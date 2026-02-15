हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Virgo Rashifal 15 February 2026: सकारात्मक सोच से कन्या राशि वालों को मिलेगा सम्मान, वैवाहिक जीवन में घुलेगी मिठास

Aaj ka Virgo Rashifal 15 February 2026: सकारात्मक सोच से कन्या राशि वालों को मिलेगा सम्मान, वैवाहिक जीवन में घुलेगी मिठास

Virgo Horoscope 15 February 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 5वें भाव (संतान व बुद्धि स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य, लक्ष्मीनारायण और सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको भरपूर साथ मिलेगा.

पंचम चंद्रमा का संकेत है कि आज आपको एक "अच्छे स्टूडेंट" की तरह सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए. आज आपकी निष्पक्षता और विवादों को सुलझाने की क्षमता आपको बड़ा लाभ दिलाएगी. आपकी इच्छाशक्ति प्रबल रहेगी, जिससे बड़े लक्ष्यों को हासिल करना संभव होगा.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन "परिवर्तन और प्रगति" का है. बिजनेस में कुछ बदलाव करते हुए आप उसे बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. आपकी निष्पक्ष कार्यशैली की ग्राहक प्रशंसा करेंगे, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी. ध्यान रखें, "आराम से बैठे रहने से व्यापार नहीं चलता", इसलिए आज कड़ी मेहनत करें ताकि भविष्य में बड़ा लाभ कमा सकें. अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए दोपहर का समय (लाभ-अमृत चौघड़िया) श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन सम्मानजनक रहेगा. कार्यस्थल पर आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है, जो आपको असीम आनंद देगा. आप काम के नए तरीके विकसित करेंगे और नवीन आइडिया देने में सफल रहेंगे. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी रचनात्मकता से प्रभावित होंगे. बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और टीम वर्क पर ध्यान दें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मामले में आज आपको पुरानी समस्याओं से काफी राहत मिलेगी. महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा से आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, राहत मिलने के बावजूद आपको खान-पान और दिनचर्या में सावधानी बरतनी चाहिए. सुबह शिव मंदिर में जलाभिषेक करने से मानसिक तनाव दूर होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन में आज आनंद और उल्लास बना रहेगा. सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप जीवनसाथी के साथ बाहर जाने या डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं. रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा. बच्चों की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन "सीखने" का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनके निरंतर प्रयासों के लिए भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. आज का दिन शिवजी की आराधना के साथ-साथ कठिन विषयों के अध्ययन के लिए भी उत्तम है.

  • शुभ रंग: व्हाइट (सफेद) - जो शांति और स्पष्टता का प्रतीक है.
  • शुभ अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शुद्ध घी और शक्कर अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं. शिव चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी होगा.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कन्या राशि वालों के लिए पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया श्रेष्ठ है. इस समय में की गई पूजा और कार्य विशेष फलदायी होंगे.

2. आज के दिन कौन सी सावधानी बरतनी जरूरी है?
     दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया बिजनेस सौदा या महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई न करें.

3. क्या आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना सही है?
    जी हाँ, आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सफलतादायक सिद्ध होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Feb 2026 02:40 AM (IST)
Daily Horoscope Kanya Rashifal Virgo Horoscope
Embed widget