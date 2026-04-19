Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज अक्षय तृतीया पर शुभ योग, निवेश और परोपकार से समृद्धि आएगी।

व्यापार में विदेशी लाभ, ऑनलाइन व्यवसाय और आधुनिकता से सफलता मिलेगी।

कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरेगी, सहकर्मियों से संबंध मधुर बनेंगे।

छात्रों की शॉर्टकट ट्रिक्स से कठिन विषय आसान, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

Aaj ka Kanya Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में गोचर करेंगे, जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगा. अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर किया गया निवेश और परोपकार आपके जीवन में अक्षय समृद्धि लेकर आएगा.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन भाग्य के साथ का है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज विदेशी जमीन से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपसी तालमेल के दम पर आज कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. यदि आप बिजनेस को आधुनिक बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर या एआई (AI) टूल्स खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय सबसे उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी. वर्कप्लेस पर नए कर्मचारी आपसे सलाह मांगेंगे और आप उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से गाइड करेंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. भले ही आज रविवार है, लेकिन सहकर्मियों के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने या लंच का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे टीम बॉन्डिंग मजबूत होगी. राजनीति से जुड़े लोग आज जनता से जो भी वादा करेंगे, उसे पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन और जनसमर्थन प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा. आपकी बनाई गई अनोखी शॉर्टकट ट्रिक्स आज पढ़ाई में बहुत काम आएंगी, जिससे आप कठिन विषयों को कम समय में हल कर पाएंगे. यह स्मार्ट वर्क आपको दूसरों से काफी आगे ले जाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा है. पिछले कुछ समय से संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता आपको सता रही थी, वह आज दूर हो जाएगी. बच्चों की सेहत में सुधार होने से आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी और घर में खुशियों का संचार होगा. स्वयं को तरोताजा रखने के लिए आज सात्विक दिनचर्या का पालन करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मकता भरा रहेगा. विवाहित जोड़े आज अपने घर की साज-सज्जा और सजावट में समय बिताएंगे, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. अक्षय तृतीया के अवसर पर घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है. चंद्रमा के भाग्य भाव में होने से पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी दल अर्पित करें. आज के दिन हरे मूंग का दान करना आपके व्यापार और बुद्धि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. कन्या राशि वालों के लिए अक्षय तृतीया पर खरीदारी का शुभ समय क्या है?

आज सुबह 10.15 से 12.15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02.00 से 03.00 (शुभ) का समय खरीदारी और नए सौदों के लिए सर्वोत्तम है.

2. क्या आज के दिन किसी बड़ी यात्रा पर जाना ठीक रहेगा?

चंद्रमा के नवम भाव में होने से लंबी दूरी की यात्राएं भाग्यशाली और लाभकारी सिद्ध होंगी, विशेषकर धार्मिक यात्राएं सुखद रहेंगी.

3. आज राहुकाल का समय क्या है?

आज दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें.

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