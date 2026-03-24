हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 24 March 2026: कन्या राशि भाग्य का पूरा साथ, करियर में अधिकार और निवेश से बड़ा लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 24 March 2026: कन्या राशि भाग्य का पूरा साथ, करियर में अधिकार और निवेश से बड़ा लाभ

Virgo Horoscope 24 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Mar 2026 02:11 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 24 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिसे भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान का भाव माना जाता है. इस कारण आज का दिन आपके लिए किस्मत का साथ लेकर आएगा. आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से जुड़कर अपने अवसरों को बढ़ाएंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति देने वाला है. आपको कंपनी में कोई विशेष अधिकार या जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे आपका रुतबा और प्रभाव बढ़ेगा. आपकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज ऑफर लेटर साइन करने के लिए बहुत अच्छा समय है. यह बदलाव आपके करियर को नई दिशा दे सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी है. कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपके बिजनेस का विस्तार होगा. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में फंसा हुआ पैसा मुनाफे के साथ वापस मिल सकता है. किसी पुराने मित्र के जरिए बड़ा क्लाइंट मिलने की संभावना है, जिससे आपका टर्नओवर तेजी से बढ़ेगा. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी व्यापार में निवेश का अवसर मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को काफी संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी और तनाव कम होगा. यदि आप जिम या वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन इसके लिए उत्तम है. खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, वे अपनी पुरानी चोट से उबर सकते हैं और फिटनेस में सुधार होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी. घर में किसी नए सदस्य के आगमन के योग हैं, जिससे वातावरण आनंदमय रहेगा. प्रेम जीवन में भी रोमांस और गहराई बढ़ेगी. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा हो सकता है. रिसर्च से जुड़े छात्रों को किसी नई खोज में सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 3
लकी रंग: रेड
अनलकी नंबर: 9

उपाय (Remedy)
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य का साथ और बढ़ेगा.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?
हाँ, निवेश से लाभ और बड़े क्लाइंट मिलने के योग बन रहे हैं.

Q2. क्या नौकरी बदलना आज सही रहेगा?
जी हाँ, आज जॉब चेंज के लिए ऑफर लेटर साइन करना शुभ रहेगा.

Q3. क्या परिवार में खुशखबरी मिलेगी?
हाँ, घर में नए सदस्य के आने या शुभ समाचार मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 02:11 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 24 March 2026: कन्या राशि भाग्य का पूरा साथ, करियर में अधिकार और निवेश से बड़ा लाभ
Aaj Ka Kanya Rashifal 24 March 2026: कन्या राशि भाग्य का पूरा साथ, करियर में अधिकार और निवेश से बड़ा लाभ
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 24 March 2026: सिंह राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ लाभ और रिश्तों में खुशियों की बहार
Aaj Ka Singh Rashifal 24 March 2026: सिंह राशि करियर में जबरदस्त सफलता, बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ लाभ और रिश्तों में खुशियों की बहार
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 24 March 2026: कर्क राशि आय में वृद्धि, करियर में नई ऊंचाई और परिवार में खुशियों की बहार
Aaj Ka Kark Rashifal 24 March 2026: कर्क राशि आय में वृद्धि, करियर में नई ऊंचाई और परिवार में खुशियों की बहार
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 March 2026: मिथुन राशि खर्चों में बढ़ोतरी, करियर में चुनौतियां और सेहत में सावधानी जरूरी
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 March 2026: मिथुन राशि खर्चों में बढ़ोतरी, करियर में चुनौतियां और सेहत में सावधानी जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
ईरान-अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान! आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
IPS अंशिका वर्मा की शादी का कार्ड वायरल, IPS कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ लेंगी सात फेरे
इंडिया
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
'अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक भी शब्द बोला?', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने पूछा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Ustaad Bhagat Singh: पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पांचवें दिन 'धुरंधर 2' के सामने फेल बुरी तरह फेल हुई 'उस्ताद भगत सिंह', जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
क्रिकेट
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
IPL में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप किसने जीती? देखें विराट-रोहित ने कितनी बार किया ये कारनामा
जनरल नॉलेज
Crude Oil Price: सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
सस्ता और महंगा क्यों होता है क्रूड ऑयल, जानें पर्दे के पीछे कौन चलाता है पूरा सिस्टम?
हेल्थ
Type 1 Diabetes And Memory Loss: टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
टाइप 1 डायबिटीज है तो पढ़ लें यह रिसर्च, मेमोरी लॉस होने का बड़ा खतरा
यूटिलिटी
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दुकानदार नहीं बदल रहा घटिया सामान, उपभोक्ता फोरम में ऐसे कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget