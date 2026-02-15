Kanya Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (संतान व बुद्धि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य, लक्ष्मीनारायण और सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको भरपूर साथ मिलेगा.

पंचम चंद्रमा का संकेत है कि आज आपको एक "अच्छे स्टूडेंट" की तरह सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए. आज आपकी निष्पक्षता और विवादों को सुलझाने की क्षमता आपको बड़ा लाभ दिलाएगी. आपकी इच्छाशक्ति प्रबल रहेगी, जिससे बड़े लक्ष्यों को हासिल करना संभव होगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "परिवर्तन और प्रगति" का है. बिजनेस में कुछ बदलाव करते हुए आप उसे बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. आपकी निष्पक्ष कार्यशैली की ग्राहक प्रशंसा करेंगे, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. ध्यान रखें, "आराम से बैठे रहने से व्यापार नहीं चलता", इसलिए आज कड़ी मेहनत करें ताकि भविष्य में बड़ा लाभ कमा सकें. अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए दोपहर का समय (लाभ-अमृत चौघड़िया) श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन सम्मानजनक रहेगा. कार्यस्थल पर आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है, जो आपको असीम आनंद देगा. आप काम के नए तरीके विकसित करेंगे और नवीन आइडिया देने में सफल रहेंगे. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी रचनात्मकता से प्रभावित होंगे. बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज आपको पुरानी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी. महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, राहत मिलने के बावजूद आपको खान-पान और दिनचर्या में सावधानी बरतनी चाहिए. सुबह शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन में आज आनंद और उल्लास बना रहेगा. सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप जीवनसाथी के साथ बाहर जाने या डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं. रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा. बच्चों की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन "सीखने" का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. आज का दिन शिवजी की आराधना के साथ-साथ कठिन विषयों के अध्ययन के लिए भी उत्तम है.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद) - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है.

व्हाइट (सफेद) - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है. शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 2

2 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शुद्ध घी और शक्कर अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं. शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी होगा.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कन्या राशि वालों के लिए पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया श्रेष्ठ है. इस समय में की गई पूजा और कार्य विशेष फलदायी होंगे.

2. आज के दिन कौन सी सावधानी बरतनी जरूरी है?

दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया बिजनेस सौदा या महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई न करें.

3. क्या आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना सही है?

जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सफलतादायक सिद्ध होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.