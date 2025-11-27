हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashi 2026: कन्या राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Kanya Rashi 2026: कन्या राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Kanya Rashi 2026: कन्या राशि वालों के लिए 2026 करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिए विशेष होने जा रहा है. कर्क राशि वाले साल 2026 में क्या करने जा रहे हैं, जानें जनवरी से दिसंबर तक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kanya Rashi 2026: कन्या राशि (चन्द्र लग्न) 2026 आपके लिए कर्म-उन्नति, संबंध-परीक्षण, आर्थिक सुधार, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत प्रगति का वर्ष रहेगा. वर्षभर कई प्रमुख ग्रह आपके लग्न, पंचम, सप्तम, दशम और लाभ भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन और स्पष्ट परिणाम दिखाई देंगे.

जून में करियर सर्वोत्तम रहेगा, जहाँ बड़े अवसर और पहचान मिल सकती है. जुलाई में लाभ और नए अवसर बढ़ेंगे. सितंबर में व्यक्तित्व और बुद्धि का उत्कर्ष होगा, जिससे निर्णय क्षमता और प्रभाव बढ़ेगा. अक्टूबर धन और स्थिरता के लिए विशेष शुभ रहेगा. सावधानी के महीने अप्रैल (अष्टम भाव सक्रिय), अगस्त (खर्च और थकान) और दिसंबर (भावनात्मक दबाव + अष्टम मंगल) रहेंगे.

करियर में बड़े अवसर, प्रमोशन, सम्मान और नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. धन के मामले में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ महीनों में खर्च भी बढ़ सकते हैं. रिश्तों के लिए मार्च–अप्रैल संवेदनशील रहेंगे, जबकि सितंबर–अक्टूबर अत्यंत शुभ सिद्ध होंगे. स्वास्थ्य के लिए अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में विशेष सतर्क रहें. आध्यात्मिकता अप्रैल, नवंबर और दिसंबर में बढ़ेगी.

कन्या राशि, जनवरी 2026

जनवरी की शुरुआत ऊर्जा, साफ सोच और योजना आधारित प्रगति से होती है. 14 जनवरी को सूर्य पंचम भाव मकर में प्रवेश करता है जिससे बुद्धि, संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी मजबूत होती है. 23 जनवरी को बुध के मकर में आने से कार्यशैली परिपक्व होती है और नौकरी-पेशा लोगों को सम्मान या जिम्मेदारियाँ मिलने की संभावना बनती है. 27 जनवरी को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करता है, जिससे आत्मविश्वास, साहस और निर्णय शक्ति बढ़ती है पर गुस्सा भी तीव्र हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा. प्रेम संबंधों में गर्माहट आती है और परिवार में कोई शुभ समाचार संभव है. स्वास्थ्य में मौसम का हल्का असर हो सकता है पर कुल मिलाकर ऊर्जा प्रबल रहती है.

कन्या राशि, फरवरी 2026

फरवरी आपके लिए संबंधों, प्रैक्टिकैलिटी और नौकरी से जुड़ी उपलब्धियों का महीना है. 12 फरवरी को सूर्य छठे भाव कुम्भ में प्रवेश करता है जिससे प्रतियोगिता और कार्यस्थल में जीत के योग बनते हैं. 18 फरवरी को बुध के कुम्भ में आने से विश्लेषण शक्ति बढ़ती है और किसी समस्या का समाधान निकालने में आप सबको प्रभावित करेंगे. 20 फरवरी को मंगल दूसरे भाव में जाता है जिससे धन-संबंधी गतिविधियाँ बढ़ती हैं पर खर्च भी साथ ही बढ़ सकते हैं, साथ ही वाणी में कठोरता से रिश्तों में सावधानी रखनी होगी. शुक्र का मकर में होना रिश्तों और करियर दोनों में सकारात्मक स्थितियाँ बनाता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस पेट से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं.

कन्या राशि, मार्च 2026

मार्च एक संवेदनशील महीना है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में प्रवेश कर साझेदारी, विवाह और पब्लिक इमेज पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं. रिश्तों में उतार-चढ़ाव संभव है पर बातचीत और संयम से स्थितियाँ संभल जाएँगी. व्यापारिक साझेदारियाँ भी समीक्षा की माँग करेंगी—किस पर भरोसा करना है, इस पर दोबारा विचार होगा. शुक्र के कुम्भ में प्रवेश के कारण आपका दृष्टिकोण संतुलित और व्यावहारिक रहेगा जिससे संबंधों में सुधार आएगा. काम का दबाव बढ़ेगा पर परिणाम सकारात्मक मिलते रहेंगे. हल्की थकान और सिर दर्द संभव है, पर महीने का अंत लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि, अप्रैल 2026

अप्रैल परिवर्तन और आत्म-परीक्षण का समय है क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में उच्च होकर प्रवेश करता है और जीवन में अचानक बदलाव ला सकता है. मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है पर आत्मबल भी मजबूत बना रहेगा. बुध के मेष में आने से निर्णय लेने में तेजी दिखेगी, जबकि शुक्र का अष्टम भाव में जाना आपको आध्यात्मिकता और भावनात्मक गहराई की ओर ले जाता है. शोध, योग, ध्यान और आंतरिक समझ बढ़ती है. धन लाभ थोड़ा कम हो सकता है और खर्चों पर रोक आवश्यक होगी. स्वास्थ्य में माइग्रेन, थकान और पेट से संबंधित समस्याएँ उभर सकती हैं. रिश्ते धीरे-धीरे सुधरते हैं.

