हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Masik Rashifal October 2025: कन्या राशि के लिए अक्टूबर का महीना बड़े बदलावों और अवसरों से भरा! पढ़ें राशिफल

Kanya Masik Rashifal October 2025: कन्या राशि के लिए अक्टूबर का महीना बड़े बदलावों और अवसरों से भरा! पढ़ें राशिफल

Kanya Rashi ka Masik Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बड़े बदलावों से भरा रहने वाला है. बुध, मंगल, शुक्र का गोचर आपके जीवन में अहम बदलावों की ओर इशारा करेगा. पढ़िए कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

Virgo October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 कन्या राशि के लिए बदलाव और अवसरों से भरा महीना रहेगा. इस महीने बुध, मंगल, शुक्र और गुरु के महत्वपूर्ण गोचर आपके जीवन में व्यवसाय, नौकरी, परिवार और शिक्षा के क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव लेकर आएंगे.

नवरात्रि, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे. स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति

  • 02 से 23 अक्टूबर तक द्वितीय भाव में बुध-मंगल की युति से इलेक्ट्रिक, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फूड जोन व्यवसायियों को अच्छा लाभ मिलेगा.
  • 07 से 16 अक्टूबर तक बुध राहु स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाने और बचत योजनाओं में निवेश करने का मौका मिलेगा.
  • 16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि की दृष्टि से टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और मशीनरी व्यवसायियों के खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर खर्च करें.
  • 18 अक्टूबर से गुरु उच्च होकर एकादश भाव में रहेंगे, जिससे अनुभवी मार्गदर्शन के साथ निवेश लाभकारी रहेगा.
  • 24 अक्टूबर से बुध तृतीय भाव में रहकर नवम-पंचम राजयोग बनाएंगे. 26 अक्टूबर तक मंगल-द्वितीय भाव में शनि के षडाष्टक संबंध से व्यापार में कठिनाइयां आ सकती हैं.

जॉब और प्रोफेशन

  • 01 से 17 अक्टूबर तक मंगल-द्वितीय भाव में गुरू के साथ नवम-पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग के कारण एंप्लॉइड पर्सन की पेमेंट और प्रमोशन के अवसर बनेंगे.
  • 10 से 23 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल चित्रा नक्षत्र में रहने से हायर पोस्टिंग और करियर में उन्नति संभव है.
  • 08 अक्टूबर तक शुक्र-षष्ठ भाव की दृष्टि से करियर मिश्रित रहेगा, शनि-राहु का 2-12 संबंध जॉब में उतार-चढ़ाव लाएगा.
  • जॉब चेंज के इच्छुक लोगों के लिए 2 से 23 अक्टूबर तक बुध की स्थिति अनुकूल परिणाम दे सकती है.

परिवार, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • मैरिड पर्सन के लिए 01 से 08 अक्टूबर तक शुक्र-द्वादश भाव से सप्तम भाव का षडाष्टक संबंध तनाव बढ़ा सकता है.
  • 03, 05, 19, 20, 23, 24, 26 अक्टूबर को दोस्तों या रिश्तों में गंभीर बातचीत और सीमाओं का निर्धारण आवश्यक होगा.
  • 18 अक्टूबर से गुरु उच्च होकर एकादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग पैतृक व्यवसाय से आय बढ़ाएगा.
  • 26 अक्टूबर तक भाई-बहनों के स्वास्थ्य और छोटे मतभेद पर ध्यान दें.
  • 06 से 17 अक्टूबर तक शुक्र-सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहने से वैवाहिक रिश्ते मजबूत होंगे और धार्मिक विचार आपके मन में आएंगे.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य पंचम भाव में रहकर नवम-पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे अच्छे परिणाम की संभावना रहेगी.
  • 26 अक्टूबर तक मंगल-द्वितीय भाव में चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्मृति और समझ बढ़ेगी.
  • शनि सप्तम भाव में रहकर रहस्यमय और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ाएगा.
  • 18 अक्टूबर से गुरु उच्च होकर एकादश भाव में रहेंगे, जिससे स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और सफलता के योग बनेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल

  • 01 से 26 अक्टूबर तक मंगल-शनि का षडाष्टक संबंध स्वास्थ्य में कमजोरी ला सकता है.
  • द्वादश भाव में केतु की सातवीं दृष्टि से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
  • 18 अक्टूबर से परिवार के साथ की गई यात्रा सुखद रहेगी. वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि दुर्घटना का जोखिम बन सकता है.

उपाय

  • 02 अक्टूबर विजयदशमी हनुमान जी को सिंदूर और लाल गुलाब अर्पित कर मीठी रोटी व गुड़ का भोग लगाएं और ऊँ शर्वाय नमः मंत्र का जाप करें. हरे रंग के वस्त्र का दान करें.
  • 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा चंद्रमा को अर्घ्य दें और ऊँ अमृतांगाय विदमहे कलारूपाय धीमहि, तन्नो सोमो प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें. शक्कर, दूध, दही, मीश्री का दान करें.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ महिलाएं नीली लाइन वाली साड़ी पहनकर श्री गणेश को दूर्वा, मूंग, गुड़ अर्पित कर मीठा फल भोग लगाएं. ऊँ गं गणपतये नमः मंत्र जाप करें. सुहागी महिला को सुहाग सामग्री अर्पित करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1 बिजनेस कैसा रहेगा?
A1 इलेक्ट्रिक, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और फूड क्षेत्र के लोग लाभ कमाएंगे, लेकिन टेक्सटाइल और मशीनरी में खर्च बढ़ सकता है.

Q2 नौकरीपेशा लोगों के लिए समय कैसा है?
A2 प्रमोशन और पेमेंट वृद्धि के अवसर हैं, जॉब चेंज के लिए अनुकूल योग हैं, लेकिन कुछ उतार-चढ़ाव भी रह सकते हैं.

Q3 परिवार और लव लाइफ कैसी रहेगी?
A3 पारिवारिक माहौल अक्टूबर में सकारात्मक रहेगा. वैवाहिक रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन कुछ दिन तनावपूर्ण रह सकते हैं.

Q4 छात्रों के लिए योग?
A4 प्रतियोगी परीक्षा और उच्च शिक्षा में सफलता के योग बनेंगे. स्मृति और समझ में सुधार होगा.

Q5 स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?
A5 स्वास्थ्य थोड़ी कमजोरी दिखा सकता है. खान-पान और वाहन सावधानी जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 09:00 PM (IST)
Tags :
Virgo Masik Rashifal Kanya Rashifal Virgo Monthly Horoscope
