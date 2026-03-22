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Aaj Ka Kanya Rashifal 22 March 2026: कन्या राशि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, नौकरी में बदलाव के मिलेंगे नए अवसर
Virgo Horoscope 22 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Kanya Rashifal 22 March 2026 in Hindi: कन्या राशि आज चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. ददियाल पक्ष या रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना है, इसलिए व्यवहार में संयम रखना बेहद जरूरी है.
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Source: IOCL