कन्या राशि, मई 2026

मई बेहद शुभ महीना है क्योंकि सूर्य भाग्यभाव में प्रवेश करता है जिससे प्रयासों का फल मिलने लगता है. रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे और भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. बुध के वृषभ में आने से विचार स्थिर होते हैं और व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद मिलती है. प्रतिस्पर्धा, शिक्षा और विदेश से जुड़े कामों में सफलता के संकेत हैं. शुक्र मेष में आठवें भाव से भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और रिश्तों में गंभीरता लाता है. यात्राएँ सफल होंगी, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और धन के नए अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस आँखों और गर्दन का ध्यान रखें.

कन्या राशि, जून 2026

जून करियर प्रगति का सबसे प्रबल महीना है क्योंकि सूर्य कर्मभाव में पहुँचकर मान-सम्मान और अधिकार प्रदान करता है. आपकी क्षमता को पहचान मिलने लगेगी और महत्वपूर्ण लोग आपके काम को नोटिस करेंगे. बुध का मिथुन में स्वगृही होना बुद्धि, संवाद क्षमता, योजना और विश्लेषण शक्ति को बहुत मजबूत करता है, जिससे कानूनी, तकनीकी, व्यवसायिक या इंटरव्यू से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है. शुक्र के भाग्यभाव में होने से विद्यार्थियों, कलाकारों और यात्रियों के लिए अवसर बढ़ते हैं. माता-पिता का सहयोग मिलता है और रिश्ते मज़बूत होते हैं. स्वास्थ्य मध्यम है, अधिक सोच से बचें.

कन्या राशि, जुलाई 2026

जुलाई जबरदस्त लाभ, नए संपर्क और बड़े अवसरों वाला महीना है क्योंकि सूर्य लाभभाव में प्रवेश करता है जिससे आय के स्रोत बढ़ते हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है. बुध के कर्क में आने से आप सही लोगों को पहचानने में सफल होंगे और अपने नेटवर्क को उपयोगी दिशा देंगे. शुक्र का कर्मभाव में रहना करियर में आपकी छवि को शानदार बनाता है और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है. मंगल का पराक्रम भाव में जाना ऊर्जा, उत्साह और साहस को चरम पर ले जाता है और आप कार्य करके तुरंत परिणाम पाते हैं. धन कई स्रोतों से आएगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि, अगस्त 2026

अगस्त मिश्रित परिणाम देता है. सूर्य के 12वें भाव में प्रवेश से खर्च बढ़ सकते हैं और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है. विदेश संबंधी मामलों में प्रगति होगी पर धीमी गति से. मंगल के सुखभाव में आने से घर-परिवार में गतिविधियाँ बढ़ेंगी. संपत्ति, वाहन, घर की सजावट या भूमि से जुड़े निर्णय संभव हैं. बुध और सूर्य के सिंह में होने से भविष्य की योजनाएँ स्पष्ट होंगी पर आत्मविश्वास और अहं के बीच संतुलन जरूरी होगा. शुक्र का कर्क में प्रवेश भावनात्मक संतुलन लाता है और प्रेम संबंधों को सुखद बनाता है. खर्च अधिक होंगे और स्वास्थ्य में थकान व अनिद्रा संभव है.

कन्या राशि, सितम्बर 2026

सितम्बर एक निर्णायक महीना है क्योंकि सूर्य और बुध दोनों लग्न में प्रवेश कर आपके व्यक्तित्व, बुद्धि और निर्णय क्षमता को अत्यधिक मजबूत बनाते हैं. आप जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन और निर्णय लेंगे. मानसिक परिपक्वता बढ़ेगी और कार्यों में स्पष्टता आएगी. मंगल का पंचम भाव में होना विद्यार्थियों, प्रतियोगियों और रचनात्मक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है, पर प्रेम संबंधों में कभी-कभी तीखी प्रतिक्रिया से तनाव आ सकता है. शुक्र का 12वें भाव में जाना भावनाओं को कोमल बनाता है और साथी के प्रति करुणा बढ़ती है. धन स्थिति संतुलित है पर स्वयं पर खर्च बढ़ेंगे. हल्की तबीयत भी परेशान कर सकती है.

