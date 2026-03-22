स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. माइग्रेन या सर्वाइकल दर्द आपको परेशान कर सकता है. ज्यादा स्क्रीन टाइम और तनाव से बचें. हल्की एक्सरसाइज, योग और पर्याप्त आराम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में आज जोखिम भरा दिन है. पार्टनरशिप में पारदर्शिता की कमी के कारण बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. नए सरकारी टैरिफ और नियमों से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ सकता है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन के चलते आपको सर्विस क्वालिटी से समझौता करना पड़ सकता है, जो आपकी गुडविल पर असर डालेगा. आर्थिक मामलों में बेहद सावधानी रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वर्कप्लेस पर आपके काम में कमियां निकाली जा सकती हैं, जिससे मनोबल कमजोर हो सकता है. करियर को लेकर चिंता बढ़ेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन तनावपूर्ण रहेगा, हाथ आया मौका निकल सकता है. रविवार होने के बावजूद अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है. बच्चों की पढ़ाई को लेकर जीवनसाथी से विवाद हो सकता है. प्रेम संबंधों में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा. ध्यान भटक सकता है और पढ़ाई में मन कम लगेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को टीम सिलेक्शन में निराशा मिल सकती है. धैर्य बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: पिंक

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 1

उपाय: घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में जल का पात्र रखें और पीले फूल लगाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, आज किसी भी नए एग्रीमेंट या निवेश से बचना बेहतर होगा.

2. करियर में क्या सावधानी रखें?

अपने काम पर फोकस रखें और आलोचना से सीखने का प्रयास करें.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

माइग्रेन या सर्वाइकल दर्द हो सकता है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है.

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