतना ही बड़ा है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलेगी. अगर आप लंबे समय से हड्डियों या जोड़ों के दर्द से परेशान थे, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा.

मानसिक रूप से आप काफी फोकस्ड और क्लियर रहेंगे, जो आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. इस फोकस का सही इस्तेमाल करो फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ. हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग को रूटीन में शामिल करना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा. अगर आप किसी दुविधा में हैं, तो उनकी सलाह को हल्के में मत लेना आज वही सबसे सही गाइडेंस है.
लव लाइफ में आज इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. अगर पहले कोई दूरी या गलतफहमी थी, तो आज उसे खत्म करने का सही समय है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन ज्ञान बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई में आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और आप नए कॉन्सेप्ट्स को जल्दी समझ पाएंगे.
खेल-कूद से जुड़े छात्रों के लिए स्टैमिना ट्रेनिंग पर फोकस रहेगा, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. लेकिन एक बात सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 9
लकी रंग: रेड
अनलकी नंबर: 2

उपाय (Remedy)

आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. साथ ही, लाल रंग का रूमाल या वस्त्र अपने पास रखें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को करियर में बड़ा मौका मिलेगा?
हाँ, आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है, जो आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगा.

Q2. क्या आज धन लाभ के योग हैं?
हाँ, किसी अप्रत्याशित स्रोत या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है.

Q3. क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हाँ, हड्डियों के दर्द में राहत मिलेगी और मानसिक फोकस बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Mar 2026 03:50 AM (IST)
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Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
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