कन्या राशि, अक्टूबर 2026

अक्टूबर आर्थिक सुधार और रणनीति का महीना है. सूर्य और बुध दोनों दूसरे भाव में आकर धन, परिवार और वाणी को मजबूत बनाते हैं. नए आर्थिक अवसर बनेंगे, आय बढ़ेगी और सरकारी, बैंकिंग या दस्तावेज़ी कार्य पूरे होंगे. शुक्र का लग्न में प्रवेश आकर्षण, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में चमक लाता है. वैवाहिक व प्रेम संबंधों में स्थिरता बढ़ती है. मंगल का 6वें भाव में होना शत्रुओं पर विजय दिलाता है और पुराने विवादों का अंत करवाता है. नौकरी में प्रदर्शन इतना मजबूत होगा कि वरिष्ठ वर्ग प्रभावित होगा. स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, बस थकान से बचें.

कन्या राशि, नवम्बर 2026

नवम्बर साहस, यात्रा और गहरी सोच का महीना है. सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश कर पराक्रम, आत्मविश्वास और संचार शक्ति को बढ़ाता है. नए कार्य शुरू करने का यह उत्तम समय है. बुध का वृश्चिक में प्रवेश आपकी विश्लेषण क्षमता को बहुत गहरा बनाता है, जिससे आप दूसरों की नीयत और स्थितियों को तुरंत समझ पाएँगे. शुक्र के दूसरे भाव में आने से परिवार, प्रेम और धन में स्थिरता आती है. मंगल का सप्तम भाव में आना दाम्पत्य और साझेदारी में ऊर्जा बढ़ाता है, पर बातों में तीखापन से बचना जरूरी है. यात्राएँ अधिक होंगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि, दिसम्बर 2026

दिसम्बर भावनात्मक संतुलन और गृह-सुख का महीना है. सूर्य के चौथे भाव में प्रवेश से घर-परिवार, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति महत्वपूर्ण हो जाते हैं. कोई घर बदलने, मरम्मत कराने या घर सजाने का विचार बन सकता है. बुध का धनु में प्रवेश परिवार के लिए व्यावहारिक निर्णय लेने में सहायता करेगा और घर-कार्य तथा काम के बीच संतुलन बनाने की इच्छा बढ़ाएगा. शुक्र का तीसरे भाव में होना संवाद, भाई-बहन के रिश्तों और छोटे यात्राओं को सुखद बनाएगा. मंगल का अष्टम भाव में जाना थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता लाता है, अचानक खर्च, थकान या तनाव संभव है. पर महीने का अंत आपको भीतर से मजबूत बनाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार

ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार, हिमाचल प्रदेश निवासी, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, और मेदिनी ज्योतिष में निषुण हैं. इन्होंने अपने गहन अनुभव और अध्ययन के बल पर हजारों लोगों की कुंडलियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है और राजनीति, देश-विदेश, से जुड़े विषयों पर अनेक सटीक भविष्यवाणियां कर ख्याति प्राप्त की है. हाल ही में पाकिस्तान पर संभावित हमले को लेकर इनकी की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिससे इनकी प्रामाणिकता और दूरदर्शिता को व्यापक मान्यता मिली. ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संतुलित, सकारात्मक और प्रभावशाली बनाना है. ये परंपरागत शास्त्रों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक संदर्भों में समाधान प्रस्तुत करते हैं. लेखन, अध्ययन और संगीत के प्रति इनका गहरा रुझान है, जो इन्हें एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला ज्योतिषाचार्य बनाता है. ये निरंतर अपने लेखों, परामर्शों और अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जनमानस को जागरूक और सशक्त बना रहे हैं.
Published at : 27 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Kanya Rashifal Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Kanya Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

कन्या राशि के लिए 2026 में करियर कैसा रहेगा?

जून 2026 करियर के लिए सबसे उत्तम महीना रहेगा, जहाँ बड़े अवसर और पहचान मिल सकती है। वर्षभर कर्म-उन्नति के योग बनेंगे।

2026 में कन्या राशि के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

अक्टूबर का महीना आर्थिक सुधार और स्थिरता के लिए विशेष शुभ रहेगा। जुलाई में लाभ और नए अवसर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ महीनों में खर्च भी बढ़ सकते हैं।

कन्या राशि के लिए 2026 में रिश्तों के मामले में क्या खास रहेगा?

सितंबर-अक्टूबर रिश्ते के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होंगे, जबकि मार्च-अप्रैल संवेदनशील रहेंगे। अक्टूबर में वैवाहिक और प्रेम संबंधों में स्थिरता बढ़ेगी।

2026 में कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या सावधानियां रखनी होंगी?

अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने स्वास्थ्य के लिए विशेष सतर्कता बरतने के रहेंगे। इन महीनों में माइग्रेन, थकान और पेट से संबंधित समस्याएँ उभर सकती हैं।

कन्या राशि के लिए 2026 में आध्यात्मिकता कब बढ़ेगी?

अप्रैल, नवंबर और दिसंबर के महीनों में आध्यात्मिकता बढ़ेगी। अप्रैल में शुक्र अष्टम भाव में जाकर आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा।

Embed widget