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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 22 March 2026: कन्या राशि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, नौकरी में बदलाव के मिलेंगे नए अवसर

Aaj Ka Kanya Rashifal 22 March 2026: कन्या राशि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, नौकरी में बदलाव के मिलेंगे नए अवसर

Virgo Horoscope 22 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 02:25 AM (IST)
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Kanya Rashifal 22 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ददियाल पक्ष या रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना है, इसलिए व्यवहार में संयम रखना बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. माइग्रेन या सर्वाइकल दर्द आपको परेशान कर सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम और तनाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यापार में आज जोखिम भरा दिन है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी के कारण बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. नए सरकारी टैरिफ और नियमों से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन के चलते आपको सर्विस क्वालिटी से समझौता करना पड़ सकता है, जो आपकी गुडविल पर असर डालेगा. आर्थिक मामलों में बेहद सावधानी रखें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कप्लेस पर आपके काम में कमियां निकाली जा सकती हैं, जिससे मनोबल कमजोर हो सकता है. करियर को लेकर चिंता बढ़ेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन तनावपूर्ण रहेगा, हाथ आया मौका निकल सकता है. रविवार होने के बावजूद अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है. बच्चों की पढ़ाई को लेकर जीवनसाथी से विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा. ध्यान भटक सकता है और पढ़ाई में मन कम लगेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को टीम सिलेक्शन में निराशा मिल सकती है. धैर्य बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पिंक
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 1
उपाय: घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में जल का पात्र रखें और पीले फूल लगाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, आज किसी भी नए एग्रीमेंट या निवेश से बचना बेहतर होगा.

2. करियर में क्या सावधानी रखें?
अपने काम पर फोकस रखें और आलोचना से सीखने का प्रयास करें.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
माइग्रेन या सर्वाइकल दर्द हो सकता है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Mar 2026 02:25 AM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
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