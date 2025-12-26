हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Love & Family Rashifal 2026: रिश्तों में स्थिरता और शादी के मजबूत योग, ये समय रहेगा खास

Kanya Love & Family Rashifal 2026: रिश्तों में स्थिरता और शादी के मजबूत योग, ये समय रहेगा खास

Kanya Family and Love Rashifal 2026: कन्या राशि 2026 में परिवार और प्रेम जीवन में संतुलन, विवाह के अवसर और रिश्तों में मजबूती मिलेगी, खासकर जून से अक्टूबर के बीच शुभ योग बनेंगे.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Virgo Family and Love Horoscope 2026: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से मिला-जुला लेकिन संतुलित रहने वाला है. यह साल आपको रिश्तों में समझदारी, धैर्य और सही समय पर निर्णय लेने की सीख देगा.

परिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

साल 2026 में कन्या राशि का पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर सामान्य से अच्छा रहेगा. दूसरे भाव यानी परिवार और वाणी के भाव पर किसी बड़े नकारात्मक ग्रह का दबाव नहीं होगा, जो आपके लिए राहत की बात है. दूसरे भाव के स्वामी शुक्र पूरे साल अधिकांश समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिससे परिवार में प्रेम, सौहार्द और आपसी समझ बनी रहेगी.

बृहस्पति साल की शुरुआत से 02 जून 2026 तक आपके दशम भाव में रहकर पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे. इसका मतलब है कि घर में सामंजस्य, आपसी सम्मान और एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी. इस दौरान परिवार में कोई शुभ समाचार या प्रगति से जुड़ा माहौल भी बन सकता है.

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच गुरु का गोचर और भी अधिक अनुकूल रहेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण और सहयोगी बना रहेगा. हालांकि 31 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति कमजोर होगी, इसलिए इस समय छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचना जरूरी होगा.

शनि पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे गृहस्थ जीवन में कभी-कभी तनाव या जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है. घर, माता या संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ चिंता रह सकती है, लेकिन बृहस्पति की रक्षा दृष्टि इन परेशानियों को संभालने में मदद करेगी.

विवाह और रिश्ते

विवाह योग्य कन्या राशि वालों के लिए 2026 औसत से बेहतर कहा जा सकता है. खासकर 02 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच विवाह भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे, जिससे सगाई और शादी के योग मजबूत बनेंगे. इस समय विवाह से जुड़ी बातें आगे बढ़ सकती हैं.

गुरु की पंचम दृष्टि से सगाई के भी योग बनेंगे, लेकिन एक सलाह यह है कि सगाई के बाद विवाह को ज्यादा देर तक टालने से बचें. जल्दी निर्णय लेने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे.

प्रेम और रोमांस

कन्या राशि की लव लाइफ की शुरुआत साल 2026 में थोड़ी ठंडी और नीरस रह सकती है. पहले दो-तीन महीनों में गलतफहमियां या दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन तीसरे और चौथे महीने से हालात सुधरने लगेंगे.

बृहस्पति का गोचर साल के मध्य से लेकर अंत तक आपके प्रेम जीवन को मजबूती देगा. इस समय आपके पार्टनर से बेहतर समझ, सपोर्ट और भावनात्मक जुड़ाव मिलेगा. प्रेम विवाह के भी मजबूत योग बन सकते हैं और कुंवारे लोगों के लिए यह साल शादी लेकर आ सकता है.

हालांकि पंचम भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव में होना दर्शाता है कि प्रेम संबंधों में गंभीरता जरूरी होगी. जो लोग अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार और प्रतिबद्ध रहेंगे, उन्हें शनि का समर्थन मिलेगा. लेकिन जो रिश्ते केवल दिखावे या अस्थिर भावनाओं पर आधारित होंगे, उनमें खटास आ सकती है.

02 जून से 31 अक्टूबर के बीच गुरु की विशेष कृपा आपके रिश्ते को सही दिशा देगी. इसके बाद कुछ सावधानी रखनी होगी ताकि गलतफहमियां न बढ़ें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा?
हां, साल 2026 पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, खासकर जून से अक्टूबर के बीच घर में सौहार्द बढ़ेगा.

Q2. कन्या राशि के लिए विवाह का सबसे अच्छा समय कौन सा है?
02 जून से 31 अक्टूबर 2026 विवाह और सगाई के लिए सबसे शुभ समय रहेगा.

Q3. क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे?
जी हां, साल के मध्य से अंत तक प्रेम विवाह के मजबूत योग बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने रिश्ते को गंभीरता से निभाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 09:00 AM (IST)
2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

साल 2026 में कन्या राशि का पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर सामान्य से अच्छा रहेगा. बृहस्पति की दृष्टि से घर में सामंजस्य और आपसी सहयोग बढ़ेगा.

कन्या राशि के लिए 2026 में विवाह और सगाई के लिए सबसे शुभ अवधि कौन सी है?

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का समय विवाह और सगाई के लिए सबसे मजबूत योग लेकर आएगा, जब शुक्र उच्च अवस्था में होंगे.

2026 में कन्या राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी?

साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन मध्य से अंत तक बृहस्पति की कृपा से प्रेम जीवन में मजबूती और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

क्या 2026 में कन्या राशि वालों के प्रेम संबंधों में गंभीरता जरूरी होगी?

हां, पंचम भाव के स्वामी शनि के सप्तम भाव में होने के कारण प्रेम संबंधों में गंभीरता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी. ईमानदार रिश्ते सफल होंगे.

